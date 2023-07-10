https://ria.ru/20230710/vvs-1882854836.html

"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы

"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы - РИА Новости, 10.07.2023

"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы

Стало известно, как будет выглядеть американский истребитель шестого поколения. Его задача — обеспечить господство в воздухе в условиях развитой системы... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:03

сша

калифорния

lockheed martin

министерство обороны сша

northrop grumman

f-22

f-35

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Стало известно, как будет выглядеть американский истребитель шестого поколения. Его задача — обеспечить господство в воздухе в условиях развитой системы противоракетной обороны потенциального противника. Но перспективная разработка — нечто большее, чем просто "новый самолет".Загадка от "скунсов"Таинственное изображение появилось в начале июля в соцсетях авиастроительной корпорации Lockheed Martin. Компания посвятила серию сторис 80-летию своего подразделения Skunk Works, которое занимается секретными разработками.В коротком видео сменяют друг друга контуры самых значимых изделий, созданных "скунсами" — сверхзвуковой SR-71, истребители пятого поколения F-22 и F-35, еще несколько самолетов.Однако один из силуэтов специалисты не узнали. Предположили, что компания засветила истребитель, разрабатываемый в рамках проекта “Воздушное превосходство нового поколения” (Next-Generation Air Dominance, или NGAD).Планируется, что самолеты шестого поколения станут неуязвимыми для систем ПВО. То есть они должны уметь прятаться от радаров, летать быстрее противовоздушных ракет и/или эффективно работать вне зоны действия зенитных систем. NGAD и решает эти задачи.Скрытые соплаПланер — летающее крыло. Хвостовое оперение отсутствует. Это дает малую заметность. Двигатели, судя по всему, размещены в фюзеляже. Узкие сопла — сверху, чтобы нижняя ромбовидная плоскость гасила тепловую сигнатуру. Так эксперты комментируют увиденное.Есть фонарь — прозрачная часть кабины. Значит, истребитель пилотируемый. По крайней мере может стать таковым при необходимости. Считается, что у “файтеров” шестого поколения должна быть опция дистанционного управления.Важное уточнение: пока нет официального подтверждения, что таинственный силуэт и есть NGAD. Не исключено, что настоящий самолет выглядит по-другому. Но несомненно одно: в США действительно активизировали разработку передовой машины.Новая структураЗа несколько дней до презентации на базе Эдвардс в Калифорнии сформировали специальную группу (CTF), ответственную за летные испытания нового истребителя.Параллельная задача — тесты новых технологий для F-22. С этим самолетом у NGAD особые отношения. Именно "Раптор" он должен заменить.В свою очередь, истребитель пятого поколения служит платформой для обкатки некоторых технологий NGAD. Об этом упоминается в официальных документах Пентагона. То есть тут улица с двусторонним движением.Так, на F-22 уже заметили по меньшей мере три вида инновационного покрытия, а также подкрыльевые контейнеры, изготовленные с учетом требований малозаметности. По мнению экспертов, там размещены средства РЭБ, системы инфракрасного поиска и отслеживания (IRST).Тайны "Зоны 51"Прототипы NGAD, похоже, уже летают. Над секретной “Зоной 51” зафиксировали как минимум два объекта с неизвестным планером летающего крыла. По данным инсайдеров, в испытаниях участвуют три демонстратора.Сейчас проект находится на стадии выбора производителя. В конкурсе участвовали три компании: Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. По сообщениям СМИ, осталось две. Какие именно, не уточняют. Окончательное решение примут в 2024-м.В серию — к следующему десятилетию. ВВС хотят закупить 200 истребителей шестого поколения. Каждый обойдется в "несколько сотен миллионов долларов".Последний пилотируемыйНо NGAD — не просто самолеты. Это целое семейство передовых технологий: двигатели, вооружение (возможно, лазерные установки), комплексы РЭБ, сенсоры, сетевые экосистемы, средства управления боем.Так, в рамках программы собираются приобрести тысячу беспилотников с высокой степенью автономности Collaborative Combat Aircraft (CCA). Их испытаниями также займется группа CTF. Предполагается, что истребитель будет взаимодействовать с несколькими такими дронами. Ведь повышенная сетецентричность — еще одна особенность самолетов шестого поколения.Кроме того, у NGAD увеличат дальность и грузоподъемность. Это особенно важно для грядущих конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Детали внешнего вида еще предстоит определить. Но концептуально это аппарат с открытой архитектурой. То есть будет легко обновлять системы и расширять возможности машины.Специалисты отмечают: скорее всего, F-X, как иногда обозначают перспективный истребитель, станет последним пилотируемым в истории США. После него в небе останутся одни дроны.

https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

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сша, калифорния, lockheed martin , министерство обороны сша, northrop grumman, f-22, f-35