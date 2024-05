"Это связано с Россией". Что заметили в небе над США

https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Захар Андреев. "Прошло десять лет, но мы до сих пор не знаем, что это за таинственные самолеты", — констатирует издание The Aviationist. Весной 2014 года в небе над США засняли летательные аппараты необычной формы. Эксперты предполагают, что загадка имеет непосредственное отношение к действиям Москвы."Как будто играл"Десятого марта 2014-го фотографы Стив Дуглас и Дин Маскетт вместе с другими авиаспоттерами привычно коротали время в международном аэропорту Амарилло, штат Техас, наблюдая за тренировочными полетами военной авиации. Как вдруг заметили в небе три самолета, летящие строем на большой высоте.Один из ведомых повел себя необычно — "маневрировал в инверсионном следе ведущего, как будто играл".По словам Дугласа, фотографы думали, что снимают B-2 Spirit — стратегический бомбардировщик, построенный по схеме "летающее крыло". Однако, взглянув на кадры внимательнее, поняли: это совершенно другой объект. Различить детали не получалось, зато отчетливо просматривалась форма планера — треугольная. Ни у одной из крылатых машин, стоявших на вооружении США, такой не было.Спустя месяц с небольшим, 16 апреля 2014 года, фотограф-любитель Джефф Темплин с помощью мощного 400-миллиметрового объектива заснял похожий самолет. Летающий треугольник сделал несколько S-образных разворотов, оставив инверсионный след.Косвенные признакиЖурналисты обратились за разъяснениями к чиновникам. ВВС США заявили, что разрешение снимков даже не позволяет сделать вывод о том, что самолеты были военными. От других комментариев отказались. Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) призналось, что ничего не знает об указанных аппаратах. ЦРУ на запросы не ответило.О том, что загадочные самолеты — военные, свидетельствовало несколько косвенных признаков. Так, гражданские, как правило, не летают строем.Высоту, на которой перемещалась техника, можно установить лишь примерно. Известно, что инверсионные следы остаются на уровне свыше восьми километров. Судя по линиям конденсированной влаги, самолет имел многомоторную конструкцию.А поскольку ФАУ не приветствует эксперименты с беспилотниками во внутреннем воздушном пространстве, можно предположить, что аппараты были пилотируемыми. Другая вероятность — борт с экипажем двигался в сопровождении БПЛА, отмечало USNI News.Туз в рукавеПрисмотревшись к снимкам из Техаса и Канзаса, авторы издания The Aviationist предположили, что споттеры заметили не один, а два отдельных "черных проекта" — так называют засекреченные разработки. Формы объектов немного отличались друг от друга.Эксперты отмечали: таинственные самолеты словно специально дразнили внимание заинтересованной публики. Появились предположения, что Пентагон специально допустил утечку. Главный редактор The Aviationist Дэвид Ченчиотти высказал версию, что США таким образом намеренно "играют мускулами" — демонстрируют "возрождающемуся врагу", что у них есть "туз в рукаве". В те дни Россия вернула Крым, росла напряженность на востоке Украины.Эксперт напомнил, что нечто похожее произошло в конце 1980-х, когда военные США впервые показали заретушированное фото бомбардировщика F-117.С тех пор треугольные самолеты больше не попадали в объективы фотографов. Что именно заметили в небе над Канзасом и Техасом в 2014 году, так и неясно. По одной версии, это мог быть палубный "бомбер" A-12 Avenger II, разработку которого приостановили в 1991-м. Другие предполагали, что споттеры запечатлели беспилотник RQ-170 Sentinel. Наконец, существует мнение, что речь идет о стратегическом бомбардировщике B-21 Raider или истребителе шестого поколения, силуэт которого недавно показали в соцсетях. Впрочем, ни с одной из указанных машин планер загадочных самолетов не совпадает.

