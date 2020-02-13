Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
На сайте представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства, которые ранее были засекречены. В частности, новый раздел содержит подборку документов, в том числе схему группировки противника на момент начала операции.
© Фото : Министерство обороны РФСхема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
Схема группировки германских и венгерских войск противника перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года
Тринадцатого февраля 1945 года стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии завершилась освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки. Кампания длилась 108 дней и ночей: с 29 октября 1944 года. В непрерывных боях советские войска освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.
"Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость", — отметили в Минобороны.
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИнформационная сводка 3УФ №440
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Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
5 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
6 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
7 из 7
Информационная сводка 3УФ №440
© Фото : Министерство обороны РФ
Ведомство, помимо прочего, обнародовало документы об отношении гитлеровцев к военнопленным, мирному населению, а также о расправах над еврейским населением венгерского города Сегед.
"Здесь, в еврейском гетто, было принудительно расселено 16 тысяч человек, которые под предлогом эвакуации были в товарных вагонах "отправлены в сторону Германии". Дальнейшая участь сегедских евреев неизвестна", — говорится в опубликованных материалах.
В акте о зверствах немецкой армии рассказывается, как в 1945 году в освобожденной от захватчиков столице Венгрии нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, в том числе младенцев. При этом все трупы были пронумерованы, последние номера — четырехтысячные.
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
В постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в свою очередь, Красной армии предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии и сохранять "жизненный уклад местного населения". Так, в документе разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
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Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
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Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
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Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
Минобороны подчеркивает, что цель публикации секретных данных — защита исторической правды, противодействие фальсификациям истории, а также попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.