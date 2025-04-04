https://ria.ru/20250404/vengriya-2008928105.html

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков (1945) - РИА Новости, 04.04.2025

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено частями советской армии 4 апреля 1945 года. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:25:00+03:00

2025-04-04T00:25:00+03:00

2025-04-04T00:26:00+03:00

справки

венгрия

будапешт

история

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749374406_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_748bf37f806a61a31793e96070a16e36.jpg

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено частями советской армии 4 апреля 1945 года.К границам Венгрии советские войска 2-го Украинского фронта под командование маршала Советского Союза Родиона Малиновского вышли в конце сентября – начале октября 1944 года после разгрома частей немецкой армии под Яссами и Кишиневом. Им противостояли группа армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф". Сложившаяся обстановка потребовала от германского военно-политического руководства принятия срочных мер с целью наращивания усилий в обороне и не допущения утраты важных в экономическом отношении районов Венгрии и Восточной Австрии. Здесь размещалось большое количество военных заводов и находилось два источника нефти, в которой вермахт испытывал острую потребность.6-28 октября 1944 года в ходе Дебреценской наступательной операции советские войска нанесли тяжелое поражение группе армий "Юг", продвинулись на 130-275 километров, освободили одну треть территории Венгрии и северную часть Трансильвании, создали выгодные условия для развития наступления в направлении Будапешта. Было разгромлено 10 дивизий противника, взято в плен свыше 42 тысяч человек. При этом потери фронта в людях составили: 19 713 человек погибшими и 64 297 ранеными. Учитывая сложившуюся обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: силами центра и левого крыла 2-го Украинского фронта продолжить без оперативной паузы наступление, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тисы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом. Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость.Перед Будапештской стратегической наступательной операцией группировка советских войск составляла около 720 тысяч бойцов Красной Армии и венгерских соединений, которых поддерживали танковые и артиллерийские части и при полном господстве нашей авиации в воздухе. Им противостояла немецкая группа армий "Юг" под командованием генерал-полковника Фриснера в составе 35 дивизий (в том числе девяти танковых и моторизованных дивизий) и трех бригад, а также остатки венгерской армии. В распоряжении немецкого командования было в общей сложности от 190 до 250 тысяч солдат и офицеров. Обороной столицы командовал командир 9-го горного корпуса эсэсовец Пфеффер-Вильденбрух.29 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление и уже 2 ноября находились в 15 километрах от Будапешта, но выйти к нему и овладеть городом одному 2-му Украинскому фронту не удалось. С 20 декабря к выполнению задачи была привлечена часть сил 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Федора Толбухина. 26 декабря войска обоих фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение 10 дивизий будапештской группировки немецко-фашистских войск. Сформированное 22 декабря Временное правительство Венгрии расторгло 28 декабря союз с нацистской Германией и объявило войну Третьему рейху.Чтобы избежать излишних жертв среди населения и разрушения города, советское командование направило 29 декабря окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но был отвергнут, а советские парламентеры убиты. После этого начались ожесточенные бои по ликвидации 188-тысячного гарнизона, которые продолжались в течение января и первой половины февраля 1945 года. 13 февраля 1945 года Будапешт был взят. В ходе длительного сражения (108 суток) было разгромлено 40 дивизий и 3 бригады, полностью уничтожено 8 дивизий и 5 бригад.Однако 6 марта в районе озера Балатон группы армий "Юг" и "Ф" предприняли контрнаступление против войск 3-го Украинского фронта. Глубина обороны советских войск составляла 25-30 километров. За 10 суток ожесточенных боев немецко-фашистским войскам удалось вклиниться в оборону 3-го Украинского фронта на 12-30 километров. Потеряв свыше 40 тысяч человек, около 500 танков и штурмовых орудий, противник 15 марта прекратил наступление и перешел к обороне. Уже на следующий день, 16 марта 1945 года, советские войска начали Венскую наступательную операцию с целью завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть Веной. Для участия в ней привлекались войска 3-го Украинского фронта, левого крыла 2-го Украинского фронта и Дунайская военная флотилия.Прорвав вражескую оборону от города Гант до озера Балатон, к 25 марта советские войска преодолели горы Баконьский Лес, вышли на линию Веспрем, Девечер, озеро Балатон и начали преследование противника, отходившего на укрепленный рубеж австро-венгерской границы. 17 марта перешли в наступление в направлении Дад, Дьер войска левого крыла 2-го Украинского фронта. Они к 25 марта завершили окружение и к 27 марта полностью уничтожили до четырех вражеских пехотных дивизий севернее города Товарош. Войска 2-го Украинского фронта, неотступно преследуя врага, 4 апреля 1945 года полностью завершили освобождение Венгрии.В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

венгрия

будапешт

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, венгрия, будапешт, история, великая отечественная война (1941-1945), ссср