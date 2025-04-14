Рейтинг@Mail.ru
"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.04.2025 (обновлено: 08:08 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/j-36-2010761772.html
"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир
"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир - РИА Новости, 14.04.2025
"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир
"Такого еще никто не делал" — эксперты из разных стран обсуждают новейший боевой самолет КНР, попавший на видео. Чем удивляет новинка китайского оборонпрома — в РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:00:00+03:00
2025-04-14T08:08:00+03:00
технологии
китай
чэнду
сычуань
lockheed martin
ростех
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010678066_67:149:586:441_1920x0_80_0_0_39844a49d7c4d08ebd730a7a5eb8b6bb.png
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Захар Андреев. "Такого еще никто не делал" — эксперты из разных стран обсуждают новейший боевой самолет КНР, попавший на видео. Чем удивляет новинка китайского оборонпрома — в материале РИА Новости.J или HТреугольный самолет, лишенный привычного хвостового оперения, заходит на посадку над автомобильной трассой. Судя по всему, направляется на аэродром авиастроительной корпорации "Чэнду" в провинции Сычуань.Ролик, на котором запечатлен полет, длится всего шесть секунд. Однако даже столь короткое видео дало специалистам много информации о секретной разработке — до сих пор ее не удавалось рассмотреть так близко.Официальных данных нет. Неизвестно даже точное название. Большинство профильных изданий используют обозначение J-36 и предполагают, что речь идет о перспективном истребителе шестого поколения.Другие же считают, что правильнее было бы называть аппарат H-36 — эта литера используется для китайских бомбардировщиков. Конструкция самолета не дает однозначного ответа о его основной функции.Первые изображения летающего треугольника появились в Сети 26 декабря 2024-го. Судя по фото, самолет поднялся в воздух в сопровождении истребителя J-20S, который относят к пятому поколению. С тех пор аппарат, чей футуристический облик сравнивают с листом гинкго, попадал в объектив блогеров все чаще и чаще. В последнее время он начал летать самостоятельно.Не исключено, что утечки допускают целенаправленно. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что последнее видео — с посадкой над трассой — снято средь бела дня. Возможно, это значит, что авиастроители уверены в надежности своего детища.Профильные журналисты и блогеры разглядели ряд особенностей машины, по которым можно судить о том, какие задачи ей будут поручены.Третий не лишнийИстребитель шестого поколения, как предполагается, должен стать, во-первых, намного "умнее" предшественников — выше вычислительная мощность, использование ИИ, интеграция в боевые сети. А во-вторых, в разы незаметнее. И если о "начинке" самолета по фото и видео судить нельзя, то экстерьер J-36 выдержан вполне в духе представлений о боевой авиации будущего.Первое, что бросается в глаза при взгляде на планер, — отсутствие хвостового оперения. Схема, известная как "летающее крыло", обеспечивает значительное снижение радиолокационной сигнатуры самолета. Она же используется и в американских проектах шестого поколения.Есть и особенность, которая делает машину по-настоящему уникальной — три двигателя. Такая компоновка не встречается в современных истребителях — обычно бывает два, как у российских "МиГ" или "Су", включая Су-57, или один, как у F-16, F-35 и перспективного российского Су-75.Поскольку J-36 — машина большая (более 20 метров в длину) и тяжелая, дополнительный движок нужен для того, чтобы обеспечить возможность длительного высокоскоростного полета и проведение операций на больших высотах, отмечает издание War Zone.Сопла, насколько удалось рассмотреть, плоские или с изменяемой геометрией. Это должно снизить видимость в инфракрасном диапазоне. Кроме того, у J-36 два воздухозаборника под крыльями, по бокам фюзеляжа, и один воздухозаборник сверху.Изображение кабины пока не позволяет точно понять, сколько в ней пилотов — один или двое. Шасси — как у российского Су-34. Вооружение, видимо, может размещаться во внутренних отсеках в нижней части самолета. Как предполагает The Aviationist, это могут быть ракеты класса "воздух — поверхность" большой дальности.Пока не ясно, это изделие прототип или скорее демонстратор технологий, которые в дальнейшем могут применяться и на других платформах. Чем бы ни была новинка, она уже заставила нервничать потенциального противника.&quot;Благодаря J-36 Китай может сравняться с Соединенными Штатами или даже обогнать их в гонке за создание истребителя шестого поколения&quot;, — бьет тревогу CNN.Тем не менее, отмечает телеканал, "могут потребоваться годы, чтобы истребитель прошел путь от концепции до публичной демонстрации, не говоря уже о развертывании".Китай и другиеЭто не единственный китайский перспективный боевой самолет, засветившийся в последнее время. В начале апреля появились фото еще одного бесхвостого аппарата, который получил обозначение J-50.Между тем свой проект истребителя шестого поколения разрабатывают и США. В рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) корпорация Boeing выиграла конкуренцию у Lockheed Martin и теперь займется созданием самолета F-47. Об этом в марте объявил Дональд Трамп. Сумма контракта — 20 миллиардов долларов.Примечательно, что за полгода до этого программу приостановили из-за разногласий между оборонщиками и Пентагоном. Казалось, проект зашел в тупик.Детали держат в секрете. Однако известно, что самолет построят по схеме "летающее крыло" — демонстраторы уже поднялись в воздух несколько лет назад. Боевые задачи машина будет выполнять при помощи беспилотников, вместе с которыми составит единую "экосистему".Российским ответом должен стать Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный в Сети как МиГ-41.Предполагается, что новый самолет заменит высотные перехватчики и носители гиперзвуковых "Кинжалов" МиГ-31, чей ресурс подходит к концу. Ожидают, что ПАК ДП сможет значительно увеличить дальность поражения воздушных целей, эффективно бороться с гиперзвуковым оружием и атаковать объекты, размещенные на околоземной орбите. Действовать же будет способен и в беспилотном режиме.Данных о современном состоянии разработки нет. В 2021-м "Ростех" сообщал, что проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Даже приблизительные сроки создания прототипа еще не известны. Похоже, пока в этой гонке Россия претендует в лучшем случае на почетное третье место.
https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html
китай
чэнду
сычуань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010678066_0:84:637:562_1920x0_80_0_0_650df07343fa7935329cfb2ee0925fa9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, чэнду, сычуань, lockheed martin , ростех, министерство обороны сша
Технологии, Китай, Чэнду, Сычуань, Lockheed Martin , Ростех, Министерство обороны США
"Прилетел из будущего". Китайские инженеры поразили мир

CNN: США рискуют проиграть гонку по созданию новейшего истребителя

© x.com/Sweet ClayСкриншот видео с китайским самолетом J-36
Скриншот видео с китайским самолетом J-36 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© x.com/Sweet Clay
Скриншот видео с китайским самолетом J-36
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Захар Андреев. "Такого еще никто не делал" — эксперты из разных стран обсуждают новейший боевой самолет КНР, попавший на видео. Чем удивляет новинка китайского оборонпрома — в материале РИА Новости.

J или H

Треугольный самолет, лишенный привычного хвостового оперения, заходит на посадку над автомобильной трассой. Судя по всему, направляется на аэродром авиастроительной корпорации "Чэнду" в провинции Сычуань.
Ролик, на котором запечатлен полет, длится всего шесть секунд. Однако даже столь короткое видео дало специалистам много информации о секретной разработке — до сих пор ее не удавалось рассмотреть так близко.
Официальных данных нет. Неизвестно даже точное название. Большинство профильных изданий используют обозначение J-36 и предполагают, что речь идет о перспективном истребителе шестого поколения.
Другие же считают, что правильнее было бы называть аппарат H-36 — эта литера используется для китайских бомбардировщиков. Конструкция самолета не дает однозначного ответа о его основной функции.
© x.com/Sweet ClayСкриншот видео с китайским самолетом J-36
Скриншот видео с китайским самолетом J-36 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© x.com/Sweet Clay
Скриншот видео с китайским самолетом J-36
Первые изображения летающего треугольника появились в Сети 26 декабря 2024-го. Судя по фото, самолет поднялся в воздух в сопровождении истребителя J-20S, который относят к пятому поколению. С тех пор аппарат, чей футуристический облик сравнивают с листом гинкго, попадал в объектив блогеров все чаще и чаще. В последнее время он начал летать самостоятельно.
Не исключено, что утечки допускают целенаправленно. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что последнее видео — с посадкой над трассой — снято средь бела дня. Возможно, это значит, что авиастроители уверены в надежности своего детища.
Профильные журналисты и блогеры разглядели ряд особенностей машины, по которым можно судить о том, какие задачи ей будут поручены.

Третий не лишний

Истребитель шестого поколения, как предполагается, должен стать, во-первых, намного "умнее" предшественников — выше вычислительная мощность, использование ИИ, интеграция в боевые сети. А во-вторых, в разы незаметнее. И если о "начинке" самолета по фото и видео судить нельзя, то экстерьер J-36 выдержан вполне в духе представлений о боевой авиации будущего.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на планер, — отсутствие хвостового оперения. Схема, известная как "летающее крыло", обеспечивает значительное снижение радиолокационной сигнатуры самолета. Она же используется и в американских проектах шестого поколения.
Есть и особенность, которая делает машину по-настоящему уникальной — три двигателя. Такая компоновка не встречается в современных истребителях — обычно бывает два, как у российских "МиГ" или "Су", включая Су-57, или один, как у F-16, F-35 и перспективного российского Су-75.
© x.com/@Rupprecht_AКитайский самолет J-36
Китайский самолет J-36 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© x.com/@Rupprecht_A
Китайский самолет J-36
Поскольку J-36 — машина большая (более 20 метров в длину) и тяжелая, дополнительный движок нужен для того, чтобы обеспечить возможность длительного высокоскоростного полета и проведение операций на больших высотах, отмечает издание War Zone.
Сопла, насколько удалось рассмотреть, плоские или с изменяемой геометрией. Это должно снизить видимость в инфракрасном диапазоне. Кроме того, у J-36 два воздухозаборника под крыльями, по бокам фюзеляжа, и один воздухозаборник сверху.
Изображение кабины пока не позволяет точно понять, сколько в ней пилотов — один или двое. Шасси — как у российского Су-34. Вооружение, видимо, может размещаться во внутренних отсеках в нижней части самолета. Как предполагает The Aviationist, это могут быть ракеты класса "воздух — поверхность" большой дальности.
Пока не ясно, это изделие прототип или скорее демонстратор технологий, которые в дальнейшем могут применяться и на других платформах. Чем бы ни была новинка, она уже заставила нервничать потенциального противника.
«

"Благодаря J-36 Китай может сравняться с Соединенными Штатами или даже обогнать их в гонке за создание истребителя шестого поколения", — бьет тревогу CNN.

Тем не менее, отмечает телеканал, "могут потребоваться годы, чтобы истребитель прошел путь от концепции до публичной демонстрации, не говоря уже о развертывании".

Китай и другие

Это не единственный китайский перспективный боевой самолет, засветившийся в последнее время. В начале апреля появились фото еще одного бесхвостого аппарата, который получил обозначение J-50.
Между тем свой проект истребителя шестого поколения разрабатывают и США. В рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) корпорация Boeing выиграла конкуренцию у Lockheed Martin и теперь займется созданием самолета F-47. Об этом в марте объявил Дональд Трамп. Сумма контракта — 20 миллиардов долларов.
© United States Air ForceИстребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Примечательно, что за полгода до этого программу приостановили из-за разногласий между оборонщиками и Пентагоном. Казалось, проект зашел в тупик.
Детали держат в секрете. Однако известно, что самолет построят по схеме "летающее крыло" — демонстраторы уже поднялись в воздух несколько лет назад. Боевые задачи машина будет выполнять при помощи беспилотников, вместе с которыми составит единую "экосистему".
Российским ответом должен стать Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный в Сети как МиГ-41.
Самолет Boeing 777-FBT в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
"Это связано с Россией". Что заметили в небе над США
10 мая 2024, 08:00
Предполагается, что новый самолет заменит высотные перехватчики и носители гиперзвуковых "Кинжалов" МиГ-31, чей ресурс подходит к концу. Ожидают, что ПАК ДП сможет значительно увеличить дальность поражения воздушных целей, эффективно бороться с гиперзвуковым оружием и атаковать объекты, размещенные на околоземной орбите. Действовать же будет способен и в беспилотном режиме.
Данных о современном состоянии разработки нет. В 2021-м "Ростех" сообщал, что проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Даже приблизительные сроки создания прототипа еще не известны. Похоже, пока в этой гонке Россия претендует в лучшем случае на почетное третье место.
 
ТехнологииКитайЧэндуСычуаньLockheed MartinРостехМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала