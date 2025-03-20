Льготы по транспортному налогу: кому положены и как получить в 2025 году
Льготы по транспортному налогу
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Оглавление
- Льготы по транспортному налогу
- Кому положены
- Инвалиды
- Пенсионеры
- Ветераны
- Многодетные семьи
- Юридические лица и ИП
- Как получить
- Куда обращаться
- Заявление
- Необходимые документы
- Сроки
- Кто еще освобожден от уплаты транспортного налога
- Как уменьшить транспортный налог
- Что будет, если не платить транспортный налог
- Код налоговой льготы по транспортному налогу
- Возврат переплаты налога за прошлые периоды
- Законодательство
- Изменения в 2025 году
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В России право на льготы по транспортному налогу имеют различные категории граждан: пенсионеры, ветераны, многодетные, инвалиды и другие. Какие правила предоставления таких налоговых льгот существуют в стране сегодня и будут действовать в 2025 году, как написать заявление - в материале РИА Новости.
Льготы по транспортному налогу
По закону транспортный налог полагается платить не только на автомобили, мотоциклы, мотороллеры или автобусы, но и самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда и прочие транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке.
В свою очередь, льготы по транспортному налогу — это закрепленная в законодательстве возможность для определенных категорий граждан не платить налог за транспортное средство. Как гласит Налоговый кодекс, таким транспортным налогом облагаются как физические, так и юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Общая информация о данном виде налога, а также основные моменты, касающиеся соответствующих льгот, прописаны в главе 28 НК РФ. Изменения в документ внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Налог на транспорт платят в региональную казну, поэтому в различных субъектах России действуют разные налоговые ставки и льготы для различных категорий населения и предприятий. Они варьируются от снижения ставки до полного освобождения от уплаты налога.
Паспорт гражданина Российской Федерации
Кому положены
На определенные послабления в вопросах уплаты транспортного налога могут рассчитывать как физические, так и юридические лица. Все нюансы прописаны в соответствующих региональных документах. Подробнее о том, какие транспортные льготы действуют в каждом конкретном субъекте России, можно узнать на сайте ФНС.
"При помощи этого удобного сервиса, который называется “Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам”, любой гражданин может достаточно быстро узнать, какие ставки по транспортному налогу действуют в его регионе и имеется ли у него право на налоговую льготу", - говорит юрист Европейской Юридической Службы Анастасия Белоглазова.
"Например, в Москве освобождаются от уплаты транспортного налога на одно ТС следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней;
- ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий;
- инвалиды I и II групп;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида;
- лица, имеющие автомобили легковые с мощностью двигателя до 70 л. с. (до 51,49 кВт) включительно;
- один из родителей (усыновителей) в многодетной семье;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча или радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- физические лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику", - перечисляет к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.
Вот основные категории граждан, которые чаще других упоминаются в перечне обладателей льгот по транспортному налогу: инвалиды, многодетные, пенсионеры, ветераны.
Инвалиды
Каждый регион сам принимает решение, какие преференции необходимо предоставить людям с ограниченными возможностями здоровья. Однако в Налоговом кодексе прописано, что автомобиль, специально оборудованный для инвалида или купленный для него через органы соцзащиты, транспортным налогом не облагается. Мощность его двигателя при этом не должна превышать 100 л.с.
Большую роль в данном вопросе может играть и группа инвалидности. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областях и большинстве других регионов инвалиды 1 и 2 группы полностью освобождены от уплаты транспортного налога. При этом есть ограничения по мощности двигателя автомобиля. Например, если в законе написано, что его мощность не должна превышать 100 л.с., а у инвалида автомобиль с мощностью 150 л.с., то ему придется платить налог. В каждом регионе этот порог устанавливается индивидуально. Если у гражданина есть две машины, то освобождается от обложения только одна из них.
Что касается инвалидов 3 группы, то транспортная льгота на них распространяется далеко не всегда. Ее также устанавливают региональные власти.
Помимо этого от уплаты транспортного налога могут быть освобождены родители и опекуны детей-инвалидов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
Пенсионеры
В отношении пенсионеров, которые не являются ветеранами или Героями СССР и РФ, в каждом регионе также действуют свои правила предоставления льгот по транспортному налогу. Как правило, полного освобождения от уплаты нет, но возможны послабления, например, значительное снижение суммы такого налога.
"Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры не платят налог на транспорт за одну машину мощностью до 150 л. с., если ее произвели на территории России или ЕАЭС, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — А в Республике Карелия пенсионеры платят за автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил на 50% меньше. В некоторых субъектах люди пенсионного возраста платят налог по сниженной ставке".
Ветераны
Налоговый кодекс не предполагает льгот по транспортному налогу для ветеранов, однако в статье 356 оговаривается, что субъекты Федерации могут сами их устанавливать. Так, в столице Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождаются от уплаты налога на транспорт, но только за один автомобиль. Таким же правом обладают ветераны в Новосибирской, Ленинградской, Воронежской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. При этом допустимая мощность автомобиля может различаться в зависимости от региона.
Ветераны труда также не везде имеют льготы. Например, в Москве для этой категории граждан ее нет, а вот жители Московской области могут рассчитывать на скидку в 50 процентов (при этом есть ограничения по мощности авто).
Волгоградская, Ростовская и Воронежская области разрешают не платить налог Героям Социалистического Труда. Краснодарский край дает льготу Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям труда Кубани.
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Многодетные семьи
В российском законодательстве нет единого понятия, какая семья считается многодетной — это решает каждый регион самостоятельно. Чаще всего в такую категорию попадают семьи как минимум с тремя несовершеннолетними детьми.
Для них льготы по транспортному налогу предусмотрены в:
- Москве;
- Санкт-Петербурге;
- Воронеже;
- Волгограде;
- Перми;
- Ростове-на-Дону;
- Новосибирске и других российских регионах.
Сумма предоставляемой при этом льготы может составлять как 100 % от суммы налога (то есть семья полностью освобождается от его уплаты), так и меньше. Например, многодетным семьям Нижнего Новгорода разрешено вовсе не платить данный налог, а в Красноярске размер льготы составляет 90%.
Как правило, данная льгота распространяется лишь на одно транспортное средство, при этом действуют и ограничения по предельной мощности автомобиля.
Юридические лица и ИП
Льготы по транспортному налогу могут быть положены не только физическим, но и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Согласно п. 2 ст. 358 Налогового кодекса России от уплаты транспортного налога освобождаются:
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда в собственности организаций и ИП, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки;
- тракторы, самоходные комбайны, молоковозы, скотовозы и другие машины, используемые для производства сельхозпродукции.
Помимо этого в отдельных регионах страны от транспортного налога также могут освободить организации, которые обслуживают школы и детские сады, осуществляют перевозку инвалидов на некоммерческой основе, а также пассажиров на общественным транспорте (но не на такси).
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Как получить
Порядок получения льгот по транспортному налогу можно найти в тексте статьи 361.1 Налогового кодекса РФ. Данную информацию также можно уточнить в местной налоговой инспекции.
“Для того, чтобы узнать о существовании льгот в каждом субъекте России, можно обратиться в местное отдел ФНС за предоставлением соответствующей информации, изучить региональное налоговое законодательство или посетить региональные сайты правительства или налоговой службы”, - говорит Оксана Васильева.
Для освобождения от уплаты транспортного налога необходимо представить в налоговую инспекцию заявление о предоставлении льготы с указанием, к какому именно автомобилю будет применяться преференция.
Куда обращаться
Граждане и организации, которые претендуют на получение льготы по транспортному налогу, могут обратиться за ней лично, в выбранный для этого налоговый орган или через местный МФЦ, а также оформить ее через "Личный кабинет налогоплательщика".
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Заявление
Основной документ, который необходимо предоставить для получения льготы по транспортному налогу - это соответствующее заявление. Его образец можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.
Заявление можно принести непосредственно в любой налоговый орган, МФЦ, направить по почте или в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
Необходимые документы
Вместе с заявлением на получение льготы гражданин может предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, который подтверждает право на льготу (удостоверения, справки, свидетельство многодетной семьи и свидетельства о рождении всех детей и т.д.).
Если заявитель не предоставил подтверждающие право на льготу документы, сотрудники налоговой службы имеют право самостоятельно запросить нужные сведения у соответствующих органов.
И еще один важный момент, прописанный в действующем Налоговом кодексе. Если человек, имеющий право на получение льготы, не направил заявление в налоговый орган, но и не сообщил об отказе от ее применения, то данная льгота “предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу”.
Сроки
Как гласит статья 361.1. Налогового кодекса РФ, на рассмотрение заявления налоговым органам отводится 30 дней. По окончании данного срока заявитель должен получить ответ.
Однако в том случае, если представителям налоговой службы пришлось делать дополнительные запросы для получения нужных сведений, срок рассмотрения заявления может быть продлен. Правда, не более чем на 30 дней, и о данном решении необходимо уведомить налогоплательщика.
Кто еще освобожден от уплаты транспортного налога
Согласно п. 2 ст. 358 НК РФ далеко не все виды транспорта являются объектами налогообложения. Например, с 2024 года налогом больше не облагаются все транспортные средства, которые используются в сельском хозяйстве.
Помимо этого гражданин может быть освобожден от транспортного налога в результате происшествия. Например, если зарегистрированный на него автомобиль сгорел или был угнан. В этом случае автовладелец должен передать данную информацию в налоговую службу.
Как уменьшить транспортный налог
Если сумма транспортного налога кажется гражданину слишком серьезной нагрузкой на бюджет, но на получение льготы он претендовать не может, можно попробовать иные способы уменьшить размер данных платежей.
Например, сменить автомобиль на менее мощное транспортное средство, ведь количество лошадиных сил под капотом напрямую влияет на сумму транспортного налога. Также теоретически можно снизить мощность двигателя уже существующего автомобиля, однако на практике сделать это по закону весьма проблематично
В отдельных регионах желаемую льготы можно получить, если сменить бензиновый автомобиль на машину, которая будет работать на электричестве.
Что будет, если не платить транспортный налог
Оплатить транспортный налог всем автовладельцам полагается в срок до 1 декабря. Если пропустить указанную дату или оплатить налог не полностью, то сумма начисленного налога автоматически переходит в статус задолженности и, соответственно, за каждый день просрочки будет увеличиваться на размер начисленной пени.
“Если не уплатить транспортный налог вовремя, то будут начислены штрафы и пени, - говорит Оксана Васильева. - Также ФНС может обратиться в суд с заявлением и инициировать исполнительное производство в отношении должника. Срок давности составляет 3 года, то есть налоговая служба может привлечь к ответственности в течение 3 лет с момента неуплаты транспортного налога”.
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Код налоговой льготы по транспортному налогу
Согласно Приложению №2 к приказу ФНС России от 25 июля 2019 года:
- 20210 — код льготы в виде освобождения от транспортного налога;
- 20220 — код льготы в виде уменьшения транспортного налога;
- 20230 — код льготы по снижению налоговой ставки;
- 30200 — льготы по транспортному налогу по международным договорам РФ;
- 40300 — освобождение от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями мощностью до 150 лошадиных сил включительно.
Возврат переплаты налога за прошлые периоды
Налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие их право на льготу, в течение трех лет начиная с даты возникновения права на преференцию. Налоговый орган произведет перерасчет суммы налогов не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом.
“Возврат излишне уплаченного налога осуществляется при наличии положительного сальдо единого налогового счета. Для этого необходимо представить в налоговый орган на бумажном носителе или в электронной форме заявление”, - поясняет Оксана Васильева.
Законодательство
Общая информация о транспортном налоге и связанных с ним льготах содержится в Налоговом кодексе РФ. Однако конкретные меры поддержки по каждому отдельному субъекту прописаны в региональных законах.
Изменения в 2025 году
Льготы по транспортному налогу преимущественно устанавливаются на региональном уровне. Законами субъектов РФ могут быть предусмотрены региональные льготы в отношении отдельных категорий граждан или транспортных средств.
К примеру, в Москве еще на один год продлили льготы для владельцев электромобилей. В 2025 году им не нужно платить транспортный налог.
С 1 января 2025 года начал действовать новый порядок перерасчета налога на транспорт. Согласно изменениям, уплата налога по результатам перерасчета должна производится не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано уведомление.
Также в текущем году вступили в силу изменения в самой системе транспортного налога, которые направлены на поощрение использования экологически чистого транспорта и оптимизацию налоговых поступлений в региональные бюджеты. Ставки и повышающие коэффициенты на автомобили с мощными двигателями и высоким уровнем выбросов увеличены. Каждый год до 2031 года они будут подниматься на не более чем 10%.
Мощность автомобиля, л.с.
2026 год
2027 год
2028 год
до 100
14 руб.
15 руб.
25 руб.
100 - 150
31 руб.
34 руб.
35 руб.
125 - 150
35 руб.
35 руб.
35 руб.
150 - 175
50 руб.
50 руб.
50 руб.
175 - 200
50 руб.
50 руб.
50 руб.
200 - 225
72 руб.
75 руб.
75 руб.
225 - 250
75 руб.
75 руб.
75 руб.
Более 250
150 руб.
150 руб.
150 руб.