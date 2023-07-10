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"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы - РИА Новости, 10.07.2023
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08:00 10.07.2023 (обновлено: 08:03 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vvs-1882854836.html
"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы - РИА Новости, 10.07.2023
"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Стало известно, как будет выглядеть американский истребитель шестого поколения. Его задача — обеспечить господство в воздухе в условиях развитой системы... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:00
2023-07-10T08:03
сша
калифорния
lockheed martin
министерство обороны сша
northrop grumman
f-22
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Стало известно, как будет выглядеть американский истребитель шестого поколения. Его задача — обеспечить господство в воздухе в условиях развитой системы противоракетной обороны потенциального противника. Но перспективная разработка — нечто большее, чем просто "новый самолет".Загадка от "скунсов"Таинственное изображение появилось в начале июля в соцсетях авиастроительной корпорации Lockheed Martin. Компания посвятила серию сторис 80-летию своего подразделения Skunk Works, которое занимается секретными разработками.В коротком видео сменяют друг друга контуры самых значимых изделий, созданных "скунсами" — сверхзвуковой SR-71, истребители пятого поколения F-22 и F-35, еще несколько самолетов.Однако один из силуэтов специалисты не узнали. Предположили, что компания засветила истребитель, разрабатываемый в рамках проекта “Воздушное превосходство нового поколения” (Next-Generation Air Dominance, или NGAD).Планируется, что самолеты шестого поколения станут неуязвимыми для систем ПВО. То есть они должны уметь прятаться от радаров, летать быстрее противовоздушных ракет и/или эффективно работать вне зоны действия зенитных систем. NGAD и решает эти задачи.Скрытые соплаПланер — летающее крыло. Хвостовое оперение отсутствует. Это дает малую заметность. Двигатели, судя по всему, размещены в фюзеляже. Узкие сопла — сверху, чтобы нижняя ромбовидная плоскость гасила тепловую сигнатуру. Так эксперты комментируют увиденное.Есть фонарь — прозрачная часть кабины. Значит, истребитель пилотируемый. По крайней мере может стать таковым при необходимости. Считается, что у “файтеров” шестого поколения должна быть опция дистанционного управления.Важное уточнение: пока нет официального подтверждения, что таинственный силуэт и есть NGAD. Не исключено, что настоящий самолет выглядит по-другому. Но несомненно одно: в США действительно активизировали разработку передовой машины.Новая структураЗа несколько дней до презентации на базе Эдвардс в Калифорнии сформировали специальную группу (CTF), ответственную за летные испытания нового истребителя.Параллельная задача — тесты новых технологий для F-22. С этим самолетом у NGAD особые отношения. Именно "Раптор" он должен заменить.В свою очередь, истребитель пятого поколения служит платформой для обкатки некоторых технологий NGAD. Об этом упоминается в официальных документах Пентагона. То есть тут улица с двусторонним движением.Так, на F-22 уже заметили по меньшей мере три вида инновационного покрытия, а также подкрыльевые контейнеры, изготовленные с учетом требований малозаметности. По мнению экспертов, там размещены средства РЭБ, системы инфракрасного поиска и отслеживания (IRST).Тайны "Зоны 51"Прототипы NGAD, похоже, уже летают. Над секретной “Зоной 51” зафиксировали как минимум два объекта с неизвестным планером летающего крыла. По данным инсайдеров, в испытаниях участвуют три демонстратора.Сейчас проект находится на стадии выбора производителя. В конкурсе участвовали три компании: Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. По сообщениям СМИ, осталось две. Какие именно, не уточняют. Окончательное решение примут в 2024-м.В серию — к следующему десятилетию. ВВС хотят закупить 200 истребителей шестого поколения. Каждый обойдется в "несколько сотен миллионов долларов".Последний пилотируемыйНо NGAD — не просто самолеты. Это целое семейство передовых технологий: двигатели, вооружение (возможно, лазерные установки), комплексы РЭБ, сенсоры, сетевые экосистемы, средства управления боем.Так, в рамках программы собираются приобрести тысячу беспилотников с высокой степенью автономности Collaborative Combat Aircraft (CCA). Их испытаниями также займется группа CTF. Предполагается, что истребитель будет взаимодействовать с несколькими такими дронами. Ведь повышенная сетецентричность — еще одна особенность самолетов шестого поколения.Кроме того, у NGAD увеличат дальность и грузоподъемность. Это особенно важно для грядущих конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Детали внешнего вида еще предстоит определить. Но концептуально это аппарат с открытой архитектурой. То есть будет легко обновлять системы и расширять возможности машины.Специалисты отмечают: скорее всего, F-X, как иногда обозначают перспективный истребитель, станет последним пилотируемым в истории США. После него в небе останутся одни дроны.
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калифорния
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сша, калифорния, lockheed martin , министерство обороны сша, northrop grumman, f-22, f-35
США, Калифорния, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Northrop Grumman, F-22, F-35

"Конец вековой эпохи". В США приоткрыли тайну самой смертоносной программы

© Lockheed MartinВизуализация проекта самолета нового поколения NGAD
Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD
© Lockheed Martin
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Стало известно, как будет выглядеть американский истребитель шестого поколения. Его задача — обеспечить господство в воздухе в условиях развитой системы противоракетной обороны потенциального противника. Но перспективная разработка — нечто большее, чем просто "новый самолет".

Загадка от "скунсов"

Таинственное изображение появилось в начале июля в соцсетях авиастроительной корпорации Lockheed Martin. Компания посвятила серию сторис 80-летию своего подразделения Skunk Works, которое занимается секретными разработками.
В коротком видео сменяют друг друга контуры самых значимых изделий, созданных "скунсами" — сверхзвуковой SR-71, истребители пятого поколения F-22 и F-35, еще несколько самолетов.
Однако один из силуэтов специалисты не узнали. Предположили, что компания засветила истребитель, разрабатываемый в рамках проекта “Воздушное превосходство нового поколения” (Next-Generation Air Dominance, или NGAD).
© Lockheed MartinЧертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works
Чертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works
© Lockheed Martin
Чертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works
Планируется, что самолеты шестого поколения станут неуязвимыми для систем ПВО. То есть они должны уметь прятаться от радаров, летать быстрее противовоздушных ракет и/или эффективно работать вне зоны действия зенитных систем. NGAD и решает эти задачи.

Скрытые сопла

Планер — летающее крыло. Хвостовое оперение отсутствует. Это дает малую заметность. Двигатели, судя по всему, размещены в фюзеляже. Узкие сопла — сверху, чтобы нижняя ромбовидная плоскость гасила тепловую сигнатуру. Так эксперты комментируют увиденное.
Есть фонарь — прозрачная часть кабины. Значит, истребитель пилотируемый. По крайней мере может стать таковым при необходимости. Считается, что у “файтеров” шестого поколения должна быть опция дистанционного управления.
Важное уточнение: пока нет официального подтверждения, что таинственный силуэт и есть NGAD. Не исключено, что настоящий самолет выглядит по-другому. Но несомненно одно: в США действительно активизировали разработку передовой машины.

Новая структура

За несколько дней до презентации на базе Эдвардс в Калифорнии сформировали специальную группу (CTF), ответственную за летные испытания нового истребителя.
Параллельная задача — тесты новых технологий для F-22. С этим самолетом у NGAD особые отношения. Именно "Раптор" он должен заменить.
© Lockheed MartinКонцептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
© Lockheed Martin
Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
В свою очередь, истребитель пятого поколения служит платформой для обкатки некоторых технологий NGAD. Об этом упоминается в официальных документах Пентагона. То есть тут улица с двусторонним движением.
Так, на F-22 уже заметили по меньшей мере три вида инновационного покрытия, а также подкрыльевые контейнеры, изготовленные с учетом требований малозаметности. По мнению экспертов, там размещены средства РЭБ, системы инфракрасного поиска и отслеживания (IRST).

Тайны "Зоны 51"

Прототипы NGAD, похоже, уже летают. Над секретной “Зоной 51” зафиксировали как минимум два объекта с неизвестным планером летающего крыла. По данным инсайдеров, в испытаниях участвуют три демонстратора.
Сейчас проект находится на стадии выбора производителя. В конкурсе участвовали три компании: Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. По сообщениям СМИ, осталось две. Какие именно, не уточняют. Окончательное решение примут в 2024-м.
В серию — к следующему десятилетию. ВВС хотят закупить 200 истребителей шестого поколения. Каждый обойдется в "несколько сотен миллионов долларов".

Последний пилотируемый

Но NGAD — не просто самолеты. Это целое семейство передовых технологий: двигатели, вооружение (возможно, лазерные установки), комплексы РЭБ, сенсоры, сетевые экосистемы, средства управления боем.
Так, в рамках программы собираются приобрести тысячу беспилотников с высокой степенью автономности Collaborative Combat Aircraft (CCA). Их испытаниями также займется группа CTF. Предполагается, что истребитель будет взаимодействовать с несколькими такими дронами. Ведь повышенная сетецентричность — еще одна особенность самолетов шестого поколения.
Пилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor
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Кроме того, у NGAD увеличат дальность и грузоподъемность. Это особенно важно для грядущих конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Детали внешнего вида еще предстоит определить. Но концептуально это аппарат с открытой архитектурой. То есть будет легко обновлять системы и расширять возможности машины.
Специалисты отмечают: скорее всего, F-X, как иногда обозначают перспективный истребитель, станет последним пилотируемым в истории США. После него в небе останутся одни дроны.
 
СШАКалифорнияLockheed MartinМинистерство обороны СШАNorthrop GrummanF-22F-35
 
 
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