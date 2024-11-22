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"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект - РИА Новости, 22.11.2024
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08:00 22.11.2024 (обновлено: 08:09 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html
"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект
"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект - РИА Новости, 22.11.2024
"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект
Превосходство в воздухе всегда было основой американской военной стратегии, поэтому десять лет назад в Пентагоне задумали масштабную военную программу —... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:00
2024-11-22T08:09
в мире
сша
министерство обороны сша
f-35
f-22
су-57
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Превосходство в воздухе всегда было основой американской военной стратегии, поэтому десять лет назад в Пентагоне задумали масштабную военную программу — создание целого набора самолетов шестого поколения. Однако теперь все чаще говорят, что планы придется менять. Почему проект оказался под угрозой — в материале РИА Новости.В погоне за превосходствомПервые упоминания о Next Generation Air Dominance (NGAD) появились еще в 2014-м. К тому времени стало ясно, что оба истребителя пятого поколения, F-22 и F-35, не способны обеспечить необходимое превосходство над аналогами конкурентов — российским Су-57 и китайским J-20.Разработка столкнулась с большим количеством "детских болезней", которые не удалось побороть до сих пор. Палубные версии не могут достаточно долго летать на сверхзвуковой скорости — повреждается обшивка, из-за чего страдают стелс-характеристики.Обнаружились и дефекты силовой установки, которые приводили к авариям. Пилоты жаловались на гипоксию, таких эпизодов насчитали около сорока. По данным прошлогоднего отчета американской Счетной палаты, доля полностью боеспособных машин из всего парка F-35 — всего 27,75%, а частично боеспособных — 54,69%. Это куда меньше, чем требовалось. В дополнение ко всему — трудности с ремонтом, не хватает запчастей. А проект многонациональный, часть деталей производят американские союзники, и быстро решить эти проблемы не удается.Между тем программа уже стала самым дорогим оружейным проектом в истории: по оценкам американской счетной палаты, ее стоимость — 1,7 триллиона долларов. Изначально планировали уместиться в сумму в семь раз меньше — 233 миллиарда. Несмотря на это, спустя почти 20 лет после первого полета истребитель все же запустили в массовое производство. Проблемы планируют решать по ходу дела.На бумаге F-22 давал фору F-35 в ближнем бою, поскольку превосходил его по летным характеристикам. Однако из-за более старой электроники менее эффективно справлялся с ролью "диспетчера" для других ударных средств. При этом истребитель слишком дорогой даже по американским меркам. Если самая затратная версия F-35 — с литерой B — обходится американскому бюджету в 109 миллионов за штуку, то каждый F-22 будет стоить около 350 миллионов, сообщает National Interest. Его производство приостановили еще в 2011-м и не возобновили до сих пор.При этом их преимущества перед российскими и китайскими аналогами оказались как минимум неочевидными. На этом фоне Вашингтон задумался над созданием истребителей нового поколения.Господство в воздухе на 20 летПрограмму Next Generation Air Dominance держат в секрете, известно о ней немного. Cообщалось, что в ее рамках разрабатывают не только истребитель, но и беспилотники-сателлиты. Также планировали создать и малозаметный дозаправщик.Все это позволило бы вывести возможности Пентагона по оперативному развертыванию ударных групп на совершенно новый уровень — США получили бы боевой самолет-диспетчер, который способен руководить целым роем ударных беспилотников, да еще и незаметно. По планам командования, самолеты должны были поступить на вооружение уже в 2030-м и гарантировать превосходство в воздухе вплоть до середины столетия.В 2020-м ВВС США отчитались о создании прототипа. Также предполагалось, что истребитель позже удастся "подружить" не только с беспилотником-ведомым, но и с барражирующими боеприпасами X-61 "Гремлин", которые сейчас разрабатывают.Однако выяснилось, что реальность сильно расходится с амбициями.Не до жируЧем дальше, тем активнее обсуждали пересмотр программы. Еще в июле ВВС сообщили об урезании бюджета. В сентябре о существенных корректировках стали говорить официально."По сути, мы вынуждены откатиться к началу, — приводит американское издание The War Zone заявление заместителя начальника штаба ВВС США Джеймса Слайфа. — И я не знаю наверняка, как именно мы планируем добиваться превосходства в воздухе".А уже в ноябре информацию о том, что будущее программы под вопросом, подтвердил и министр ВВС США Фрэнк Кендалл."Больше всего меня беспокоит нехватка средств, — заявил он. — Сейчас, учитывая наши обязательства, ресурсы и стратегические приоритеты, мне трудно понять, как мы можем это себе позволить".По сути, министр расписался в том, что даже самого крупного в мире оборонного бюджета недостаточно для удовлетворения всех хотелок Пентагона. И это объяснимо: ранее сообщали, что стоимость одного истребителя шестого поколения может превысить 300 миллионов долларов. А подобные траты Вашингтону не по карману.Точно таким же образом забуксировала программа производства межконтинентальных ракет LGM-35A Sentinel, которая призвана заменить полувековые LGM-30 Minuteman III. Проект уже удвоился в цене и стоит сейчас около 141 миллиарда долларов. Он также финансируется из бюджета ВВС.При этом пересмотр концепции истребителя, как утверждают в Пентагоне, обязательно отразится на проекте беспилотника и тем более на требованиях к дозаправщику.Амбициозными планами все равно приходится жертвовать — видимо, в угоду куда более насущным военным целям. При этом "первая армия мира" рискует подойти к середине столетия с устаревшим оружием.
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в мире, сша, министерство обороны сша, f-35, f-22, су-57
В мире, США, Министерство обороны США, F-35, F-22, Су-57
"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект

Пентагон подтвердил пересмотр планов по истребителю шестого поколения

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Amber Smalley, U.S. NavyПилот истребителя смотрит на закат с палубы авианосца ВМС США “Авраам Линкольн", проходящего через Суэцкий канал к берегам Персидского залива
Пилот истребителя смотрит на закат с палубы авианосца ВМС США “Авраам Линкольн, проходящего через Суэцкий канал к берегам Персидского залива - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Amber Smalley, U.S. Navy
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Превосходство в воздухе всегда было основой американской военной стратегии, поэтому десять лет назад в Пентагоне задумали масштабную военную программу — создание целого набора самолетов шестого поколения. Однако теперь все чаще говорят, что планы придется менять. Почему проект оказался под угрозой — в материале РИА Новости.

В погоне за превосходством

Первые упоминания о Next Generation Air Dominance (NGAD) появились еще в 2014-м. К тому времени стало ясно, что оба истребителя пятого поколения, F-22 и F-35, не способны обеспечить необходимое превосходство над аналогами конкурентов — российским Су-57 и китайским J-20.
Разработка столкнулась с большим количеством "детских болезней", которые не удалось побороть до сих пор. Палубные версии не могут достаточно долго летать на сверхзвуковой скорости — повреждается обшивка, из-за чего страдают стелс-характеристики.
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США
Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США
Обнаружились и дефекты силовой установки, которые приводили к авариям. Пилоты жаловались на гипоксию, таких эпизодов насчитали около сорока. По данным прошлогоднего отчета американской Счетной палаты, доля полностью боеспособных машин из всего парка F-35 — всего 27,75%, а частично боеспособных — 54,69%. Это куда меньше, чем требовалось. В дополнение ко всему — трудности с ремонтом, не хватает запчастей. А проект многонациональный, часть деталей производят американские союзники, и быстро решить эти проблемы не удается.
Между тем программа уже стала самым дорогим оружейным проектом в истории: по оценкам американской счетной палаты, ее стоимость — 1,7 триллиона долларов. Изначально планировали уместиться в сумму в семь раз меньше — 233 миллиарда. Несмотря на это, спустя почти 20 лет после первого полета истребитель все же запустили в массовое производство. Проблемы планируют решать по ходу дела.
На бумаге F-22 давал фору F-35 в ближнем бою, поскольку превосходил его по летным характеристикам. Однако из-за более старой электроники менее эффективно справлялся с ролью "диспетчера" для других ударных средств. При этом истребитель слишком дорогой даже по американским меркам. Если самая затратная версия F-35 — с литерой B — обходится американскому бюджету в 109 миллионов за штуку, то каждый F-22 будет стоить около 350 миллионов, сообщает National Interest. Его производство приостановили еще в 2011-м и не возобновили до сих пор.
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй
При этом их преимущества перед российскими и китайскими аналогами оказались как минимум неочевидными. На этом фоне Вашингтон задумался над созданием истребителей нового поколения.

Господство в воздухе на 20 лет

Программу Next Generation Air Dominance держат в секрете, известно о ней немного. Cообщалось, что в ее рамках разрабатывают не только истребитель, но и беспилотники-сателлиты. Также планировали создать и малозаметный дозаправщик.
Все это позволило бы вывести возможности Пентагона по оперативному развертыванию ударных групп на совершенно новый уровень — США получили бы боевой самолет-диспетчер, который способен руководить целым роем ударных беспилотников, да еще и незаметно. По планам командования, самолеты должны были поступить на вооружение уже в 2030-м и гарантировать превосходство в воздухе вплоть до середины столетия.
© Lockheed MartinВизуализация проекта самолета нового поколения NGAD
Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Lockheed Martin
Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD
В 2020-м ВВС США отчитались о создании прототипа. Также предполагалось, что истребитель позже удастся "подружить" не только с беспилотником-ведомым, но и с барражирующими боеприпасами X-61 "Гремлин", которые сейчас разрабатывают.
Однако выяснилось, что реальность сильно расходится с амбициями.

Не до жиру

Чем дальше, тем активнее обсуждали пересмотр программы. Еще в июле ВВС сообщили об урезании бюджета. В сентябре о существенных корректировках стали говорить официально.
"По сути, мы вынуждены откатиться к началу, — приводит американское издание The War Zone заявление заместителя начальника штаба ВВС США Джеймса Слайфа. — И я не знаю наверняка, как именно мы планируем добиваться превосходства в воздухе".
А уже в ноябре информацию о том, что будущее программы под вопросом, подтвердил и министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
© Lockheed MartinКонцептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Lockheed Martin
Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
"Больше всего меня беспокоит нехватка средств, — заявил он. — Сейчас, учитывая наши обязательства, ресурсы и стратегические приоритеты, мне трудно понять, как мы можем это себе позволить".
По сути, министр расписался в том, что даже самого крупного в мире оборонного бюджета недостаточно для удовлетворения всех хотелок Пентагона. И это объяснимо: ранее сообщали, что стоимость одного истребителя шестого поколения может превысить 300 миллионов долларов. А подобные траты Вашингтону не по карману.
Точно таким же образом забуксировала программа производства межконтинентальных ракет LGM-35A Sentinel, которая призвана заменить полувековые LGM-30 Minuteman III. Проект уже удвоился в цене и стоит сейчас около 141 миллиарда долларов. Он также финансируется из бюджета ВВС.
© U.S. Air ForceКонцептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© U.S. Air Force
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
При этом пересмотр концепции истребителя, как утверждают в Пентагоне, обязательно отразится на проекте беспилотника и тем более на требованиях к дозаправщику.
Амбициозными планами все равно приходится жертвовать — видимо, в угоду куда более насущным военным целям. При этом "первая армия мира" рискует подойти к середине столетия с устаревшим оружием.
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