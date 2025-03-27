Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 27.03.2025 (обновлено: 14:35 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sovfed-2007689175.html
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:31:00+03:00
2025-03-27T14:35:00+03:00
москва
санкт-петербург
совет федерации рф
липецкая область
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_0:257:3025:1959_1920x0_80_0_0_b47660d972b7442fbe3d188553e9d8c0.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и поступления в учреждения СПО, а также по приёму в 10-11 классы по результатам ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.Так, согласно закону, в трёх субъектах РФ, участвующих в эксперименте – Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области – для получения аттестата об основном общем образовании школьникам нужно будет успешно пройти ОГЭ по двум обязательным дисциплинам – "Русский язык" и "Математика". В настоящее время предусмотрена сдача четырех дисциплин: двух обязательных и двух по выбору.Кроме того, в этих же субъектах приём школьников на обучение в 10-11 классы (по программам среднего общего образования) будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ОГЭ по двум обязательным дисциплинам и двум по выбору.Законом предлагается апробировать в трёх экспериментальных субъектах новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) на базе 9 классов, в котором будут предусмотрены особенности учёта результатов ОГЭ, вступительных испытаний (при наличии) и индивидуальных достижений – с учётом необходимости обеспечения прав поступающих.Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить её эффективность и даст возможность будущей корректировке. При этом в комитете подчеркнули, что пилотным регионам необходимо чётко определить алгоритм действий в каждой конкретной ситуации в этом случае, разработать рекомендации с определением понятных механизмов взаимодействия участников образовательных организаций в ходе эксперимента. Кроме того, пилотные субъекты должны провести открытые родительские собрания, информационную и разъяснительную работу со всеми участниками процесса, а также организовать "горячую линию" по вопросам приёмной кампании.
https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html
https://ria.ru/20250320/ege-2006135778.html
москва
санкт-петербург
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_94aa27d537530cbd56f10dae957d4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, совет федерации рф, липецкая область, общество, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ, Липецкая область, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве

Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве и Петербурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики досрочно сдают экзамен
Ученики досрочно сдают экзамен - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ученики досрочно сдают экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и поступления в учреждения СПО, а также по приёму в 10-11 классы по результатам ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Так, согласно закону, в трёх субъектах РФ, участвующих в эксперименте – Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области – для получения аттестата об основном общем образовании школьникам нужно будет успешно пройти ОГЭ по двум обязательным дисциплинам – "Русский язык" и "Математика". В настоящее время предусмотрена сдача четырех дисциплин: двух обязательных и двух по выбору.
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Суд запретил Telegram-каналу распространять ответы на ОГЭ и ЕГЭ
20 марта, 07:08
Кроме того, в этих же субъектах приём школьников на обучение в 10-11 классы (по программам среднего общего образования) будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ОГЭ по двум обязательным дисциплинам и двум по выбору.
Законом предлагается апробировать в трёх экспериментальных субъектах новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) на базе 9 классов, в котором будут предусмотрены особенности учёта результатов ОГЭ, вступительных испытаний (при наличии) и индивидуальных достижений – с учётом необходимости обеспечения прав поступающих.
Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить её эффективность и даст возможность будущей корректировке. При этом в комитете подчеркнули, что пилотным регионам необходимо чётко определить алгоритм действий в каждой конкретной ситуации в этом случае, разработать рекомендации с определением понятных механизмов взаимодействия участников образовательных организаций в ходе эксперимента. Кроме того, пилотные субъекты должны провести открытые родительские собрания, информационную и разъяснительную работу со всеми участниками процесса, а также организовать "горячую линию" по вопросам приёмной кампании.
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения
20 марта, 10:51
 
МоскваСанкт-ПетербургСовет Федерации РФЛипецкая областьОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала