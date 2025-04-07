https://ria.ru/20250407/pobeda-2009750425.html

Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.04.2025

Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:54:00+03:00

2025-04-07T09:54:00+03:00

2025-04-07T10:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве", - сказал Асадов в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте.Асадов отметил, что этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html

узбекистан

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне