ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже
ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже, погибла сотрудница
© СоцсетиРазрушенное в результате удара ВСУ здание краеведческого музея в Судже. Кадр видео
© Соцсети
Разрушенное в результате удара ВСУ здание краеведческого музея в Судже. Кадр видео
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КУРСК, 14 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние", — написал он.
По словам врио главы региона, еще двое сотрудников ранены, их госпитализировали.
"Само историческое здание, к сожалению, уничтожено", — добавил Хинштейн.
Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и к 14 марта освободили 29 населенных пунктов, включая Суджу.
Как рассказал Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.