https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html

По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков

По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков - РИА Новости, 14.04.2025

По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков

Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T06:23:00+03:00

2025-04-14T06:23:00+03:00

2025-04-14T10:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

китай

дмитрий песков

си цзиньпин

николас мадуро

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лула да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250410/voennye-2010570728.html

https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

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россия, москва, китай, дмитрий песков, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне