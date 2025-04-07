Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина
Матвиенко передала президенту Узбекистана Мирзиёеву теплые пожелания от Путина
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, парламентарий передала узбекистанскому лидеру самые теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. ... По поручению президента России Валентина Матвиенко передала президенту Узбекистана сердечные приветствия и самые тёплые пожелания от Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СФ также добавили, что Матвиенко поздравила президента Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза. Матвиенко отметила блестящее выступление Мирзиёева на пленарном заседании ассамблеи и отдельно поблагодарила его за внимание, которое в Узбекистане "уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах".
"От имени российской парламентской делегации она выразила признательность за традиционно тёплый приём и гостеприимство, постоянное внимание, которые глава республики уделяет развитию межпарламентского сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.
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