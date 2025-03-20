https://ria.ru/20250320/nauka-2006037253.html

Ученые выяснили, что арктические газоны замедляют глобальное потепление

Ученые выяснили, что арктические газоны замедляют глобальное потепление - РИА Новости, 20.03.2025

Ученые выяснили, что арктические газоны замедляют глобальное потепление

Искусственные почвы могут активно “впитывать” парниковые газы, особенно в холодном климате, к такому выводу пришли ученые РУДН в составе исследовательского... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:00:00+03:00

2025-03-20T09:00:00+03:00

2025-03-20T09:00:00+03:00

наука

наука

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Искусственные почвы могут активно “впитывать” парниковые газы, особенно в холодном климате, к такому выводу пришли ученые РУДН в составе исследовательского коллектива. Специалисты создали специальную смесь из природных компонентов, которая поглощает углекислый газ и оксиды азота в два раза больше, чем обычные почвы в арктических лесах. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), представлены в Catena.Почвенные смеси, как и природные почвы, обладают функцией "дыхания" — живущие в них микробы способны поглощать и выделять углекислый газ, который является основной причиной формирования "шерстяной шапки" на поверхности нашей планеты, не позволяющей отводить тепло от поверхности Земли, объяснили в пресс-службе РНФ. Интенсивность поглощения и выделения напрямую зависит от состава почв.Смеси "чистых" почвенных компонентов (техносоли) часто содержат отходы промышленных производств. Такой состав специально подбирается исходя из экономической целесообразности для определенной климатической зоны. Например, смеси на основе торфа, песка, суглинка широко используют для озеленения городов (например, высадки газонов), расположенных в арктической зоне.Ученые Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Кольского научного центра РАН, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН имени Н.А. Аврорина с коллегами из Нидерландов протестировали способность техносолей разного состава поглощать оксиды углерода и азота из воздуха на территории города Апатиты."Оказалось, что исходно в техносолях были неблагоприятные условия для микроорганизмов из-за малого количества легкодоступных питательных веществ. Так, в этих почвах было снижено количество азота и углерода, необходимых для жизнедеятельности любых организмов. В результате микроорганизмов в техносолях было меньше, чем в природной почве. Также в искусственных почвенных смесях дыхание, за которое и отвечают микроорганизмы, было замедлено примерно в три раза", — говорится в сообщении пресс-службы Российского научного фонда.На основе эксперимента, длившегося 14 месяцев, специалисты установили, что годовое поглощение углерода растениями на изученных техносолях должно оказаться в два раза выше, чем выделение углекислого газа из почв арктического региона при незначительном росте объемов выделяемого газа. Однако при использовании тех же составов в умеренном климате объем выделяемого углекислого газа вырастет на треть по сравнению с "местными" почвами."Полученные результаты могут использоваться для разработки рекомендаций по использованию почвенных смесей определенного состава в городском озеленении. Это позволит учесть экологический эффект таких почв, что особенно важно для создания комфортной и устойчивой городской среды в условиях Арктической зоны России. В дальнейшем мы планируем продолжить мониторинг химических и микробиологических параметров почв, а также оценку выделения углекислого газа в долгосрочном периоде", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории арктических урбоэкосистем научного центра "Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений" РУДН имени Патриса Лумумбы Марии Корнейковой.

https://ria.ru/20241111/nauka-1982487547.html

https://ri.ria.ru/20250306/nauka-2003201140.html

https://ria.ru/20231228/nauka-1918621384.html

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