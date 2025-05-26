https://ria.ru/20250526/sud-2019200003.html
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани - РИА Новости, 26.05.2025
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани
Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:47:00+03:00
2025-05-26T19:47:00+03:00
2025-05-26T19:47:00+03:00
происшествия
казань
всероссийское общество слепых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_a1cc074222b3ce0b09485923199f881b.jpg
КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде. "Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статье "посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере". Как уточнили в правоохранительных органах, подозреваемый требовал с директора одного из заводов 30 миллионов рублей за сохранение им должности и был задержан при получении части суммы.
https://ria.ru/20250526/arest-2019099796.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_af5cc4dc70457c7b17dbd65eed0135ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, всероссийское общество слепых
Происшествия, Казань, Всероссийское общество слепых
Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани
Суд арестовал сына президента Всероссийского общества слепых Сипкина