Рейтинг@Mail.ru
Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991585444.html
Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению
Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению - РИА Новости, 27.12.2024
Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению
Участники специальной военной операции, которые стали инвалидами по зрению, проходят психологическую реабилитацию, обучение в центре в Волоколамске и посещают... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:16:00+03:00
2024-12-27T07:16:00+03:00
общество
волоколамск
афганистан
всероссийское общество слепых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_1209:524:3072:1572_1920x0_80_0_0_66b3c3a70e2570d2aac9219fc77096b3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции, которые стали инвалидами по зрению, проходят психологическую реабилитацию, обучение в центре в Волоколамске и посещают школу по подготовке собак-поводырей, рассказал РИА Новости президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. "Потерявшие зрение участники СВО присоединяются к Всероссийскому обществу слепых через региональные и местные организации ВОС. Активисты общества, в том числе те, кто стал инвалидом в результате боевых действий в Афганистане и других горячих точках, проводят с ними психологическую реабилитацию с целью показать, что потеря зрения не является препятствием для активной жизни", - сказал Сипкин. Он уточнил, что активисты содействуют участникам СВО в направлении их на обучение в Центр реабилитации слепых в Волоколамске и его филиалы и в Российскую школу по подготовке собак-проводников для получения собаки-проводника. "В Центре реабилитации слепых в Волоколамске и его филиалах прошли успешную социальную реабилитацию 17 человек. Кроме того, двое участников СВО завершили обучение по профессиональной реабилитации. Шесть инвалидов первой группы получили собак-проводников", - добавил Сипкин.
https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html
https://ria.ru/20241215/invalid-1989283518.html
волоколамск
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81bb5e3ae392f49f2b954ab257f70796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волоколамск, афганистан, всероссийское общество слепых
Общество, Волоколамск, Афганистан, Всероссийское общество слепых
Глава Общества слепых рассказал о реабилитации инвалидов СВО по зрению

Сипкин: участники спецоперации проходят психологическую реабилитацию и обучение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции, которые стали инвалидами по зрению, проходят психологическую реабилитацию, обучение в центре в Волоколамске и посещают школу по подготовке собак-поводырей, рассказал РИА Новости президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.
"Потерявшие зрение участники СВО присоединяются к Всероссийскому обществу слепых через региональные и местные организации ВОС. Активисты общества, в том числе те, кто стал инвалидом в результате боевых действий в Афганистане и других горячих точках, проводят с ними психологическую реабилитацию с целью показать, что потеря зрения не является препятствием для активной жизни", - сказал Сипкин.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров
9 декабря, 17:54
Он уточнил, что активисты содействуют участникам СВО в направлении их на обучение в Центр реабилитации слепых в Волоколамске и его филиалы и в Российскую школу по подготовке собак-проводников для получения собаки-проводника.
"В Центре реабилитации слепых в Волоколамске и его филиалах прошли успешную социальную реабилитацию 17 человек. Кроме того, двое участников СВО завершили обучение по профессиональной реабилитации. Шесть инвалидов первой группы получили собак-проводников", - добавил Сипкин.
Сотрудница колл-центра в штабе общественно-политического движения Общероссийский народный фронт принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
15 декабря, 08:57
 
ОбществоВолоколамскАфганистанВсероссийское общество слепых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала