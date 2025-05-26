Рейтинг@Mail.ru
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/sud-2019200003.html
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани - РИА Новости, 26.05.2025
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани
Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:47:00+03:00
2025-05-26T19:47:00+03:00
происшествия
казань
всероссийское общество слепых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_a1cc074222b3ce0b09485923199f881b.jpg
КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде. "Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статье "посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере". Как уточнили в правоохранительных органах, подозреваемый требовал с директора одного из заводов 30 миллионов рублей за сохранение им должности и был задержан при получении части суммы.
https://ria.ru/20250526/arest-2019099796.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_af5cc4dc70457c7b17dbd65eed0135ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, всероссийское общество слепых
Происшествия, Казань, Всероссийское общество слепых
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани

Суд арестовал сына президента Всероссийского общества слепых Сипкина

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде.
"Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье "посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере".
Как уточнили в правоохранительных органах, подозреваемый требовал с директора одного из заводов 30 миллионов рублей за сохранение им должности и был задержан при получении части суммы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене
Вчера, 13:53
 
ПроисшествияКазаньВсероссийское общество слепых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала