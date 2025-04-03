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В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах - РИА Новости, 03.04.2025
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы поставили подписи под законопроектом о государственном регулировании приёма в вузы на платное... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:25:00+03:00
2025-04-03T18:25:00+03:00
2025-04-03T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы поставили подписи под законопроектом о государственном регулировании приёма в вузы на платное обучение, документ скоро будет внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Валентина Матвиенко и сенаторы РФ поставили подписи под законопроектом, направленным на решение проблемы дефицита квалифицированных кадров по востребованным специальностям. Документ регулирует вопросы платного приема в вузы", - говорится в сообщении. В пресс-службе СФ также добавили, что законопроект в ближайшее время будет подписан со стороны Государственной Думы и внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Как пояснила глава научного комитета СФ Лилия Гумерова, чьи слова приводятся в сообщении, законопроект закрепляет за правительством полномочие по установлению объемов приёма в вузы на платные места или за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность. "Также правительство будет утверждать порядок и сроки определения указанного объема. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года", - заключила сенатор, отметив, что "нововведение не коснётся вступительной кампании 2025 года".
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россия, валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах
В ГД внесут проект о госрегулировании поступления на платное обучение в вузе