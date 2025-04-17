Археологическая катастрофа. Что скрывает клад из разрушенного музея Суджи
© Фото : "Курская правда"Реконструкции вещей с выемчатыми эмалями, выполненные мастерской "Руна" (город Обоянь) в 2019 году
© Фото : "Курская правда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, остается неизвестной. Значительную часть этой коллекции составляли восточноевропейские выемчатые эмали II-IV веков. Что это за предметы? Почему археологи связывают их с историей Великого переселения народов? Об этом рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.
Разрушенный Суджанский краеведческий музей
Разрушенный Суджанский краеведческий музей
Суджанский район Курской области входит в число регионов, где располагались наиболее известные поселения и могильники раннеславянских культур II–VII веков н.э., хорошо изученные археологами. В фонды местного краеведческого музея осенью 2023 года были переданы несколько кладов VII века, а также сотни отдельных археологических находок, в том числе многочисленные вещи с выемчатыми эмалями, собранные в ходе исследований региона.
Что представляют собой выемчатые эмали II-IV века? Это бронзовые ювелирные украшения и небольшие предметы с выемками геометрических форм, заполненными цветной эмалью. Археологи находят их в раскопках на большой территории от Прибалтики, среднего течения Дона, верховьев Волги и Оки до Крыма и Северного Кавказа, при этом основная часть находок была сделана в бассейне Днепра.
Ранние славяне не сидели на месте
Количество и разнообразие предметов с эмалями, найденных археологами за пределами региона их создания, очень велико. Это и ранние, конца II века, украшения, и более поздние, вплоть до начала V века. В целом их проникновение в Крым и в другие южные регионы говорит об активном взаимодействии ранних славян с соседями в III-V веках, отметил Олег Радюш.
«
"По распространению эмалей мы видим, что все это время сохранялись контакты между ранними славянами и жителями соседних территорий. Наши предки не сидели на одном месте, они общались с населением Северного Причерноморья, с кочевниками сарматами, с представителями германских и других соседних культур. Они приходили на юг, хотя мы не знаем, с какими целями и вливались ли они в местное общество. Происходили сложные этнические процессы и движения", — рассказал он.
Речь идет не о массовом переселении ранних славян в Крым и на Кавказ, а скорее о движении малых групп и пленных. Возможно, что они участвовали в походах коалиции варваров в первой половине III века.
"Экспансия если и была, то скорее на восток, в сторону Волги, где будет формироваться именно общность с сильным раннеславянским колоритом, в том числе и эмалями. Идут ранние славяне через Хопер, где на границе Воронежской и Саратовской области фиксируются поселения и могильники и эмали достаточно многочисленны. Не исключено и движение через Оку. Возможный интерес переселенцев — торговые пути, поставки меди и олова, необходимых в том числе для производства ювелирных украшений", — сообщил ученый.
По его словам, исследование распространения предметов с выемчатыми эмалями стало еще одним доказательством того, что переселение народов началось не в конце IV века, как принято считать. Активное движение происходило и раньше, и изучение археологических находок дало ученым еще один ключ к пониманию этой страницы мировой истории.
В Сибири найдены следы древней технологии сварки
12 апреля, 09:00
Мода ранних славян
Точное место первоначального возникновения раннеславянских выемчатых эмалей остается неизвестным, но очевидно, что оно располагалось ближе к западным границам бывшего СССР. Наиболее ранние датированные погребения конца II — начала III веков известны в Мазурском поозерье и Литве.
"Выемчатые эмали возникли на основе синтеза провинциально-римского эмальерного искусства I-III веков, по всей видимости, позднекельтского (по Балтике) наследия и искусства восточноевропейских культур раннего железного века. Основа, конечно, римская. Некоторые формы варвары заимствовали полностью, но обычно увеличивали их в размерах. Эмалевые вставки были более массивными и грубыми в исполнении, хотя встречаются и шедевры", — отметил Радюш.
© Фото : Олег РадюшНавершия булавок из погребения в курганном могильнике Валовый Ростовской области
Навершия булавок из погребения в курганном могильнике Валовый Ростовской области
© Фото : Олег Радюш
1 из 3
© Фото : Олег РадюшТреугольная фибула из Сурской Заборы на Днепре
Треугольная фибула из Сурской Заборы на Днепре
© Фото : Олег Радюш
2 из 3
© Фото : Олег РадюшДисковидная фибула из клада в Стольном Черниговской области
Дисковидная фибула из клада в Стольном Черниговской области
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
Навершия булавок из погребения в курганном могильнике Валовый Ростовской области
© Фото : Олег Радюш
1 из 3
Треугольная фибула из Сурской Заборы на Днепре
© Фото : Олег Радюш
2 из 3
Дисковидная фибула из клада в Стольном Черниговской области
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
По его словам, украшения с эмалями второй половины II-IV веков отражают моду элиты раннеславянского общества, которое начало формироваться во II веке на территории Восточной Европы.
"Мы связываем этот стиль с ранними славянами, хотя выемчатые эмали встречаются и у других народов, например, в Прибалтике, где работали свои мастерские, в Эстонии, в Финляндии и даже в Швеции. На территории современной России выемчатые эмали были распространены в бассейне Оки и в Поволжье, до Самарской Луки и до впадения Камы в Волгу. Эмали — очень интересные маркеры той жизни, которая происходила в бесписьменный период в II-IV веках и о которой мы очень мало знаем, тем более что славянская археология очень бедна вещами", — рассказал он.
Эмали, найденные за пределами территории раннеславянских культур Поднепровья и Верхнего Поочья, были обнаружены в погребениях. Это позволило археологам более точно определить их возраст, контекст и показатель связей между разными племенами на территории Восточной Европы.
"Так получилось, что раннеславянский погребальный обряд практически никогда не включает вещи. И все находки на славянских территориях, как правило, либо случайно сделаны местными жителями или грабителями, либо обнаружены археологами при раскопках поселений, либо найдены в кладах. А за пределами славянских памятников II-IV вв. н.э. — в Прибалтике, в Поволжье, в Финляндии — эмали попадают в погребения, и для нас это все очень интересно", — отметил Олег Радюш.
Сегодня исследователи собрали находки с южных памятников, изучили курские, белгородские, брянские, орловские эмали и собирают каталог, в котором уже более шести тысяч предметов. Работа с этим массивом информации позволяет им строить гипотезы и теории по поводу раннеславянских племен.
© Фото : Олег РадюшПодковообразные фибулы из погребений в Молдавии и Одесской области
Подковообразные фибулы из погребений в Молдавии и Одесской области
© Фото : Олег Радюш
1 из 3
© Фото : Олег Радюш
Деталь цепи от рога для питья, Лезгор, Северная Осетия
Деталь цепи от рога для питья, Лезгор, Северная Осетия
© Фото : Олег Радюш
2 из 3
© Фото : Олег РадюшШпоры из погребения могильника Скалистое III в Крыму
Шпоры из погребения могильника Скалистое III в Крыму
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
Подковообразные фибулы из погребений в Молдавии и Одесской области
© Фото : Олег Радюш
1 из 3
Деталь цепи от рога для питья, Лезгор, Северная Осетия
© Фото : Олег Радюш
2 из 3
Шпоры из погребения могильника Скалистое III в Крыму
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
"Предметы с эмалями попадали, например, в погребения и памятники поздних скифов — оседлого населения, которое обитало в Северном Причерноморье до 3 века н.э. Они есть в некрополях античных городов, в сарматских погребениях, например, в Подонье, на территории Молдавии, Румынии и Одесской области, в погребальных памятниках на Северном Кавказе. По Волге они доходят почти до Астрахани, у нас там есть случайные находки, и даже до Зауральской Башкирии", — перечислил Радюш.
Что касается кавказских находок, большинство из них были обнаружены в XIX веке в сборах из разграбленных могильников возле входов в ущелья, неподалеку от дорог. Их особенность — в том числе принадлежности мужской дружинной культуры, такие как рога для питья.
Кочевник с эмалевыми шпорами
Одно из самых интересных погребений, содержащих эмали, было найдено археологами в Бахчисарайском районе Республики Крым на могильнике Скалистое III. Это было захоронение конца II — начала III веков очень богатого воина, при котором находились меч, узда, античные монеты, множество посуды, включая стеклянный кубок. Полностью античный облик воина нарушали только лежащие в ногах шпоры, украшенные эмалями, отметил Олег Радюш.
"Важно понимать, что южные кочевники практически никогда не использовали шпор. Шпоры — это принадлежность западного стиля управления конем, а для кельтских и германских культур — еще и символ положения в обществе, ведь воин на коне имеет более высокий статус, чем пеший", — рассказал он.
В данном случае шпоры, по мнению ученых, могут также указывать на сохранение демонстративных этнографических деталей определенных племенных групп в инокультурной среде. Этот символ нужен в первую очередь для "своих", которым знакомы шпоры на ногах, а не для местного окружения.
Пути женщин неисповедимы
Каким образом раннеславянские эмали попадали на Кавказ и в Крым? Проанализировав находки, ученые сделали вывод, что это происходило не посредством торговли. Эмали путешествовали как часть костюма отдельных людей, чаще женщин, вместе со своими владельцами.
В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира
13 марта, 07:00
"Женщины из раннеславянских племен обычно носили сложный костюм. Он состоял из множества деталей, одна или две из которых были украшены эмалями, и включал в себя головной убор с металлическими фрагментами, шейные гривны, венчики, короны, фибулы, которые крепили на груди бронзовую цепь с колокольчиками для отпугивания духов, браслеты, подвески и так далее. Такой костюм очень специфичен, он имеет свою историю происхождения, и сомнительно, чтобы кто-то продавал его как сувенир", — отметил Олег Радюш.
Скорее всего, речь идет о брачных союзах женщин, которые попадали в другую культурную среду, но сохраняли небольшие детали костюма родительской общины. По мнению археологов, это очень наглядно показывают сарматские курганы, где единичные подковообразные фибулы встречаются в окружении чисто сарматских артефактов.
"Пути женщин, коней и оружия в древней истории неисповедимы. В могильниках в Крыму очень редко, практически никогда не встречаются в одном месте несколько предметов с эмалью. Это всегда какая-то одна вещь. Иногда они встречаются в более позднем окружении в виде обломков. Видимо, это вещи, уже вышедшие из использования, но все равно так или иначе связанные с контактами их последних носителей с раннеславянским населением", — пояснил ученый.
Результаты исследования опубликованы в журнале "Нижневолжский археологический вестник".