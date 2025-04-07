Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:54 07.04.2025 (обновлено: 10:34 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/pobeda-2009750425.html
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.04.2025
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:54:00+03:00
2025-04-07T10:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002060267_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_6ad1c102b45bf45f929814dc7cc60581.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве", - сказал Асадов в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте.Асадов отметил, что этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html
узбекистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002060267_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c4b42f2e7dace119e575a8300333ecb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Узбекистана примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПарад на Поклонной горе
Парад на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Парад на Поклонной горе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве", - сказал Асадов в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте.
Асадов отметил, что этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Монумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Братиславе отметили 80-летие освобождения города от фашизма
4 апреля, 20:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУзбекистанМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала