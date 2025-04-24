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День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году

День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году - РИА Новости, 24.04.2025

День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году

Ежегодно 24 апреля армяне по всему миру вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи (ныне – территория современной Турции). РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:00:00+03:00

2025-04-24T08:00:00+03:00

2025-04-24T08:16:00+03:00

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Ежегодно 24 апреля армяне по всему миру вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи (ныне – территория современной Турции).Геноцид армян в Османской империи в 1915 году – одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Массовое уничтожение и депортация оставили тяжелый след не только на всей последующей истории армянского народа, но и на его национальном самосознании. Геноцид армян был осуществлен на территориях Османской империи, исторически именуемых Западной Арменией (ныне Восточная Анатолия), населенных в то время преимущественно армянами.Политика, приведшая к геноциду армян, была обусловлена, прежде всего, господствовавшей в Османской империи идеологией пантюркизма, отличавшейся нетерпимостью к нетюркским народам. Она предполагала создание Турецкой империи, которая включала бы в себя все тюркоязычные народы Кавказа и Средней Азии. Предусматривалось отуречивание всех национальных меньшинств. При этом армянское население рассматривалось в качестве главного препятствия на пути реализации этой программы. И хотя решение о выдворении всех армян из Западной Армении (Восточная Турция) было принято еще в конце 1911 года, младотурецкое правительство использовало начало Первой мировой войны (1914-1918) как удобный повод осуществить этот план. В истории геноцида некоторые историки выделяют два периода. Если на первой стадии (1878-1914 годы) задачей было удержание территории порабощенного народа и организация массового исхода, то в 1915-1922 годах во главу угла было поставлено разрушение этнического и политического армянского клана, препятствовавшего осуществлению программы пантюркизма.До Первой мировой войны разрушение армянской национальной группы осуществлялось в форме системы повсеместных одиночных убийств в сочетании с периодической массовой резней армян в отдельных районах, где они составляли абсолютное большинство. В 1894-1896 годы было убито 300 тысяч армян, в 1909 году – 30 тысяч. Уже тогда сотни тысяч армян были вынуждены покинуть свою родину. 24 апреля 1915 года, в день, ныне отмечаемый как День памяти жертв геноцида, в Константинополе были арестованы и затем убиты, по разным данным, от восьмисот до тысячи представителей армянской интеллигенции. В мае-июне 1915 года началась массовая резня и депортация армян в Западной Армении. Процесс изгнания и уничтожения армян завершился резней в Смирне (ныне – Измир, Турция) в сентябре 1922 года, когда турецкие войска вырезали армянский квартал города, а также других христиан. Данные и количестве жертв геноцида армян разнятся. По самым скромным оценкам, от 600 тысяч до более чем миллиона армян были убиты, скончались в ходе депортации в сирийскую пустыню или от голода в концентрационных лагерях. К концу Первой мировой войны более 90% армян Османской империи были уничтожены или изгнаны. По данным армянских историков, всего в 1915-1923 годах было уничтожено около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около одного миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию. 2350 церквей и монастырей были разграблены и разрушены. Уничтожено 1500 школ и колледжей. Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сегодня в большинстве живут за пределами исторической родины. В современной Турции, за исключением Стамбула, где сохранилась примерно 40-тысячная армянская община, практически не осталось армян. Уничтожение армян в Османской империи считается первым геноцидом XX века.Именно это событие дало толчок к появлению термина "геноцид" (греч. genos – "род, племя" и лат. caedо – "убиваю") и его кодификации в международном праве. В 1944 году его предложил польский юрист Рафаэль Лемкин. В 1948 году при активном участии Лемкина Организация Объединенных Наций одобрила "Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Первая международная реакция на эти события прозвучала уже в мае 1915 года. Тогда именно российская дипломатия добилась международного осуждения насилия над армянским народом – по инициативе министра иностранных дел Российской империи Сергея Сазонова Россия, Франция и Великобритания в совместном заявлении прямо назвали произошедшее преступлением против человечества и цивилизации. Более 100 лет армянские общественные и политические организации борются в разных странах за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года.Геноцид армян признан рядом парламентов, штатов и областей, коммун и городских советов, а также международных организаций. Первой страной, признавшей геноцид, стал Уругвай (1965). Затем последовали Кипр (1982), Греция (1996), Ливан (1997), Бельгия (1998), Ватикан, Италия (2000), Франция (2001), Швейцария, Канада (2002), Аргентина, Словакия, Нидерланды (2004), Венесуэла, Польша, Литва (2005), Чили (2007), Швеция (2010), Боливия (2014), Австрия, Люксембург (2015), Германия (2016), Дания, Чехия (2017), Португалия (2019), Сирия (2020), США, Латвия (2021), Мексика (2023) и др. 14 апреля 1995 года Государственная Дума России приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 годах". Всего более 30 стран мира полностью признали геноцид армян.Вопрос признания геноцида является одним из главных препятствий в нормализации отношений между Арменией и Турцией. Анкара традиционно отвергает все обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Турция призывает к созданию международной комиссии историков для изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям того периода, предлагая считать геноцидом только преступления, совершенные во время и после Второй мировой войны (1941-1945). При этом, как заявил в октябре 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян, на фоне налаживания отношений с Турцией Ереван не считает международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом. Первые поминальные церемонии жертв геноцида прошли 15-25 апреля 1919 года в Константинополе. С тех пор дата 24 апреля стала памятной.В СССР впервые День памяти жертв геноцида армян отметили в 1965 году, в 50-летнюю годовщину трагедии. 22 ноября 1988 года Армянской ССР был принят закон об установлении Дня памяти жертв геноцида армян.В России ежегодно проводятся церемонии поминовения, мемориальные и просветительские акции, организуемые Армянской Апостольской церковью и армянскими национальными культурными организациями и общинами. С 2019 года этот день официально отмечается во Франции, где проживает одна из самых больших армянских общин в Европе – около 500 тысяч человек. Памятные мероприятия также проходят в США, Канаде, Великобритании, странах Южной Америки и других государствах.В 1965 году в резиденции католикоса Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине был сооружен памятник жертвам геноцида армян. 29 ноября 1967 года открылся мемориальный комплекса Цицернакаберд ("Ласточкина крепость") в Ереване. С 1968 года ежегодно 24 апреля сотни тысяч людей, в том числе представители армянской диаспоры, официальные делегации из разных стран мира, посещают мемориал, чтобы отдать дань памяти жертвам геноцида.В 1995 году мемориальный комплекс был дополнен Музеем-институтом Геноцида армян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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