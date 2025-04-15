https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html

Песков рассказал, сколько глав государств ожидается на параде Победы

Песков рассказал, сколько глав государств ожидается на параде Победы - РИА Новости, 15.04.2025

Песков рассказал, сколько глав государств ожидается на параде Победы

Россия ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:18:00+03:00

2025-04-15T13:18:00+03:00

2025-04-15T14:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий песков

европа

москва

политика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник", — сказал он.Так Песков ответил на вопрос журналистов, с чем связана популярность посещения Москвы 9 мая главами других государств.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лула да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, дмитрий песков, европа, москва, политика