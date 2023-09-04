Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона
Генерал Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона
© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными, трансляция мероприятия велась на канале Gabon 24.
Церемония прошла в президентском дворце в столице Габона Либревиле. В зале, где генерал принес присягу, собрались высокопоставленные военные и чиновники. На кадрах, показанных местным телеканалом, видно, как толпа людей собралась перед большим экраном, где транслировалась церемония приведения к присяге.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.