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2020-02-13T11:38+0300
https://ria.ru/20200213/1564630013.html
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

00:22 13.02.2020 (обновлено: 11:38 13.02.2020)
14260
© РИА НовостиСоветские солдаты в освобожденном Будапеште
Советские солдаты в освобожденном Будапеште
© РИА Новости
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
На сайте представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства, которые ранее были засекречены. В частности, новый раздел содержит подборку документов, в том числе схему группировки противника на момент начала операции.
© Фото : Министерство обороны РФСхема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года
Схема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
Схема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года
Тринадцатого февраля 1945 года стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии завершилась освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки. Кампания длилась 108 дней и ночей: с 29 октября 1944 года. В непрерывных боях советские войска освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.
"Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость", — отметили в Минобороны.
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
Информационная сводка 3УФ №440
7 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
5 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
6 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
7 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
Ведомство, помимо прочего, обнародовало документы об отношении гитлеровцев к военнопленным, мирному населению, а также о расправах над еврейским населением венгерского города Сегед.

"Здесь, в еврейском гетто, было принудительно расселено 16 тысяч человек, которые под предлогом эвакуации были в товарных вагонах "отправлены в сторону Германии". Дальнейшая участь сегедских евреев неизвестна", — говорится в опубликованных материалах.

В акте о зверствах немецкой армии рассказывается, как в 1945 году в освобожденной от захватчиков столице Венгрии нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, в том числе младенцев. При этом все трупы были пронумерованы, последние номера — четырехтысячные.
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
В постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в свою очередь, Красной армии предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии и сохранять "жизненный уклад местного населения". Так, в документе разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
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Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
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Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
Минобороны подчеркивает, что цель публикации секретных данных — защита исторической правды, противодействие фальсификациям истории, а также попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
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Красная армия (РККА)РоссияСССРВенгрияБудапештВ мире
Популярные комментарии
Почему война до сих пор засекречена? Нам есть что скрывать?
13 февраля, 04:31
iinvisible.man.12
901005
Одно не понятно, что такого секретного тут, что 75 лет не рассказывали ???? Архивы МО до сих пор закрыты, так откуда правду люди узнают, или эта правда не очень приятная в отношении потерь наших солдат ???
13 февраля, 08:08
Случайный Прохожий
800003
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