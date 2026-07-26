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Росстандарт перечислил требования к собакам-поводырям по ГОСТу - РИА Новости, 26.07.2026
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00:32 26.07.2026
Росстандарт перечислил требования к собакам-поводырям по ГОСТу

В России с 1 июля вступил в силу ГОСТ на собак-поводырей

© РИА Новости / Евгений БиятовСобака-поводырь
Собака-поводырь - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Собака-поводырь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 июля 2026 года начал действовать ГОСТ Р 72374-2025 на собак-поводырей.
  • Стандарт устанавливает требования к поведению и характеру собак-проводников, включая их способность адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на команды.
  • Собаки-поводыри должны уметь самостоятельно принимать решения, например, не выполнять команду хозяина, если это может причинить ему вред.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ГОСТ на собак-поводырей начал действовать в России с 1 июля текущего года, в стандарте появились определенные требования к поведению и характеру таких животных, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"В Российской Федерации… утвержден… ГОСТ Р 72374-2025 "Собаки-проводники для инвалидов по зрению. Рабочие качества собаки-проводника. Общие требования", который введен в действие с 1 июля 2026 года… ГОСТ Р 72374-2025 устанавливает единые требования к рабочим качествам собак-проводников, необходимым для безопасного сопровождения инвалидов по зрению и обеспечения их самостоятельного передвижения", - рассказали в Росстандарте.
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В ведомстве отметили, что в ГОСТе выделяется ряд требований к собакам-проводникам. Такие животные должны быть спокойны к снаряжению и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Кроме того, у питомцев-поводырей должны отсутствовать агрессия, выраженный охотничий инстинкт, интерес к другим собакам. В городской среди животные должны спокойно реагировать на шум, транспорт, большое количество людей и другие внешние раздражители. Помимо этого собака должна уверенно выполнять основные команды послушания, управления движением, такие как "вперед", "направо", "налево".
К навыкам сопровождения поводырей тоже появились требования. "Движение в темпе владельца, точное выполнение команд, обход препятствий и обозначение потенциально опасных участков маршрута, в том числе бордюров, лестниц и иных препятствий", - пояснили в Росстандарте.
В частности, собаки-поводыри должны быть способны к самостоятельному принятию решения. Например, не выполнять команду хозяина, если это может причинить ему вред или создать угрозу. Данное качество является одним из важнейших элементов подготовки таких питомцев.
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Собаки-проводники - это не просто питомцы, а специально подготовленные собаки, которые помогают инвалидам по зрению ориентироваться в окружающем пространстве, безопасно самостоятельно передвигаться, а также преодолевать встречающиеся на пути следования препятствия. В России уже сформирован целый комплекс ГОСТов, регулирующих требования к собакам-проводникам для инвалидов по зрению.
"Разработчиком ГОСТ Р 72374-2025 выступило частное образовательное учреждение дополнительного образования "Российская школа подготовки собак-проводников" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" и Союз общественных кинологических организаций - Российская кинологическая федерация", - добавили в Росстандарте.
В ведомстве отметили, что за более чем 65 лет Всероссийское общество слепых подготовило свыше 4,8 тысячи собак-проводников.
"Применение положений ГОСТ Р 72374-2025 будет способствовать внедрению единых подходов к подготовке и оценке рабочих качеств собак-проводников, используемых в качестве технического средства реабилитации инвалидов по зрению, а также дальнейшему развитию нормативной базы в сфере комплексной реабилитации инвалидов по зрению", - заключили в Росстандарте.
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