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Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения - РИА Новости, 18.05.2023
Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
Министерство ВВС США (в составе Пентагона) намерено в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения, говорится в распространенном в РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:28
2023-05-18T21:28
2023-05-18T21:28
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство ВВС США (в составе Пентагона) намерено в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства. "Платформа Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию таких истребителей - ред.) - важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит", - заявил по данному поводу министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, будущая машина будет отличаться улучшенной выживаемостью и возможностями наносить удары, а также взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздушном пространстве. "Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не продвинемся вперед прямо сейчас", - подчеркнул высокопоставленный американский военный. В настоящее время ВС США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, f-22, f-35
В мире, Технологии, США, Министерство обороны США, F-22, F-35
Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
ВВС США: Пентагон в 2024 году заключит контракт на поставки истребителя шестого поколения
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство ВВС США (в составе Пентагона) намерено в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.
"Платформа Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию таких истребителей - ред.) - важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22
, который она заменит", - заявил по данному поводу министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
По его словам, будущая машина будет отличаться улучшенной выживаемостью и возможностями наносить удары, а также взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздушном пространстве.
"Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не продвинемся вперед прямо сейчас", - подчеркнул высокопоставленный американский военный.
В настоящее время ВС США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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