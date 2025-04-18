https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012159568.html

Глава СВР назвал главную проблему для признания власти талибов

Глава СВР назвал главную проблему для признания власти талибов - РИА Новости, 18.04.2025

Глава СВР назвал главную проблему для признания власти талибов

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает неизбежным международное признание действующих афганских властей, однако этому пока мешает... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:21:00+03:00

2025-04-18T18:21:00+03:00

2025-04-18T18:22:00+03:00

афганистан

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

сергей нарышкин

россия

баку

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает неизбежным международное признание действующих афганских властей, однако этому пока мешает стремление Запада сохранить в стране нестабильность, сообщили в пресс-бюро СВР.Нарышкин 17-18 апреля 2025 года посетил Баку, где участвовал в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". Он также провёл переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также руководителями других спецслужб."С.Е. Нарышкин положительно оценил деятельность нынешних афганских властей в сфере государственного строительства и высказал уверенность в неизбежности перспективы их международного признания", - говорится в заявлении."Главной проблемой для реализации такого оптимистического сценария, по его мнению, является стремление Запада сохранить нестабильность в Афганистане для решения своих геополитических задач", - добавили в пресс-бюро.Отмечается, что именно западные страны продолжают блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула, а западные спецслужбы ищут пути оказания поддержки антиправительственным силам в этой стране. Нейтрализация негативных для Афганистана факторов будет способствовать возрождению и преобразованию государства, отметил Нарышкин.По словам директора СВР России, аналогичная тактика применяется Западом в отношении Сирии, Ирака и многих стран Африки. При этом необходима дальнейшая консолидация усилий и равноправного взаимодействия спецслужб в защите национальной безопасности государств. Нарышкин высказал отдельную признательность партнерам из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана за совместную работу по выявлению и нейтрализации угроз, исходящих как от террористических группировок, так и от некоторых зарубежных спецслужб.

https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012158175.html

https://ria.ru/20250417/oon-2011907538.html

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афганистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, россия, баку