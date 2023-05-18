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Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения - РИА Новости, 18.05.2023

Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Министерство ВВС США (в составе Пентагона) намерено в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения, говорится в распространенном в РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:28

2023-05-18T21:28

2023-05-18T21:28

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство ВВС США (в составе Пентагона) намерено в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства. "Платформа Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию таких истребителей - ред.) - важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит", - заявил по данному поводу министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, будущая машина будет отличаться улучшенной выживаемостью и возможностями наносить удары, а также взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздушном пространстве. "Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не продвинемся вперед прямо сейчас", - подчеркнул высокопоставленный американский военный. В настоящее время ВС США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, f-22, f-35