https://ria.ru/20250410/shos-2010502143.html

Страны ШОС выступили за открытую и многостороннюю торговую систему

Страны ШОС выступили за открытую и многостороннюю торговую систему - РИА Новости, 10.04.2025

Страны ШОС выступили за открытую и многостороннюю торговую систему

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддерживают открытую, прозрачную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:20:00+03:00

2025-04-10T15:20:00+03:00

2025-04-10T15:20:00+03:00

в мире

китай

сша

дональд трамп

шос

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддерживают открытую, прозрачную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, говорится в заявлении Секретариата ШОС. "Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддерживают открытую, прозрачную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО) и привержены содействию развитию открытой мировой экономики", – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале Секретариата ШОС. Отмечается, что страны ШОС полны решимости сохранять и укреплять возможности многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО, для эффективного реагирования на торговые вызовы. "Государства-члены ШОС подтверждают важное значение обсуждения вопросов развития в работе ВТО и подчеркивают необходимость поддержания открытых, инклюзивных, устойчивых, стабильных, диверсифицированных и надежных глобальных цепочек поставок", - добавили в организации. Заявление ШОС опубликовано на фоне обостряющейся "торговой войны" после того, как президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250203/gendirektor-1997074298.html

https://ria.ru/20250410/eksperty-2010381547.html

китай

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в мире, китай, сша, дональд трамп, шос, всемирная торговая организация (вто)