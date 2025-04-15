Песков рассказал, сколько глав государств ожидается на параде Победы
Песков: Россия ожидает более 20 глав правительств государств на параде Победы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник", — сказал он.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лула да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.