Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 03.04.2025 (обновлено: 18:28 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/regulirovanie-2009184384.html
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах - РИА Новости, 03.04.2025
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы поставили подписи под законопроектом о государственном регулировании приёма в вузы на платное... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:25:00+03:00
2025-04-03T18:28:00+03:00
россия
валентина матвиенко
лилия гумерова
совет федерации рф
госдума рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы поставили подписи под законопроектом о государственном регулировании приёма в вузы на платное обучение, документ скоро будет внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Валентина Матвиенко и сенаторы РФ поставили подписи под законопроектом, направленным на решение проблемы дефицита квалифицированных кадров по востребованным специальностям. Документ регулирует вопросы платного приема в вузы", - говорится в сообщении. В пресс-службе СФ также добавили, что законопроект в ближайшее время будет подписан со стороны Государственной Думы и внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Как пояснила глава научного комитета СФ Лилия Гумерова, чьи слова приводятся в сообщении, законопроект закрепляет за правительством полномочие по установлению объемов приёма в вузы на платные места или за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность. "Также правительство будет утверждать порядок и сроки определения указанного объема. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года", - заключила сенатор, отметив, что "нововведение не коснётся вступительной кампании 2025 года".
https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесут проект о госрегулировании платного приема в вузах

В ГД внесут проект о госрегулировании поступления на платное обучение в вузе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы в Москве
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы поставили подписи под законопроектом о государственном регулировании приёма в вузы на платное обучение, документ скоро будет внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Валентина Матвиенко и сенаторы РФ поставили подписи под законопроектом, направленным на решение проблемы дефицита квалифицированных кадров по востребованным специальностям. Документ регулирует вопросы платного приема в вузы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СФ также добавили, что законопроект в ближайшее время будет подписан со стороны Государственной Думы и внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Как пояснила глава научного комитета СФ Лилия Гумерова, чьи слова приводятся в сообщении, законопроект закрепляет за правительством полномочие по установлению объемов приёма в вузы на платные места или за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность.
"Также правительство будет утверждать порядок и сроки определения указанного объема. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года", - заключила сенатор, отметив, что "нововведение не коснётся вступительной кампании 2025 года".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах
6 февраля, 19:21
 
РоссияВалентина МатвиенкоЛилия ГумероваСовет Федерации РФГосдума РФОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала