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Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина - РИА Новости, 07.04.2025
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11:19 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/matvienko-2009762998.html
Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина
Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина - РИА Новости, 07.04.2025
Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, парламентарий передала узбекистанскому лидеру самые... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:19:00+03:00
2025-04-07T11:19:00+03:00
узбекистан
россия
ташкент
валентина матвиенко
шавкат мирзиеев
владимир путин
совет федерации рф
межпарламентский союз
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, парламентарий передала узбекистанскому лидеру самые теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. ... По поручению президента России Валентина Матвиенко передала президенту Узбекистана сердечные приветствия и самые тёплые пожелания от Владимира Путина", - говорится в сообщении. В пресс-службе СФ также добавили, что Матвиенко поздравила президента Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза. Матвиенко отметила блестящее выступление Мирзиёева на пленарном заседании ассамблеи и отдельно поблагодарила его за внимание, которое в Узбекистане "уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах". "От имени российской парламентской делегации она выразила признательность за традиционно тёплый приём и гостеприимство, постоянное внимание, которые глава республики уделяет развитию межпарламентского сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.
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узбекистан, россия, ташкент, валентина матвиенко, шавкат мирзиеев, владимир путин, совет федерации рф, межпарламентский союз, в мире
Узбекистан, Россия, Ташкент, Валентина Матвиенко, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, В мире
Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина

Матвиенко передала президенту Узбекистана Мирзиёеву теплые пожелания от Путина

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, парламентарий передала узбекистанскому лидеру самые теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. ... По поручению президента России Валентина Матвиенко передала президенту Узбекистана сердечные приветствия и самые тёплые пожелания от Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СФ также добавили, что Матвиенко поздравила президента Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза. Матвиенко отметила блестящее выступление Мирзиёева на пленарном заседании ассамблеи и отдельно поблагодарила его за внимание, которое в Узбекистане "уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах".
"От имени российской парламентской делегации она выразила признательность за традиционно тёплый приём и гостеприимство, постоянное внимание, которые глава республики уделяет развитию межпарламентского сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны из Узбекистана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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УзбекистанРоссияТашкентВалентина МатвиенкоШавкат МирзиеевВладимир ПутинСовет Федерации РФМежпарламентский союзВ мире
 
 
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