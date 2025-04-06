https://ria.ru/20250406/rossija-2009651431.html

Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, заявила Матвиенко

Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025

Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, заявила Матвиенко

Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, многие годы Ханой является самым близким и надежным партнёром Москвы в Юго-Восточной Азии, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:19:00+03:00

2025-04-06T15:19:00+03:00

2025-04-06T16:24:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, многие годы Ханой является самым близким и надежным партнёром Москвы в Юго-Восточной Азии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "На полях" проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. "Вьетнам многие годы и десятилетия - наш самый близкий и надежный партнёр в Юго-Восточной Азии. Очень дорожим дружескими связями с Вьетнамом. Недавно мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений", - сказала спикер СФ, ее слова передает пресс-служба Совфеда. Политик отметила, что в этом году наши страны отмечают несколько знаменательных дат - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама, а также 50-летие освобождения Юга Вьетнама от американских войск. Стороны подчеркнули высокую интенсивность российско-вьетнамских контактов на высшем и высоком уровнях, хорошее взаимодействие парламентариев. Действует Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Национальным собранием Вьетнама, а также План практических мероприятий по взаимодействию "групп дружбы" на два года. Спикер СФ напомнила о состоявшейся у неё 3 апреля встрече с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном в рамках его официального визита в Россию. Собеседники подчеркнули важность усилий парламентариев для развития межгосударственного и межрегионального сотрудничества. В частности, в сентябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и провинцией Баррия-Вунгтау. Как сенатор от Санкт-Петербурга Матвиенко с удовлетворением отметила, что в марте нынешнего года в побратимском городе Дьенбьенфу открылся проспект Ленинграда – Санкт-Петербурга. А в 2023 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Спикеры констатировали устойчивый рост взаимного товарооборота в последние годы, развитие сотрудничества в энергетике. Высказано намерение на парламентском уровне содействовать реализации двусторонних экономических и энергетических проектов, взаимодействию в области образования и подготовки кадров, туристическим обменам. В этом контексте Матвиенко приветствовала решение авиакомпании "Vietnam Airlines" в мае нынешнего года возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Ханоем. Чан Тхань Ман передал спикеру Совфеда тёплый привет от руководителей Вьетнама. Он выразил удовлетворение тем, как развивается сотрудничество и укрепляется доверие между странами на всех уровнях. Он подтвердил, что генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама товарищ То Лама планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Чан Тхань Мана, вьетнамская делегация также примет участие в Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

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https://ria.ru/20250123/vetnam-1995037504.html

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