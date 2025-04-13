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Атомоход "Якутия" 15 апреля отправится в первый рейс - РИА Новости, 13.04.2025
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12:07 13.04.2025 (обновлено: 12:37 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/atomokhod-2010983551.html
Атомоход "Якутия" 15 апреля отправится в первый рейс
Атомоход "Якутия" 15 апреля отправится в первый рейс - РИА Новости, 13.04.2025
Атомоход "Якутия" 15 апреля отправится в первый рейс
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который пришел в порт приписки Мурманск, отправится в первый рейс 15 апреля и будет работать в Карском... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:07:00+03:00
2025-04-13T12:37:00+03:00
россия
экономика
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МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который пришел в порт приписки Мурманск, отправится в первый рейс 15 апреля и будет работать в Карском море, сообщил на церемонии встречи ледокола в порту и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Яков Антонов."Универсальный атомный ледокол "Якутия" готов к работе в акватории Северного морского пути. Планируем, что 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс. Экипажу ледокола предстоит работать в Енисейском районе Карского моря. Сейчас в акватории Севморпути завершается период нарастания льда", - сказал Антонов.Он пояснил, что ледокол "Якутия" будет иметь прекрасную возможность для демонстрации всех своих главных технических преимуществ: мощности, маневренности и двухосадочности.Судно вышло из Санкт-Петербурга и прошло по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовалось в порту в Кольском заливе. Срок эксплуатации нового ледокола оценивается в четыре десятилетия."Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ.Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
https://ria.ru/20250327/putin-2007792399.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Атомоход "Якутия" 15 апреля отправится в первый рейс

Атомоход "Якутия" 15 апреля отправится в первый рейс в Карское море

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпус атомного ледокол "Якутия"
Корпус атомного ледокол Якутия - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корпус атомного ледокол "Якутия". Архивное фото
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МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который пришел в порт приписки Мурманск, отправится в первый рейс 15 апреля и будет работать в Карском море, сообщил на церемонии встречи ледокола в порту и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Яков Антонов.
"Универсальный атомный ледокол "Якутия" готов к работе в акватории Северного морского пути. Планируем, что 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс. Экипажу ледокола предстоит работать в Енисейском районе Карского моря. Сейчас в акватории Севморпути завершается период нарастания льда", - сказал Антонов.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин призвал вводить в строй ледоколы нового поколения
27 марта, 20:14
Он пояснил, что ледокол "Якутия" будет иметь прекрасную возможность для демонстрации всех своих главных технических преимуществ: мощности, маневренности и двухосадочности.
Судно вышло из Санкт-Петербурга и прошло по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовалось в порту в Кольском заливе. Срок эксплуатации нового ледокола оценивается в четыре десятилетия.
"Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".
Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Туристический кластер Остров фортов в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
25 июля 2021, 14:58
 
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