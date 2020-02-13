Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.

На сайте представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства, которые ранее были засекречены. В частности, новый раздел содержит подборку документов, в том числе схему группировки противника на момент начала операции.

© Фото : Министерство обороны РФ Схема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ Схема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года

Тринадцатого февраля 1945 года стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии завершилась освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки. Кампания длилась 108 дней и ночей: с 29 октября 1944 года. В непрерывных боях советские войска освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.

"Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость", — отметили в Минобороны.

© Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 1 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 2 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 3 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 4 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 5 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 6 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Информационная сводка 3УФ №440 7 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 1 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 2 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 3 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 4 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 5 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 6 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ 7 из 7 Информационная сводка 3УФ №440 © Фото : Министерство обороны РФ

Ведомство, помимо прочего, обнародовало документы об отношении гитлеровцев к военнопленным, мирному населению, а также о расправах над еврейским населением венгерского города Сегед.

"Здесь, в еврейском гетто, было принудительно расселено 16 тысяч человек, которые под предлогом эвакуации были в товарных вагонах "отправлены в сторону Германии". Дальнейшая участь сегедских евреев неизвестна", — говорится в опубликованных материалах.

В акте о зверствах немецкой армии рассказывается, как в 1945 году в освобожденной от захватчиков столице Венгрии нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, в том числе младенцев. При этом все трупы были пронумерованы, последние номера — четырехтысячные.

© Фото : Министерство обороны РФ Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945 1 из 2 Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945 © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945 2 из 2 Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945 © Фото : Министерство обороны РФ 1 из 2 Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945 © Фото : Министерство обороны РФ 2 из 2 Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945 © Фото : Министерство обороны РФ

В постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в свою очередь, Красной армии предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии и сохранять "жизненный уклад местного населения". Так, в документе разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".

© Фото : Министерство обороны РФ Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года 1 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года 2 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года 3 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года 4 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ 1 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ 2 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ 3 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ 4 из 4 Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года © Фото : Министерство обороны РФ