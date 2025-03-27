https://ria.ru/20250327/sovfed-2007689175.html

Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве

Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве - РИА Новости, 27.03.2025

Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:31:00+03:00

2025-03-27T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и поступления в учреждения СПО, а также по приёму в 10-11 классы по результатам ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.Так, согласно закону, в трёх субъектах РФ, участвующих в эксперименте – Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области – для получения аттестата об основном общем образовании школьникам нужно будет успешно пройти ОГЭ по двум обязательным дисциплинам – "Русский язык" и "Математика". В настоящее время предусмотрена сдача четырех дисциплин: двух обязательных и двух по выбору.Кроме того, в этих же субъектах приём школьников на обучение в 10-11 классы (по программам среднего общего образования) будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ОГЭ по двум обязательным дисциплинам и двум по выбору.Законом предлагается апробировать в трёх экспериментальных субъектах новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) на базе 9 классов, в котором будут предусмотрены особенности учёта результатов ОГЭ, вступительных испытаний (при наличии) и индивидуальных достижений – с учётом необходимости обеспечения прав поступающих.Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить её эффективность и даст возможность будущей корректировке. При этом в комитете подчеркнули, что пилотным регионам необходимо чётко определить алгоритм действий в каждой конкретной ситуации в этом случае, разработать рекомендации с определением понятных механизмов взаимодействия участников образовательных организаций в ходе эксперимента. Кроме того, пилотные субъекты должны провести открытые родительские собрания, информационную и разъяснительную работу со всеми участниками процесса, а также организовать "горячую линию" по вопросам приёмной кампании.

https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html

https://ria.ru/20250320/ege-2006135778.html

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москва, санкт-петербург, совет федерации рф, липецкая область, общество, социальный навигатор, сн_образование