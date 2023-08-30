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ТВ Габона показало ролик с шествием главы республиканской гвардии - РИА Новости, 30.08.2023
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14:26 30.08.2023 (обновлено: 15:41 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893165788.html
ТВ Габона показало ролик с шествием главы республиканской гвардии
ТВ Габона показало ролик с шествием главы республиканской гвардии - РИА Новости, 30.08.2023
ТВ Габона показало ролик с шествием главы республиканской гвардии
Государственное телевидение Габона продемонстрировало видеоролик, на котором главу республиканской гвардии генерала Бриса Олиги Нгему триумфально несут на руках РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:26
2023-08-30T15:41
в мире
габон
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Государственное телевидение Габона продемонстрировало видеоролик, на котором главу республиканской гвардии генерала Бриса Олиги Нгему триумфально несут на руках сотни военных, передает агентство Франс Пресс. Как сообщается, триумфальное шествие сопровождалось криками "Олиги - президент". Ролик был продемонстрирован сразу после зачитанного в эфире заявления об отстранении от власти президента Габона Али Бонго Ондимбы. Республиканская гвардия, которую возглавляет генерал Брис Олиги Нгема, считается самым мощным и боеспособным подразделением габонской армии, обеспечивающим в том числе безопасность главы государства. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
https://ria.ru/20230830/komitet-1893159382.html
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в мире, габон, али бонго ондимба
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба
ТВ Габона показало ролик с шествием главы республиканской гвардии

ТВ Габона показало ролик, на котором главу гвардии несут на руках военные

© Ruptly / Gabon24Группа солдат несет на руках генерала Бриса Олиги Нгему. Кадр видео
Группа солдат несет на руках генерала Бриса Олиги Нгему. Кадр видео
© Ruptly / Gabon24
Группа солдат несет на руках генерала Бриса Олиги Нгему. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Государственное телевидение Габона продемонстрировало видеоролик, на котором главу республиканской гвардии генерала Бриса Олиги Нгему триумфально несут на руках сотни военных, передает агентство Франс Пресс.
Как сообщается, триумфальное шествие сопровождалось криками "Олиги - президент". Ролик был продемонстрирован сразу после зачитанного в эфире заявления об отстранении от власти президента Габона Али Бонго Ондимбы.
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Республиканская гвардия, которую возглавляет генерал Брис Олиги Нгема, считается самым мощным и боеспособным подразделением габонской армии, обеспечивающим в том числе безопасность главы государства.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
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