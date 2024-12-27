https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991585444.html

Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению

Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению - РИА Новости, 27.12.2024

Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению

Участники специальной военной операции, которые стали инвалидами по зрению, проходят психологическую реабилитацию, обучение в центре в Волоколамске и посещают... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:16:00+03:00

2024-12-27T07:16:00+03:00

2024-12-27T07:16:00+03:00

общество

волоколамск

афганистан

всероссийское общество слепых

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции, которые стали инвалидами по зрению, проходят психологическую реабилитацию, обучение в центре в Волоколамске и посещают школу по подготовке собак-поводырей, рассказал РИА Новости президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. "Потерявшие зрение участники СВО присоединяются к Всероссийскому обществу слепых через региональные и местные организации ВОС. Активисты общества, в том числе те, кто стал инвалидом в результате боевых действий в Афганистане и других горячих точках, проводят с ними психологическую реабилитацию с целью показать, что потеря зрения не является препятствием для активной жизни", - сказал Сипкин. Он уточнил, что активисты содействуют участникам СВО в направлении их на обучение в Центр реабилитации слепых в Волоколамске и его филиалы и в Российскую школу по подготовке собак-проводников для получения собаки-проводника. "В Центре реабилитации слепых в Волоколамске и его филиалах прошли успешную социальную реабилитацию 17 человек. Кроме того, двое участников СВО завершили обучение по профессиональной реабилитации. Шесть инвалидов первой группы получили собак-проводников", - добавил Сипкин.

https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html

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волоколамск

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, волоколамск, афганистан, всероссийское общество слепых