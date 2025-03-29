https://ria.ru/20250329/posol-2008137485.html

Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву

Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву - РИА Новости, 29.03.2025

Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву

Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:28:00+03:00

2025-03-29T15:28:00+03:00

2025-03-29T15:28:00+03:00

россия

цар

банги

александр бикантов

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры из ЦАР пока не обозначали. "Вопрос о поставках зерна партнеры пока не обозначали. Такие поставки были в качестве двусторонней гуманитарной помощи в 2024 году", - сказал он. Ранее посольство России в Банги сообщило, что делегация минсельхоза ЦАР приедет в РФ. Как ожидается, визит продлится с 31 марта по 5 апреля. Его цель — изучение российского опыта в сфере фитосанитарного контроля, обеспечения качества и безопасности зерна, анализа остаточного содержания пестицидов. Программа включает посещение подведомственных Россельхознадзору лабораторий и учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Московской области.

https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html

россия

цар

банги

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, цар, банги, александр бикантов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)