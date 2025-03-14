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ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 14.03.2025 (обновлено: 21:02 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/udar-2005118290.html
ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже
ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже
ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:31:00+03:00
2025-03-14T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
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КУРСК, 14 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние", — написал он. По словам врио главы региона, еще двое сотрудников ранены, их госпитализировали. "Само историческое здание, к сожалению, уничтожено", — добавил Хинштейн. Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и к 14 марта освободили 29 населенных пунктов, включая Суджу.Как рассказал Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250314/ogranichenie-2005064307.html
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суджа
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суджа, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область
ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже

ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже, погибла сотрудница

© СоцсетиРазрушенное в результате удара ВСУ здание краеведческого музея в Судже. Кадр видео
Разрушенное в результате удара ВСУ здание краеведческого музея в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Соцсети
Разрушенное в результате удара ВСУ здание краеведческого музея в Судже. Кадр видео
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КУРСК, 14 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние", — написал он.
По словам врио главы региона, еще двое сотрудников ранены, их госпитализировали.
"Само историческое здание, к сожалению, уничтожено", — добавил Хинштейн.
Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Как рассказал Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнКурская область
 
 
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