https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html

"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект

"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект - РИА Новости, 22.11.2024

"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект

Превосходство в воздухе всегда было основой американской военной стратегии, поэтому десять лет назад в Пентагоне задумали масштабную военную программу —... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:00

2024-11-22T08:00

2024-11-22T08:09

в мире

сша

министерство обороны сша

f-35

f-22

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/81/1553578188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e1d2d908a32182665d2f10f23c72637.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Превосходство в воздухе всегда было основой американской военной стратегии, поэтому десять лет назад в Пентагоне задумали масштабную военную программу — создание целого набора самолетов шестого поколения. Однако теперь все чаще говорят, что планы придется менять. Почему проект оказался под угрозой — в материале РИА Новости.В погоне за превосходствомПервые упоминания о Next Generation Air Dominance (NGAD) появились еще в 2014-м. К тому времени стало ясно, что оба истребителя пятого поколения, F-22 и F-35, не способны обеспечить необходимое превосходство над аналогами конкурентов — российским Су-57 и китайским J-20.Разработка столкнулась с большим количеством "детских болезней", которые не удалось побороть до сих пор. Палубные версии не могут достаточно долго летать на сверхзвуковой скорости — повреждается обшивка, из-за чего страдают стелс-характеристики.Обнаружились и дефекты силовой установки, которые приводили к авариям. Пилоты жаловались на гипоксию, таких эпизодов насчитали около сорока. По данным прошлогоднего отчета американской Счетной палаты, доля полностью боеспособных машин из всего парка F-35 — всего 27,75%, а частично боеспособных — 54,69%. Это куда меньше, чем требовалось. В дополнение ко всему — трудности с ремонтом, не хватает запчастей. А проект многонациональный, часть деталей производят американские союзники, и быстро решить эти проблемы не удается.Между тем программа уже стала самым дорогим оружейным проектом в истории: по оценкам американской счетной палаты, ее стоимость — 1,7 триллиона долларов. Изначально планировали уместиться в сумму в семь раз меньше — 233 миллиарда. Несмотря на это, спустя почти 20 лет после первого полета истребитель все же запустили в массовое производство. Проблемы планируют решать по ходу дела.На бумаге F-22 давал фору F-35 в ближнем бою, поскольку превосходил его по летным характеристикам. Однако из-за более старой электроники менее эффективно справлялся с ролью "диспетчера" для других ударных средств. При этом истребитель слишком дорогой даже по американским меркам. Если самая затратная версия F-35 — с литерой B — обходится американскому бюджету в 109 миллионов за штуку, то каждый F-22 будет стоить около 350 миллионов, сообщает National Interest. Его производство приостановили еще в 2011-м и не возобновили до сих пор.При этом их преимущества перед российскими и китайскими аналогами оказались как минимум неочевидными. На этом фоне Вашингтон задумался над созданием истребителей нового поколения.Господство в воздухе на 20 летПрограмму Next Generation Air Dominance держат в секрете, известно о ней немного. Cообщалось, что в ее рамках разрабатывают не только истребитель, но и беспилотники-сателлиты. Также планировали создать и малозаметный дозаправщик.Все это позволило бы вывести возможности Пентагона по оперативному развертыванию ударных групп на совершенно новый уровень — США получили бы боевой самолет-диспетчер, который способен руководить целым роем ударных беспилотников, да еще и незаметно. По планам командования, самолеты должны были поступить на вооружение уже в 2030-м и гарантировать превосходство в воздухе вплоть до середины столетия.В 2020-м ВВС США отчитались о создании прототипа. Также предполагалось, что истребитель позже удастся "подружить" не только с беспилотником-ведомым, но и с барражирующими боеприпасами X-61 "Гремлин", которые сейчас разрабатывают.Однако выяснилось, что реальность сильно расходится с амбициями.Не до жируЧем дальше, тем активнее обсуждали пересмотр программы. Еще в июле ВВС сообщили об урезании бюджета. В сентябре о существенных корректировках стали говорить официально."По сути, мы вынуждены откатиться к началу, — приводит американское издание The War Zone заявление заместителя начальника штаба ВВС США Джеймса Слайфа. — И я не знаю наверняка, как именно мы планируем добиваться превосходства в воздухе".А уже в ноябре информацию о том, что будущее программы под вопросом, подтвердил и министр ВВС США Фрэнк Кендалл."Больше всего меня беспокоит нехватка средств, — заявил он. — Сейчас, учитывая наши обязательства, ресурсы и стратегические приоритеты, мне трудно понять, как мы можем это себе позволить".По сути, министр расписался в том, что даже самого крупного в мире оборонного бюджета недостаточно для удовлетворения всех хотелок Пентагона. И это объяснимо: ранее сообщали, что стоимость одного истребителя шестого поколения может превысить 300 миллионов долларов. А подобные траты Вашингтону не по карману.Точно таким же образом забуксировала программа производства межконтинентальных ракет LGM-35A Sentinel, которая призвана заменить полувековые LGM-30 Minuteman III. Проект уже удвоился в цене и стоит сейчас около 141 миллиарда долларов. Он также финансируется из бюджета ВВС.При этом пересмотр концепции истребителя, как утверждают в Пентагоне, обязательно отразится на проекте беспилотника и тем более на требованиях к дозаправщику.Амбициозными планами все равно приходится жертвовать — видимо, в угоду куда более насущным военным целям. При этом "первая армия мира" рискует подойти к середине столетия с устаревшим оружием.

https://ria.ru/20241117/baza-1984050764.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, министерство обороны сша, f-35, f-22, су-57