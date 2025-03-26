Лидер Габона допустил размещение российских военных в стране
Лидер Габона Брис Олиги Нгема допустил размещение российских войск в стране
© Getty Images / AfrikImages Agency/Desirey MinkohГенерал Брис Олиги Нгема
© Getty Images / AfrikImages Agency/Desirey Minkoh
Генерал Брис Олиги Нгема. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема допустил размещение российских военных в стране в случае, если РФ выступит с соответствующей инициативой.
Журналист радиостанции RFI в ходе интервью задал Нгема вопрос о том, хотят ли власти Габона полного вывода французского контингента из страны.
"Французы здесь (в Габоне - ред.) приветствуются. Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями", - заявил Нгема, отвечая на вопрос о военных.
Нгема отметил, что не исключает участие никакой страны в обеспечении безопасности Габона, упомянув также Китай.
Вместе с тем, по данным агентства Франс Пресс, французский контингент, который ранее составлял в стране около 1,2 тысячи человек, был сокращен к 2025 году до 200 военных.
Военные в Габоне 30 августа 2023 года заявили о роспуске институтов власти и отмене итогов выборов, на которых, по данным СМИ, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Ондимба помещен под домашний арест, однако впоследствии Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Тем не менее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода. Однако в сентябре 2024 года он объявил об уходе из политики.
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