https://ria.ru/20250407/matvienko-2009762998.html

Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина

Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина - РИА Новости, 07.04.2025

Матвиенко передала президенту Узбекистана теплые пожелания от Путина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, парламентарий передала узбекистанскому лидеру самые... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:19:00+03:00

2025-04-07T11:19:00+03:00

2025-04-07T11:19:00+03:00

узбекистан

россия

ташкент

валентина матвиенко

шавкат мирзиеев

владимир путин

совет федерации рф

межпарламентский союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009762521_0:42:1532:904_1920x0_80_0_0_d293d611ea75dafbd635b9a83836faf2.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, парламентарий передала узбекистанскому лидеру самые теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. ... По поручению президента России Валентина Матвиенко передала президенту Узбекистана сердечные приветствия и самые тёплые пожелания от Владимира Путина", - говорится в сообщении. В пресс-службе СФ также добавили, что Матвиенко поздравила президента Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза. Матвиенко отметила блестящее выступление Мирзиёева на пленарном заседании ассамблеи и отдельно поблагодарила его за внимание, которое в Узбекистане "уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах". "От имени российской парламентской делегации она выразила признательность за традиционно тёплый приём и гостеприимство, постоянное внимание, которые глава республики уделяет развитию межпарламентского сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html

узбекистан

россия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, россия, ташкент, валентина матвиенко, шавкат мирзиеев, владимир путин, совет федерации рф, межпарламентский союз, в мире