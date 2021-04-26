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Удар по Эрдогану. Почему Вашингтон наконец признал геноцид армян
Удар по Эрдогану. Почему Вашингтон наконец признал геноцид армян
США официально признали массовое убийство армян в Османской империи в начале ХХ века геноцидом. Джозеф Байден стал первым американским президентом, употребившим РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:00
2021-04-26T16:50
россия
никол пашинян
сулейман сойлу
евросоюз
франсуа олланд
джо байден
владимир путин
франция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ксения Мельникова. США официально признали массовое убийство армян в Османской империи в начале ХХ века геноцидом. Джозеф Байден стал первым американским президентом, употребившим этот термин. Его предшественники называли трагедию "резней" или "зверством" — но ради союзника избегали более решительных оценок. В Ереване "историческую справедливость" приветствовали, а в Турции заявили о "политическом авантюризме". Почему в Вашингтоне все же пошли на обострение с партнером по НАТО, выясняло РИА Новости.Официальное признание"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний", — сказал Байден 24 апреля. Еще ни один американский президент не решался употребить такую формулировку. Хотя попытки предпринимали.В 1951-м Госдеп упоминал армянскую трагедию как акт геноцида. Тот документ представили в Международный суд. Через 24 года палата представителей приняла совместную резолюцию: "Уполномочиваем президента объявить 24 апреля "Национальным днем памяти пострадавших от бесчеловечности" в честь всех жертв геноцида, особенно армян". Так же выразился президент Рональд Рейган в апреле 1981-го.Но Анкара предложила считать геноцидом только преступления, совершенные во время и после Второй мировой войны. В США согласились, опасаясь оттолкнуть Турцию. Хотя конгресс принимал резолюции, посвященные трагедии армян, — в 1984-м и 1996-м. Законодательные органы 49 из 50 американских штатов также делали соответствующие заявления.В предвыборную кампанию Барак Обама говорил: "Геноцид армян — это не обвинение, личное мнение или точка зрения, это факт, подкрепленный большим количеством документов, исторических свидетельств. Это неоспоримо". Став президентом, уже избегал этой темы.В Ереване ждали, что он все же выступит в апреле 2015 года, когда проходили траурные мероприятия, посвященные 100-летию трагедии. Российский президент Владимир Путин, как и президент Франции Франсуа Олланд, приехали в Ереван лично и прямо называли погибших жертвами геноцида. Обама лишь направил делегацию и употребил армянский термин "Мец Егерн" ("великое злодеяние").Его примеру последовал и Дональд Трамп, хотя в годы его президентства контролируемая демократами палата представителей приняла законопроект о признании массового убийства армян геноцидом. Потом этот документ утвердили и в сенате.Заявление Байдена приветствовали и армянская диаспора в США, численность которой, по некоторым данным, достигает полутора миллионов человек, и официальный Ереван. "Это вопрос истины, исторической справедливости и безопасности", — указал премьер Никол Пашинян.Турция уходит в отказВ Анкаре поступок Байдена восприняли как вызов лично Реджепу Тайипу Эрдогану. Накануне американский лидер позвонил турецкому и сообщил о принятом решении. Дескать, он это обещал избирателям.Эрдоган выразил готовность защищать правду от "лживых" обвинений. Американскому послу выразили протест. "Политический авантюризм — это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки", — отреагировал в Twitter глава МИД Мевлют Чавушоглу.При этом каких-либо финансовых или юридических последствий произошедшее не повлечет.Турция не спорит с тем, что в 1915-1922 годах на территории Османской империи погибли многие армяне, но категорически отрицает целенаправленное уничтожение по этническому принципу. Историки приводят факты: в период Первой мировой войны в Османской империи, правопреемницей которой стала Турция, погибли от 800 тысяч до полутора миллионов анатолийских армян. Это признали тридцать стран мира, в том числе многие члены Евросоюза. Во Франции, например, отрицание геноцида уголовно наказуемо.Для России такой исторический вопрос давно не стоит. Государственная дума приняла постановление с осуждением геноцида армян еще в 1995-м.Трещат по швамВ последние годы отношения между Анкарой и Вашингтоном и так трещат по швам. В США Турцию считают самым проблемным союзником по НАТО. Турецкие власти надеялись, что с приходом новой администрации ситуация изменится, но эти ожидания не оправдались.В феврале министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу возложил на американские власти ответственность за попытку госпереворота 15 июля 2016 года. До этого в Анкаре указывали на живущего в Пенсильвании исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Эрдогана. Теперь Сойлу уточнил, что сеть Гюлена — запрещенная в Турции организация FETO — была лишь исполнителем.В Госдепе отреагировали мгновенно: "Утверждения высокопоставленных турецких чиновников полностью ложны". И добавили, что такие "необоснованные и безответственные выступления" несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера.Правой рукой Вашингтона в регионе Анкара стала сразу после Второй мировой войны. Турки должны были сдерживать советское влияние. Американцы считали их младшими партнерами, которыми можно командовать. Порой возникали противоречия. Белый дом, например, раскритиковал Турцию в 1974-м за военную кампанию на Кипре, а позже турецкие власти отказались помогать Пентагону в войне с Ираком. В 2013-м Вашингтон осудил действия турецких властей во время массовых протестов. Но до конфронтации дело не доходило.Когда Эрдоган только добивался власти, американцы его поддерживали. Партия справедливости и развития (ПСР) считалась западным проектом. Однако ПСР становилась все более самостоятельной.Обама полагал, что Эрдоган — умеренный мусульманский лидер, а Турция — пример демократической страны с преимущественно мусульманским населением, которая может служить мостом между Европой и Ближним Востоком. Но шаг за шагом Турция выходила из-под опеки, не скрывая претензий на региональное лидерство.В итоге Анкара приобрела российские ракетные комплексы С-400 "Триумф", сильно разозлив американцев. Объявили санкции, ощутимо ударившие по турецкой экономике. Но Эрдоган не передумал.Непросто и на сирийском направлении. Вашингтон делает ставку на курдов в борьбе с боевиками в САР, а у турок с ними вялотекущая гражданская война. Белый дом нервируют авторитарные замашки Эрдогана. В Анкаре возмутились решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.Неполный разрывТем не менее рвать отношения администрация Байдена не собирается. Турция нужна Соединенным Штатам как форпост на южном фланге НАТО."Как и положено демократам, Байден выступает за права человека. Он претендует на то, чтобы выражать не только нынешние интересы Вашингтона, но и принципы американского общества. Если с Россией и Китаем в этом все просто: геополитика совпадает с идеологией, то Турция — случай посложнее", — указывает в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, доцента Дипломатической академии Владимира Аваткова, американцы хотят "усилить дугу нестабильности на Кавказе и подтолкнуть Армению к более тесному взаимодействию с США и Францией". "Это верный с точки зрения истории шаг, но США стремятся подорвать сотрудничество России и Армении, а также еще больше вовлечь Ереван в свою орбиту", — отметил он.Проживающая в Ереване специалист в области международных отношений Армине Манукян все же считает, что Байден признал геноцид скорее для своих избирателей, чем для Армении. "Второй адресат — естественно, Турция, к которой есть вопросы. К тому же администрация Байдена старается восстановить влияние в регионе после войны в Карабахе. Заявление Байдена обладает большой символической силой. Это осуждение преступления против человечности, что очень важно для имиджа власти", — поясняет политолог.Байден, кстати, пока не общался с армянским премьер-министром, Пашиняну звонил госсекретарь Энтони Блинкен. И буквально на следующий день армянский премьер подал в отставку. Для него стартовала избирательная кампания — в конце июня в республике состоятся внеочередные парламентские выборы. Страна остро переживает политический кризис, возникший после осенней войны в Нагорном Карабахе. Американцы тогда ничем не помогли Армении.
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россия, никол пашинян, сулейман сойлу, евросоюз, франсуа олланд, джо байден, владимир путин, франция, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире

Удар по Эрдогану. Почему Вашингтон наконец признал геноцид армян

08:00 26.04.2021 (обновлено: 16:50 26.04.2021)
 
© AP Photo / Sedat Suna, PoolВице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Вице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Sedat Suna, Pool
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ксения Мельникова. США официально признали массовое убийство армян в Османской империи в начале ХХ века геноцидом. Джозеф Байден стал первым американским президентом, употребившим этот термин. Его предшественники называли трагедию "резней" или "зверством" — но ради союзника избегали более решительных оценок. В Ереване "историческую справедливость" приветствовали, а в Турции заявили о "политическом авантюризме". Почему в Вашингтоне все же пошли на обострение с партнером по НАТО, выясняло РИА Новости.

Официальное признание

"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний", — сказал Байден 24 апреля. Еще ни один американский президент не решался употребить такую формулировку. Хотя попытки предпринимали.
В 1951-м Госдеп упоминал армянскую трагедию как акт геноцида. Тот документ представили в Международный суд. Через 24 года палата представителей приняла совместную резолюцию: "Уполномочиваем президента объявить 24 апреля "Национальным днем памяти пострадавших от бесчеловечности" в честь всех жертв геноцида, особенно армян". Так же выразился президент Рональд Рейган в апреле 1981-го.
Но Анкара предложила считать геноцидом только преступления, совершенные во время и после Второй мировой войны. В США согласились, опасаясь оттолкнуть Турцию. Хотя конгресс принимал резолюции, посвященные трагедии армян, — в 1984-м и 1996-м. Законодательные органы 49 из 50 американских штатов также делали соответствующие заявления.
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Президент США Джо Байден
В предвыборную кампанию Барак Обама говорил: "Геноцид армян — это не обвинение, личное мнение или точка зрения, это факт, подкрепленный большим количеством документов, исторических свидетельств. Это неоспоримо". Став президентом, уже избегал этой темы.
В Ереване ждали, что он все же выступит в апреле 2015 года, когда проходили траурные мероприятия, посвященные 100-летию трагедии. Российский президент Владимир Путин, как и президент Франции Франсуа Олланд, приехали в Ереван лично и прямо называли погибших жертвами геноцида. Обама лишь направил делегацию и употребил армянский термин "Мец Егерн" ("великое злодеяние").
Его примеру последовал и Дональд Трамп, хотя в годы его президентства контролируемая демократами палата представителей приняла законопроект о признании массового убийства армян геноцидом. Потом этот документ утвердили и в сенате.
Заявление Байдена приветствовали и армянская диаспора в США, численность которой, по некоторым данным, достигает полутора миллионов человек, и официальный Ереван. "Это вопрос истины, исторической справедливости и безопасности", — указал премьер Никол Пашинян.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване
Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване

Турция уходит в отказ

В Анкаре поступок Байдена восприняли как вызов лично Реджепу Тайипу Эрдогану. Накануне американский лидер позвонил турецкому и сообщил о принятом решении. Дескать, он это обещал избирателям.
Эрдоган выразил готовность защищать правду от "лживых" обвинений. Американскому послу выразили протест. "Политический авантюризм — это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки", — отреагировал в Twitter глава МИД Мевлют Чавушоглу.
При этом каких-либо финансовых или юридических последствий произошедшее не повлечет.
Турция не спорит с тем, что в 1915-1922 годах на территории Османской империи погибли многие армяне, но категорически отрицает целенаправленное уничтожение по этническому принципу. Историки приводят факты: в период Первой мировой войны в Османской империи, правопреемницей которой стала Турция, погибли от 800 тысяч до полутора миллионов анатолийских армян. Это признали тридцать стран мира, в том числе многие члены Евросоюза. Во Франции, например, отрицание геноцида уголовно наказуемо.
Для России такой исторический вопрос давно не стоит. Государственная дума приняла постановление с осуждением геноцида армян еще в 1995-м.
© AFP 2021 / Kirill KudryavtsevЦеремония поминовения жертв геноцида армян в Ереване
Церемония поминовения жертв геноцида армян в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
Церемония поминовения жертв геноцида армян в Ереване

Трещат по швам

В последние годы отношения между Анкарой и Вашингтоном и так трещат по швам. В США Турцию считают самым проблемным союзником по НАТО. Турецкие власти надеялись, что с приходом новой администрации ситуация изменится, но эти ожидания не оправдались.
В феврале министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу возложил на американские власти ответственность за попытку госпереворота 15 июля 2016 года. До этого в Анкаре указывали на живущего в Пенсильвании исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Эрдогана. Теперь Сойлу уточнил, что сеть Гюлена — запрещенная в Турции организация FETO — была лишь исполнителем.
В Госдепе отреагировали мгновенно: "Утверждения высокопоставленных турецких чиновников полностью ложны". И добавили, что такие "необоснованные и безответственные выступления" несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера.
Правой рукой Вашингтона в регионе Анкара стала сразу после Второй мировой войны. Турки должны были сдерживать советское влияние. Американцы считали их младшими партнерами, которыми можно командовать. Порой возникали противоречия. Белый дом, например, раскритиковал Турцию в 1974-м за военную кампанию на Кипре, а позже турецкие власти отказались помогать Пентагону в войне с Ираком. В 2013-м Вашингтон осудил действия турецких властей во время массовых протестов. Но до конфронтации дело не доходило.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Когда Эрдоган только добивался власти, американцы его поддерживали. Партия справедливости и развития (ПСР) считалась западным проектом. Однако ПСР становилась все более самостоятельной.
Обама полагал, что Эрдоган — умеренный мусульманский лидер, а Турция — пример демократической страны с преимущественно мусульманским населением, которая может служить мостом между Европой и Ближним Востоком. Но шаг за шагом Турция выходила из-под опеки, не скрывая претензий на региональное лидерство.
В итоге Анкара приобрела российские ракетные комплексы С-400 "Триумф", сильно разозлив американцев. Объявили санкции, ощутимо ударившие по турецкой экономике. Но Эрдоган не передумал.
Непросто и на сирийском направлении. Вашингтон делает ставку на курдов в борьбе с боевиками в САР, а у турок с ними вялотекущая гражданская война. Белый дом нервируют авторитарные замашки Эрдогана. В Анкаре возмутились решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.
© AFP 2021 / Bulent KilicДемонстрация против НАТО в Стамбуле
Демонстрация против НАТО в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
Демонстрация против НАТО в Стамбуле

Неполный разрыв

Тем не менее рвать отношения администрация Байдена не собирается. Турция нужна Соединенным Штатам как форпост на южном фланге НАТО.
"Как и положено демократам, Байден выступает за права человека. Он претендует на то, чтобы выражать не только нынешние интересы Вашингтона, но и принципы американского общества. Если с Россией и Китаем в этом все просто: геополитика совпадает с идеологией, то Турция — случай посложнее", — указывает в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, доцента Дипломатической академии Владимира Аваткова, американцы хотят "усилить дугу нестабильности на Кавказе и подтолкнуть Армению к более тесному взаимодействию с США и Францией". "Это верный с точки зрения истории шаг, но США стремятся подорвать сотрудничество России и Армении, а также еще больше вовлечь Ереван в свою орбиту", — отметил он.
Проживающая в Ереване специалист в области международных отношений Армине Манукян все же считает, что Байден признал геноцид скорее для своих избирателей, чем для Армении. "Второй адресат — естественно, Турция, к которой есть вопросы. К тому же администрация Байдена старается восстановить влияние в регионе после войны в Карабахе. Заявление Байдена обладает большой символической силой. Это осуждение преступления против человечности, что очень важно для имиджа власти", — поясняет политолог.
Байден, кстати, пока не общался с армянским премьер-министром, Пашиняну звонил госсекретарь Энтони Блинкен. И буквально на следующий день армянский премьер подал в отставку. Для него стартовала избирательная кампания — в конце июня в республике состоятся внеочередные парламентские выборы. Страна остро переживает политический кризис, возникший после осенней войны в Нагорном Карабахе. Американцы тогда ничем не помогли Армении.
Цветы у Вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване в память о жертвах геноцида армян в Османской империи 1915 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля 2020, 00:54
Геноцид армян в Османской империи в 1915 году
 
РоссияНикол ПашинянСулейман СойлуЕвросоюзФрансуа ОлландДжо БайденВладимир ПутинФранцияРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияВ мире
 
 
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