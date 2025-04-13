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Биография Бриса Олиги Нгемы - РИА Новости, 13.04.2025
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20:36 13.04.2025 (обновлено: 20:37 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ngema-2010429983.html
Биография Бриса Олиги Нгемы
Биография Бриса Олиги Нгемы - РИА Новости, 13.04.2025
Биография Бриса Олиги Нгемы
Бригадный генерал Брис Клотер Олиги Нгема (Brice Clothaire Oligui Nguema) родился 3 марта 1975 года в Нгуони (провинция Верхнее Огове, Габон). Его отец был... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:36:00+03:00
2025-04-13T20:37:00+03:00
справки
брис олигуи нгема
габон
биографии
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Бригадный генерал Брис Клотер Олиги Нгема (Brice Clothaire Oligui Nguema) родился 3 марта 1975 года в Нгуони (провинция Верхнее Огове, Габон). Его отец был генералом. Приходится двоюродным братом президенту Габона Али Бонго Ондимбе, свергнутому в 2023 году. Прошел обучение в Королевской военной академии Мекнеса (Марокко), а также курс коммандос в Учебном центре коммандос в Габоне. В 2007 году получил диплом о высшем военном образовании 1-й степени (EMS1), а в 2010 году – сертификат о высшем военном образовании 2-й степени (EMS2).Восемь лет был личным адъютантом президента Габона Омара Бонго Ондимбы (1967-2009) вплоть до его смерти в июне 2009 года. В 2009 году, после прихода к власти его сына, президента Али Бонго Ондимбе, был назначен заместителем командира парашютно-десантной группы Республиканской гвардии (GIP). Занимал эту должность в течение пяти лет.В 2014 году был назначен на дипломатическую миссию. Был военным атташе при посольстве Габона в Сенегале, под юрисдикцией которого находятся также Кот-д'Ивуар, Мали и Буркина-Фасо.15 октября 2019 года Брис Олигуи Нгема был отозван в Габон и назначен генеральным директором специальных служб (включая разведку).В апреле 2020 года в чине бригадного генерала стал главнокомандующим Республиканской гвардии. Это элитный корпус второй категории габонской армии, который обеспечивает безопасность главы государства и членов правительства. Считается самым мощным и боеспособным подразделением армии.На этом посту Нгема занимался укреплением Отдела специальных интервенций (S.I.S – специальное подразделение под непосредственным руководством президента страны), увеличив его численность до более чем 300 человек и оснастив самым современным оборудованием. 30 августа 2023 года военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых победил президент Али Бонго Ондимба, занимавший пост главы государства с 2009 года. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил, что Али Бонго отправлен в отставку под домашний арест, но сохранит все гражданские права. Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. В тот же день он был назначен президентом Комитета по переходу и восстановлению институтов, президентом переходного периода.Также занял пост министра обороны и безопасности Габона.4 сентября 2023 года в президентском дворце в Либревиле Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона.В октябре 2023 года Нгема отказался от президентской зарплаты, сохранив только оклад главнокомандующего Республиканской гвардией. В феврале 2024 года парламент Габона принял поправку к статье 35 Конституционной хартии Габона, согласно которой президент переходного периода больше не имеет портфеля министра обороны и безопасности. В предыдущей редакции он совмещал эти должности. 3 марта 2025 года Брис Олиги Нгема объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. По его словам, в числе его главных достижений за 18 месяцев после военного переворота – строительство дорог, создание рабочих мест, увеличение парка такси в стране. В конце марта 2025 года в интервью французской радиостанции RFI, отвечая на вопрос о том, хотят ли власти Габона полного вывода французского контингента из страны, Нгема допустил размещение российских военных в стране, если Россия выступит с такой инициативой. "Французы здесь приветствуются. Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями". Нгема отметил, что не исключает участие никакой страны в обеспечении безопасности Габона, упомянув также Китай. Награжден национальным орденом "За заслуги", имеет ряд медалей.Владеет французским и английским языками.Брис Олиги Нгема женат. Супруга – Зита Олиги Нгема – с 2023 года исполняет обязанности старшего таможенного инспектора Габона.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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справки, брис олигуи нгема, габон, биографии
Справки, Брис Олигуи Нгема, Габон, Биографии

Биография Бриса Олиги Нгемы

© Getty Images / AfrikImages AgencyБрис Олиги Нгема
Брис Олиги Нгема - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / AfrikImages Agency
Брис Олиги Нгема. Архивное фото
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Бригадный генерал Брис Клотер Олиги Нгема (Brice Clothaire Oligui Nguema) родился 3 марта 1975 года в Нгуони (провинция Верхнее Огове, Габон). Его отец был генералом. Приходится двоюродным братом президенту Габона Али Бонго Ондимбе, свергнутому в 2023 году.
Прошел обучение в Королевской военной академии Мекнеса (Марокко), а также курс коммандос в Учебном центре коммандос в Габоне. В 2007 году получил диплом о высшем военном образовании 1-й степени (EMS1), а в 2010 году – сертификат о высшем военном образовании 2-й степени (EMS2).
Восемь лет был личным адъютантом президента Габона Омара Бонго Ондимбы (1967-2009) вплоть до его смерти в июне 2009 года.
В 2009 году, после прихода к власти его сына, президента Али Бонго Ондимбе, был назначен заместителем командира парашютно-десантной группы Республиканской гвардии (GIP). Занимал эту должность в течение пяти лет.
В 2014 году был назначен на дипломатическую миссию. Был военным атташе при посольстве Габона в Сенегале, под юрисдикцией которого находятся также Кот-д'Ивуар, Мали и Буркина-Фасо.
15 октября 2019 года Брис Олигуи Нгема был отозван в Габон и назначен генеральным директором специальных служб (включая разведку).
В апреле 2020 года в чине бригадного генерала стал главнокомандующим Республиканской гвардии. Это элитный корпус второй категории габонской армии, который обеспечивает безопасность главы государства и членов правительства. Считается самым мощным и боеспособным подразделением армии.
На этом посту Нгема занимался укреплением Отдела специальных интервенций (S.I.S – специальное подразделение под непосредственным руководством президента страны), увеличив его численность до более чем 300 человек и оснастив самым современным оборудованием.
30 августа 2023 года военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых победил президент Али Бонго Ондимба, занимавший пост главы государства с 2009 года. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил, что Али Бонго отправлен в отставку под домашний арест, но сохранит все гражданские права. Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. В тот же день он был назначен президентом Комитета по переходу и восстановлению институтов, президентом переходного периода.
Также занял пост министра обороны и безопасности Габона.
4 сентября 2023 года в президентском дворце в Либревиле Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона.
В октябре 2023 года Нгема отказался от президентской зарплаты, сохранив только оклад главнокомандующего Республиканской гвардией.
В феврале 2024 года парламент Габона принял поправку к статье 35 Конституционной хартии Габона, согласно которой президент переходного периода больше не имеет портфеля министра обороны и безопасности. В предыдущей редакции он совмещал эти должности.
3 марта 2025 года Брис Олиги Нгема объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. По его словам, в числе его главных достижений за 18 месяцев после военного переворота – строительство дорог, создание рабочих мест, увеличение парка такси в стране.
В конце марта 2025 года в интервью французской радиостанции RFI, отвечая на вопрос о том, хотят ли власти Габона полного вывода французского контингента из страны, Нгема допустил размещение российских военных в стране, если Россия выступит с такой инициативой. "Французы здесь приветствуются. Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями". Нгема отметил, что не исключает участие никакой страны в обеспечении безопасности Габона, упомянув также Китай.
Награжден национальным орденом "За заслуги", имеет ряд медалей.
Владеет французским и английским языками.
Брис Олиги Нгема женат. Супруга – Зита Олиги Нгема – с 2023 года исполняет обязанности старшего таможенного инспектора Габона.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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