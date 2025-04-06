Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, заявила Матвиенко
Матвиенко: Вьетнам является самым надежным партнером России в Юго-Восточной Азии
© Фото : Совет Федерации/TelegramСпикер Совфеда Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. 6 апреля 2025
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. 6 апреля 2025
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия дорожит дружескими связями с Вьетнамом, многие годы Ханой является самым близким и надежным партнёром Москвы в Юго-Восточной Азии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"На полях" проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам
30 марта, 09:55
"Вьетнам многие годы и десятилетия - наш самый близкий и надежный партнёр в Юго-Восточной Азии. Очень дорожим дружескими связями с Вьетнамом. Недавно мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений", - сказала спикер СФ, ее слова передает пресс-служба Совфеда.
Политик отметила, что в этом году наши страны отмечают несколько знаменательных дат - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама, а также 50-летие освобождения Юга Вьетнама от американских войск. Стороны подчеркнули высокую интенсивность российско-вьетнамских контактов на высшем и высоком уровнях, хорошее взаимодействие парламентариев. Действует Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Национальным собранием Вьетнама, а также План практических мероприятий по взаимодействию "групп дружбы" на два года.
Спикер СФ напомнила о состоявшейся у неё 3 апреля встрече с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном в рамках его официального визита в Россию. Собеседники подчеркнули важность усилий парламентариев для развития межгосударственного и межрегионального сотрудничества. В частности, в сентябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и провинцией Баррия-Вунгтау.
Как сенатор от Санкт-Петербурга Матвиенко с удовлетворением отметила, что в марте нынешнего года в побратимском городе Дьенбьенфу открылся проспект Ленинграда – Санкт-Петербурга. А в 2023 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину.
Спикеры констатировали устойчивый рост взаимного товарооборота в последние годы, развитие сотрудничества в энергетике. Высказано намерение на парламентском уровне содействовать реализации двусторонних экономических и энергетических проектов, взаимодействию в области образования и подготовки кадров, туристическим обменам.
В этом контексте Матвиенко приветствовала решение авиакомпании "Vietnam Airlines" в мае нынешнего года возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Ханоем. Чан Тхань Ман передал спикеру Совфеда тёплый привет от руководителей Вьетнама. Он выразил удовлетворение тем, как развивается сотрудничество и укрепляется доверие между странами на всех уровнях. Он подтвердил, что генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама товарищ То Лама планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Чан Тхань Мана, вьетнамская делегация также примет участие в Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.