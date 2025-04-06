https://ria.ru/20250406/dagestan-2009680150.html

В Дербенте заложили капсулу времени

В Дербенте заложили капсулу времени - РИА Новости, 06.04.2025

В Дербенте заложили капсулу времени

Торжественная церемония закладки капсулы времени в основание будущего духовного центра трех религий "Кавказский Иерусалим" состоялась в воскресенье в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:47:00+03:00

2025-04-06T19:47:00+03:00

2025-04-06T19:47:00+03:00

религия

россия

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республика дагестан

дербент

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ДЕРБЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Торжественная церемония закладки капсулы времени в основание будущего духовного центра трех религий "Кавказский Иерусалим" состоялась в воскресенье в дагестанском Дербенте, передает корреспондент РИА Новости. Проект духовного центра представляет собой комплекс зданий мечети, храма и синагоги. Также в проект входят парки, музеи, библиотеки и другие общественные пространства. Общая площадь территории комплекса - около 35 гектаров. Вокруг парка будут расположены университет, гостиница, деловой и торговый центры. "На протяжении веков Дагестан являлся примером распространения традиционных религий, главными заповедями которых во все времена считаются уважение к другим религиям, духовное очищение, миролюбие, совершение добрых дел - именно они являются основой мира и согласия в обществе независимо от того, как меняется мир", - отметил в своем приветственном слове глава Дагестана Сергей Меликов. Символическим началом реализации проекта стала закладка капсулы времени - каждый желающий мог оставить послание в будущее, которое будет вскрыто через сто лет. Свои послания потомкам в 2125 год отправили и почетные гости мероприятия. В церемонии приняли участие заместитель главы администрации президента России Владимир Островенко, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от республики Сулейман Керимов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар, дипломаты из Объединенных Арабских Эмиратов, а также духовные лидеры Дагестана, участники специальной военной операции, представители руководства и общественности региона, молодежные активисты. В администрации главы Дагестана ранее сообщали, что идея создания духовного центра принадлежит Керимову, который взял на себя и будущие затраты на его строительство.

https://realty.ria.ru/20250213/derbent-1999184108.html

https://ria.ru/20241226/priyut-1991532317.html

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россия, москва, сергей меликов, владимир островенко, сулейман керимов, республика дагестан, дербент