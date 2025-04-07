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Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.04.2025
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:54:00+03:00
2025-04-07T09:54:00+03:00
2025-04-07T10:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве", - сказал Асадов в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте.Асадов отметил, что этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Узбекистана примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве