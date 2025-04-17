В FT рассказали о надеждах ЕС от встречи Мелони с Трампом
FT: в ЕС надеются на встречу премьера Италии Мелони с Трампом из-за пошлин
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования США по вопросу пошлин, пишет газета Financial Times.
Ранее газета Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии, что Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним. По данным источника, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными.
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"Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, что Мелони наладила личные отношения с Трампом, который называл ее "замечательной женщиной" и "сильным" лидером. По мнению бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, Мелони "имеет преимущество перед посредниками ЕС, так как она общается с тем, кто принимает решения".
Мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены, пишет газета со ссылкой на дипломатов из четырех государств-членов ЕС. При этом они заявили, что у них нет проблем с поездкой Мелони.
"Мы знаем, что у нее есть отношения с Трампом, и это может быть ценно", - сказал один из них.
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Как отмечает Financial Times, Мелони публично поддержала предложение ЕС отменить все пошлины на промышленные товары, если США сделают то же самое. Но дипломаты, проинформированные о переговорах, заявили, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих пошлин — и что ставка тарифа в 10%, скорее всего, останется постоянной.
Также издание сообщает, что премьер Италии регулярно общалась с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу поездки, в том числе в ходе телефонного разговора во вторник.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.