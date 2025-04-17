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Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа в Петербурге
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа в Петербурге - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа в Петербурге
Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:37:00+03:00
2025-04-17T14:37:00+03:00
2025-04-17T14:52:00+03:00
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, разговор был хороший, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Хороший был разговор, многие темы были затронуты, как и политического характера, так и экономического", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.
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санкт-петербург, стив уиткофф, юрий ушаков, сша, россия, владимир путин, политика
Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, США, Россия, Владимир Путин, Политика
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа в Петербурге
Ушаков: у Путина и Уиткоффа был хороший разговор, затронули многие темы