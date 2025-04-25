https://ria.ru/20250425/prazdnik-2013051012.html

25 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

25 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

25 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

В календаре России и мира 25 апреля ряд интересных событий - международный праздник всех дочерей, день борьбы с опасным заболеванием, экологический праздник,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В календаре России и мира 25 апреля ряд интересных событий - международный праздник всех дочерей, день борьбы с опасным заболеванием, экологический праздник, названный в честь нелетающих птиц. Какие еще сегодня профессиональные и православные праздники в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день в 2025 году, какие исторические события произошли - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииЗначимых профессиональных праздников 25 апреля нынешнего года в нашей стране не отмечается. Зато в этот день празднуют День чувашского языка: он получил свой статус в 1992 году и призван привлечь внимание к самобытности и уникальности данной культуры. Отмечают его соответственно: тематическими конкурсами, викторинами, семинарами.В 2025 году на 25 апреля выпадает и День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Он по традиции приходится на последнюю пятницу апреля и существует в нашей стране с 2012 года. В этот день руководители ведомства встречаются с супругами и родственниками погибших сотрудников, вспоминают их в дружеском кругу и товарищи-сослуживцы.Церковный праздникПамять преподобного Василия Парийского, епископа, чтят православные верующие 25 апреля. Он усердно боролся с еретиками, за что был подвергнут суровым гонениям, вынужден терпеть нищету и голод.В этом году на 25 апреля выпадает и празднование Иконы Божией Матери Живоносный Источник, которое традиционно отмечается в пятницу на Пасхальной неделе. Одноименный храм был основан у славящегося своими многочисленными исцелениями и прочими чудесами источника, который располагался в роще неподалеку от Константинополя. На самой иконе можно увидеть не только Пресвятую Богородицу с Богомладенцем, которые изображены над стоящей в воде большой каменной чашей, но и окружающих их страждущих, которые получают желанное исцеление.Вспоминают в этот день и еще несколько икон - Муромскую и Белыничскую иконы Божией Матери. К тому же по церковному календарю на ту же дату приходятся и дни памяти:Народный праздникВ народном календаре выпадающий на 25 апреля праздник носит название Василий Парильщик. Ведь земля в этот теплый весенний день, как любили говорить на Руси, парится под жаркими лучами солнца. Если почва к этой дате действительно успевала как следует прогреться, это считалось признаком грядущего обильного урожая.Соответственно, и человеку в этот день посещение бани пойдет на пользу. Например, поможет избавиться от недугов. А вот от лесов по-прежнему старались держаться в стороне: считалось, что не проснувшиеся как следует после долгой зимы медведи вполне могли напасть на человека.По традиции с этим днем было связано и большое число примет. Например, обилие березового сока обещало пасмурное лето, а морозное утро указывало на скудный урожай.Какой сегодня праздник в миреВ мировом праздничном календаре на 25 апреля приходятся как международные, так и различные национальные поводы для празднования. Один из самых популярных и известных - это День дочери, который отмечается во многих странах мира и направлен не только на укрепление семейных ценностей, но и на привлечение внимания к проблемам юных представительниц прекрасного пола.В этот же день также отмечается и Международный день ДНК. В этот же день 1953 года на страницах известного журнала Nature были опубликованы результаты важного исследования, посвященного изучению структуры молекулы ДНК.Отмечается и Всемирный день пингвинов. В этот день людям по традиции напоминают о бережном отношении к окружающей среде и населяющим нашу планету живым существам.А вот о необходимости ответственно относиться к собственному здоровью напоминает Всемирный день борьбы с малярией. Инициатором выступила ВОЗ, а отмечают его вот уже почти два десятка лет, с 2007 года. Ведь малярия - это очень опасное, передающееся паразитами заболевание, а потому и его профилактике уделяется столь серьезное внимание.Помимо этого 25 апреля в Португалии празднуют День свободы, в Египте - День освобождения Синая, а в США, например - праздник древонасаждения.Памятные даты в истории1792 год - во Франции впервые проведена смертная казнь при помощи гильотины;1826 год - запатентован первый автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания;1942 год - основан Московский монетный двор Гознака.Кто родился 25 апреля из знаменитостей25 апреля свои дни рождения отмечают многие известные личности. Среди них:ИмениныАнфиса, Афанасий, Василий, Давид, Иван, Исаакий, Матвей, Сергей и другие отмечают свои именины 25 апреля.

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https://ria.ru/20250424/may-1855644309.html

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