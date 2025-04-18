Глава СВР назвал главную проблему для признания власти талибов
Нарышкин: Запад пытается сохранить нестабильность в Афганистане
Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает неизбежным международное признание действующих афганских властей, однако этому пока мешает стремление Запада сохранить в стране нестабильность, сообщили в пресс-бюро СВР.
Нарышкин 17-18 апреля 2025 года посетил Баку, где участвовал в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". Он также провёл переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также руководителями других спецслужб.
"С.Е. Нарышкин положительно оценил деятельность нынешних афганских властей в сфере государственного строительства и высказал уверенность в неизбежности перспективы их международного признания", - говорится в заявлении.
"Главной проблемой для реализации такого оптимистического сценария, по его мнению, является стремление Запада сохранить нестабильность в Афганистане для решения своих геополитических задач", - добавили в пресс-бюро.
Отмечается, что именно западные страны продолжают блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула, а западные спецслужбы ищут пути оказания поддержки антиправительственным силам в этой стране. Нейтрализация негативных для Афганистана факторов будет способствовать возрождению и преобразованию государства, отметил Нарышкин.
По словам директора СВР России, аналогичная тактика применяется Западом в отношении Сирии, Ирака и многих стран Африки. При этом необходима дальнейшая консолидация усилий и равноправного взаимодействия спецслужб в защите национальной безопасности государств. Нарышкин высказал отдельную признательность партнерам из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана за совместную работу по выявлению и нейтрализации угроз, исходящих как от террористических группировок, так и от некоторых зарубежных спецслужб.