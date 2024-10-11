https://ria.ru/20241011/memorial-1977659935.html

В Венгрии после ремонта открыли еще одно советское воинское захоронение

В Венгрии после ремонта открыли еще одно советское воинское захоронение - РИА Новости, 11.10.2024

В Венгрии после ремонта открыли еще одно советское воинское захоронение

Воинский мемориал, где похоронены 130 советских бойцов, погибших во время Второй мировой войны, открылся после ремонта в венгерском селе Гант, передает... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:55

2024-10-11T17:55

2024-10-11T18:06

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ГАНТ (Венгрия), 11 окт - РИА Новости. Воинский мемориал, где похоронены 130 советских бойцов, погибших во время Второй мировой войны, открылся после ремонта в венгерском селе Гант, передает корреспондент РИА Новости. "На территории этого мемориала покоятся 130 советских воинов, погибших во время Второй мировой войны в окрестностях Ганта, а также умерших здесь от ран. Ремонт захоронения был выполнен посольством РФ в 2024 году... В результате архивной работы, проведенной представительством министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии, в Ганте были увековечены на мемориальных плитах имена 93 советских воинов", - сказал на церемонии открытия советник-посланник российского посольства Тигран Гарибян. Он выразил благодарность Военно-историческому институту и музею министерства обороны Венгрии, а также самоуправлению Ганта за содействие в ремонтно-восстановительных работах. К обновленному обелиску с золотой пятиконечной звездой цветы и венки возложили представители посольств России и Белоруссии, российского торгового представительства, а также Общества венгеро-российской культуры и дружбы. Панихиду по погибшим совершил протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено. В сентябре после ремонта были открыты советские воинские мемориалы, где похоронены почти 350 солдат и офицеров, освобождавших Венгрию от фашизма и погибших в 1944 году, в населенных пунктах Эчег и Чече. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.

https://ria.ru/20240405/vengriya-1938108884.html

https://ria.ru/20240725/zakhoronenie-1961967419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, будапешт, сергий радонежский