https://ria.ru/20250526/sud-2019200003.html

Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани

Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани - РИА Новости, 26.05.2025

Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:47:00+03:00

2025-05-26T19:47:00+03:00

2025-05-26T19:47:00+03:00

происшествия

казань

всероссийское общество слепых

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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде. "Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статье "посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере". Как уточнили в правоохранительных органах, подозреваемый требовал с директора одного из заводов 30 миллионов рублей за сохранение им должности и был задержан при получении части суммы.

https://ria.ru/20250526/arest-2019099796.html

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2025

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происшествия, казань, всероссийское общество слепых