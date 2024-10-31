https://ria.ru/20241031/armeniya-1981063471.html

МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана

МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана - РИА Новости, 31.10.2024

МИД Армении назвал признание геноцида не главным приоритетом Еревана

Власти Армении не считают международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом, следует из заявления министра иностранных дел... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:55

2024-10-31T09:55

2024-10-31T11:22

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ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Власти Армении не считают международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом, следует из заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна на фоне налаживания отношений с Турцией."Международное признание геноцида <...> не является нашим приоритетом номер один. Изучение трагических событий, геноцида армян или их превращение в приоритет номер один, несомненно, не является повесткой министерства иностранных дел", — сказал он.У Армении и Турции нет дипломатических отношений, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Камнем преткновения между странами многие годы остается поддержка Турцией азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян.В январе 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией — заместителя председателя парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как отмечал тогда российский МИД, стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Позже еще несколько встреч прошли в Вене.

https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html

https://ria.ru/20240424/genotsid-1942015389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, турция, армения, арарат мирзоян, мид армении