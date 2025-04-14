https://ria.ru/20250414/j-36-2010761772.html

"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир

"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир - РИА Новости, 14.04.2025

"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир

"Такого еще никто не делал" — эксперты из разных стран обсуждают новейший боевой самолет КНР, попавший на видео. Чем удивляет новинка китайского оборонпрома — в РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:08:00+03:00

технологии

китай

чэнду

сычуань

lockheed martin

ростех

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Захар Андреев. "Такого еще никто не делал" — эксперты из разных стран обсуждают новейший боевой самолет КНР, попавший на видео. Чем удивляет новинка китайского оборонпрома — в материале РИА Новости.J или HТреугольный самолет, лишенный привычного хвостового оперения, заходит на посадку над автомобильной трассой. Судя по всему, направляется на аэродром авиастроительной корпорации "Чэнду" в провинции Сычуань.Ролик, на котором запечатлен полет, длится всего шесть секунд. Однако даже столь короткое видео дало специалистам много информации о секретной разработке — до сих пор ее не удавалось рассмотреть так близко.Официальных данных нет. Неизвестно даже точное название. Большинство профильных изданий используют обозначение J-36 и предполагают, что речь идет о перспективном истребителе шестого поколения.Другие же считают, что правильнее было бы называть аппарат H-36 — эта литера используется для китайских бомбардировщиков. Конструкция самолета не дает однозначного ответа о его основной функции.Первые изображения летающего треугольника появились в Сети 26 декабря 2024-го. Судя по фото, самолет поднялся в воздух в сопровождении истребителя J-20S, который относят к пятому поколению. С тех пор аппарат, чей футуристический облик сравнивают с листом гинкго, попадал в объектив блогеров все чаще и чаще. В последнее время он начал летать самостоятельно.Не исключено, что утечки допускают целенаправленно. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что последнее видео — с посадкой над трассой — снято средь бела дня. Возможно, это значит, что авиастроители уверены в надежности своего детища.Профильные журналисты и блогеры разглядели ряд особенностей машины, по которым можно судить о том, какие задачи ей будут поручены.Третий не лишнийИстребитель шестого поколения, как предполагается, должен стать, во-первых, намного "умнее" предшественников — выше вычислительная мощность, использование ИИ, интеграция в боевые сети. А во-вторых, в разы незаметнее. И если о "начинке" самолета по фото и видео судить нельзя, то экстерьер J-36 выдержан вполне в духе представлений о боевой авиации будущего.Первое, что бросается в глаза при взгляде на планер, — отсутствие хвостового оперения. Схема, известная как "летающее крыло", обеспечивает значительное снижение радиолокационной сигнатуры самолета. Она же используется и в американских проектах шестого поколения.Есть и особенность, которая делает машину по-настоящему уникальной — три двигателя. Такая компоновка не встречается в современных истребителях — обычно бывает два, как у российских "МиГ" или "Су", включая Су-57, или один, как у F-16, F-35 и перспективного российского Су-75.Поскольку J-36 — машина большая (более 20 метров в длину) и тяжелая, дополнительный движок нужен для того, чтобы обеспечить возможность длительного высокоскоростного полета и проведение операций на больших высотах, отмечает издание War Zone.Сопла, насколько удалось рассмотреть, плоские или с изменяемой геометрией. Это должно снизить видимость в инфракрасном диапазоне. Кроме того, у J-36 два воздухозаборника под крыльями, по бокам фюзеляжа, и один воздухозаборник сверху.Изображение кабины пока не позволяет точно понять, сколько в ней пилотов — один или двое. Шасси — как у российского Су-34. Вооружение, видимо, может размещаться во внутренних отсеках в нижней части самолета. Как предполагает The Aviationist, это могут быть ракеты класса "воздух — поверхность" большой дальности.Пока не ясно, это изделие прототип или скорее демонстратор технологий, которые в дальнейшем могут применяться и на других платформах. Чем бы ни была новинка, она уже заставила нервничать потенциального противника."Благодаря J-36 Китай может сравняться с Соединенными Штатами или даже обогнать их в гонке за создание истребителя шестого поколения", — бьет тревогу CNN.Тем не менее, отмечает телеканал, "могут потребоваться годы, чтобы истребитель прошел путь от концепции до публичной демонстрации, не говоря уже о развертывании".Китай и другиеЭто не единственный китайский перспективный боевой самолет, засветившийся в последнее время. В начале апреля появились фото еще одного бесхвостого аппарата, который получил обозначение J-50.Между тем свой проект истребителя шестого поколения разрабатывают и США. В рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) корпорация Boeing выиграла конкуренцию у Lockheed Martin и теперь займется созданием самолета F-47. Об этом в марте объявил Дональд Трамп. Сумма контракта — 20 миллиардов долларов.Примечательно, что за полгода до этого программу приостановили из-за разногласий между оборонщиками и Пентагоном. Казалось, проект зашел в тупик.Детали держат в секрете. Однако известно, что самолет построят по схеме "летающее крыло" — демонстраторы уже поднялись в воздух несколько лет назад. Боевые задачи машина будет выполнять при помощи беспилотников, вместе с которыми составит единую "экосистему".Российским ответом должен стать Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный в Сети как МиГ-41.Предполагается, что новый самолет заменит высотные перехватчики и носители гиперзвуковых "Кинжалов" МиГ-31, чей ресурс подходит к концу. Ожидают, что ПАК ДП сможет значительно увеличить дальность поражения воздушных целей, эффективно бороться с гиперзвуковым оружием и атаковать объекты, размещенные на околоземной орбите. Действовать же будет способен и в беспилотном режиме.Данных о современном состоянии разработки нет. В 2021-м "Ростех" сообщал, что проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Даже приблизительные сроки создания прототипа еще не известны. Похоже, пока в этой гонке Россия претендует в лучшем случае на почетное третье место.

https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html

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технологии, китай, чэнду, сычуань, lockheed martin , ростех, министерство обороны сша