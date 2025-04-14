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По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков
По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков - РИА Новости, 14.04.2025
По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков
Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:23:00+03:00
2025-04-14T06:23:00+03:00
2025-04-14T10:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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дмитрий песков
си цзиньпин
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лула да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250410/voennye-2010570728.html
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россия, москва, китай, дмитрий песков, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Китай, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков
Песков: парадный расчет героев СВО пройдет по Красной площади в День Победы