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Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву - РИА Новости, 29.03.2025
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву
Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:28:00+03:00
2025-03-29T15:28:00+03:00
2025-03-29T15:28:00+03:00
россия
цар
банги
александр бикантов
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя РИА Новости предстоящий визит минсельхоза ЦАР в РФ, заявил, что вопрос о поставках российского зерна партнеры из ЦАР пока не обозначали. "Вопрос о поставках зерна партнеры пока не обозначали. Такие поставки были в качестве двусторонней гуманитарной помощи в 2024 году", - сказал он. Ранее посольство России в Банги сообщило, что делегация минсельхоза ЦАР приедет в РФ. Как ожидается, визит продлится с 31 марта по 5 апреля. Его цель — изучение российского опыта в сфере фитосанитарного контроля, обеспечения качества и безопасности зерна, анализа остаточного содержания пестицидов. Программа включает посещение подведомственных Россельхознадзору лабораторий и учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Московской области.
https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, банги, александр бикантов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Посол России прокомментировал предстоящий визит Минсельхоза ЦАР в Москву
Посол РФ о визите Минсельхоза ЦАР: вопрос о поставках зерна пока не обозначали