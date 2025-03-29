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Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву - РИА Новости, 29.03.2025
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15:28 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/posol-2008137485.html
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву - РИА Новости, 29.03.2025
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву
Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:28:00+03:00
2025-03-29T15:28:00+03:00
россия
цар
банги
александр бикантов
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры из ЦАР пока не обозначали. "Вопрос о поставках зерна партнеры пока не обозначали. Такие поставки были в качестве двусторонней гуманитарной помощи в 2024 году", - сказал он. Ранее посольство России в Банги сообщило, что делегация минсельхоза ЦАР приедет в РФ. Как ожидается, визит продлится с 31 марта по 5 апреля. Его цель — изучение российского опыта в сфере фитосанитарного контроля, обеспечения качества и безопасности зерна, анализа остаточного содержания пестицидов. Программа включает посещение подведомственных Россельхознадзору лабораторий и учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Московской области.
https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html
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россия, цар, банги, александр бикантов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву

Посол РФ о визите Минсельхоза ЦАР: вопрос о поставках зерна пока не обозначали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры из ЦАР пока не обозначали.
«
"Вопрос о поставках зерна партнеры пока не обозначали. Такие поставки были в качестве двусторонней гуманитарной помощи в 2024 году", - сказал он.
Ранее посольство России в Банги сообщило, что делегация минсельхоза ЦАР приедет в РФ. Как ожидается, визит продлится с 31 марта по 5 апреля. Его цель — изучение российского опыта в сфере фитосанитарного контроля, обеспечения качества и безопасности зерна, анализа остаточного содержания пестицидов.
Программа включает посещение подведомственных Россельхознадзору лабораторий и учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Московской области.
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РоссияЦАРБангиАлександр БикантовФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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