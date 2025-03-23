https://ria.ru/20250323/slepye-1830757707.html

Международный день слепых

Международный день слепых - РИА Новости, 23.03.2025

Международный день слепых

13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:58:00+03:00

2025-03-23T15:58:00+03:00

2025-03-23T15:58:00+03:00

справки

воз

всероссийское общество слепых

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

международный день слепых

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13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. История учреждения Международного дня слепыхВ 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих. Валентин Гаюи: пионер образования для слепыхВалентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в Сен-Жюсте департамента Уаза во Франции. В 1784 году на свои средства он основал в Париже первую школу для слепых. Он также содержал "мастерскую слепых-рабочих". Французский король Людовик XVI, убедившись в успехе этого учреждения, открыл первый казенный институт для слепых на 30 человек, число воспитанников которого вскоре увеличилось вчетверо. Из-за революционных событий (1789-1799) учреждение лишилось финансовой поддержки и было закрыто.В 1803 году Гаюи получил приглашение императора Александра I приехать в Россию и основать в Петербурге институт для слепых. В 1806-1817 годах Валентин Гаюи жил в Петербурге, где в 1807 году под его руководством был открыт первый в России институт для слепых – учебное заведение типа интерната. Французский педагог был удостоен российского ордена "За ревностное усердие", которым его наградил император Александр I. Скончался Гаюи в Париже в 1822 году.Методы обучения Гаюи получили распространение во многих странах и были изложены в работах "Очерк обучения слепых" (1780) и "Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых" (1788).Изобретение рельефно-точечного шрифта Луи БрайляВ 1829 году француз Луи Брайль, воспитанник Парижского института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, позже нашедшего распространение во всех странах мира. По данным ВОЗ, в мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушением зрения. В России более 300 тысяч инвалидов по зрению. По данным Росстата, в 2021 году инвалидами по болезням глаза впервые были признаны 15 тысяч человек, что составляет 1,3 на 10 тысяч населения. Всероссийское общество слепых: миссия и задачиПроблемами людей, лишенных зрения, и инвалидов по зрению в РФ занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году. Основными целями ВОС являются: участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов; содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции; участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии культуры и спорта среди инвалидов по зрению.ВОС насчитывает 76 региональных организаций. Для привлечения к труду и профессиональной реабилитации инвалидов по зрению Всероссийское общество слепых создало и поддерживает свыше 100 предприятий.В ВОС насчитывается 167 специализированных промышленных предприятий, расположенных в 68 субъектах Российской Федерации. На предприятиях работают более 10 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч инвалидов.В структуру ВОС входят три реабилитационных центра федерального значения (в Волоколамске Московской области, Бийске Алтайского края и Железногорске Курской области), Российская школа подготовки собак-проводников (Московская область), Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (Москва).Также Всероссийскому обществу слепых принадлежит Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс (Москва) для реализации программы "Социальный туризм для инвалидов по зрению".Региональные культурно-спортивные реабилитационные центры ВОС расположены Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Перми, Ульяновске, Челябинске и Ярославле. Лечебно-профилактические учреждения ВОС включают три санатория – "Солнечный берег" в городе Геленджике, "Машук" в Пятигорске и "Сосны" в поселке Быково Московской области. Известные люди, лишенные зренияСреди слепых было немало знаменитых людей: древнегреческий поэт Гомер, подаривший миру "Илиаду" и "Одиссею", святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон. Не от рождения были слепыми итальянский физик, механик, философ, математик и астроном Галилео Галилей, американский репортер и издатель Джозеф Пулитцер, чьим именем названа престижная премия в области журналистики, известный русский математик Николай Лобачевский.Мировую известность получил слепой от рождения американский музыкант и композитор Стиви Уандер. Также известны слепые солисты – итальянский лирический тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991585444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, воз, всероссийское общество слепых, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, международный день слепых