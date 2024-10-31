https://ria.ru/20241031/armeniya-1981063471.html
МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана
МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана - РИА Новости, 31.10.2024
МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана
Власти Армении не считают международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом, следует из заявления министра иностранных дел... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:55
2024-10-31T09:55
2024-10-31T11:22
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ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Власти Армении не считают международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом, следует из заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна на фоне налаживания отношений с Турцией."Международное признание геноцида <...> не является нашим приоритетом номер один. Изучение трагических событий, геноцида армян или их превращение в приоритет номер один, несомненно, не является повесткой министерства иностранных дел", — сказал он.У Армении и Турции нет дипломатических отношений, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Камнем преткновения между странами многие годы остается поддержка Турцией азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян.В январе 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией — заместителя председателя парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как отмечал тогда российский МИД, стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Позже еще несколько встреч прошли в Вене.
https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, турция, армения, арарат мирзоян, мид армении
В мире, Ереван, Турция, Армения, Арарат Мирзоян, МИД Армении
МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана
Глава МИД Армении Мирзоян назвал признание геноцида не главным приоритетом
ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Власти Армении не считают международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом, следует из заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна на фоне налаживания отношений с Турцией.
"Международное признание геноцида <...> не является нашим приоритетом номер один. Изучение трагических событий, геноцида армян или их превращение в приоритет номер один, несомненно, не является повесткой министерства иностранных дел", — сказал он.
В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
У Армении и Турции нет дипломатических отношений, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Камнем преткновения между странами многие годы остается поддержка Турцией азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян.
В январе 2022 года в Москве
состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией — заместителя председателя парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США
Сердара Кылыча. Как отмечал тогда российский МИД, стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Позже еще несколько встреч прошли в Вене
.