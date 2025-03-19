https://ria.ru/20250319/kislovodsk-1899489704.html

Кисловодск 2025: как добраться и что посмотреть, советы экспертов

Достопримечательности Кисловодска 2025: что посмотреть и куда сходить за 1 день

Кисловодск 2025: как добраться и что посмотреть, советы экспертов

Кисловодск — солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Город знаменит своими лечебными источниками, чистым горным воздухом, природными... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кисловодск — солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Город знаменит своими лечебными источниками, чистым горным воздухом, природными достопримечательностями. Что посмотреть за один день самостоятельно, когда лучше ехать, интересные экскурсии и красивые места на карте, куда стоит идти с детьми, где остановиться на ночь и что привезти в качестве сувенира, советы экспертов, — в материале “РИА Новости”.Достопримечательности КисловодскаКисловодск — курортный город в предгорьях на юге Ставропольского края. Он славится своими лечебными источниками, живописными парками и комплексами, где можно насладиться лечебными процедурами и отдохнуть. Множество естественных и архитектурных достопримечательностей делают Кисловодск привлекательным местом для туризма.Кисловодск стабильно входит в десятку самых популярных направлений зимы, весны, лета и осени. "Но если турист остановился не в самом Кисловодске (а так часто делают, жилье, например, в Пятигорске дешевле), то все равно хотя бы на один день он обязательно посетит Кисловодск", — говорит Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.Как добраться до КисловодскаОсновной способ приехать в Кисловодск - авиаперелет в столицу Ставропольского края Минеральные Воды, оттуда до него можно добраться на электричке, автобусе, маршрутном или обычном такси. Расстояние между городами — около 65 км, которое можно преодолеть примерно за час.Перелет из Москвы и Санкт-Петербурга, по данным сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру", обойдется от 8000 руб., а его время составит от 3 до 4 часов. Также есть вариант поездки на прямом поезде или автобусе из обеих столиц. Из Москвы до Кисловодска существует прямой автобусный маршрут продолжительностью около 28,5 часов."Ещё можно купить билеты до Ставрополя, правда, ехать в Кисловодск придётся около четырёх часов на автобусе. Но есть и плюсы в таком длительном пути: можно полюбоваться из окна на живописный Ставропольский край. Путешествия на поезде также доступны: путь из Москвы займёт примерно 38 часов, из Санкт-Петербурга — около 44 ч., из Екатеринбурга — около 63 ч.", — говорит Анна Ваганова, ведущий маркетолог тревел-сервиса Купибилет.Что посмотреть в Кисловодске 2025Кисловодск, как популярный курортный город, предлагает множество красивых и живописных мест для посещения.ТОП интересных мест с описаниемПрогулка вдоль набережной является одним из самых популярных маршрутов в Кисловодске. Здесь можно насладиться красивыми видами на реку и окружающую природу, а также посетить рестораны и кафе, отведать местных деликатесов. "Непременно нужно увидеть Курортный бульвар, откуда, собственно, и начался курорт. Здесь год за годом высаживали тополя, построили здание Курортного управления и санаторий "Нарзан", постояльцами которого были Айседора Дункан, Владимир Маяковский, Сергей Прокофьев", — говорит Алексей Черепахин.Параллельно бульвару протекает река Ольховка и сливается с рекой Берёзовой, с другой стороны тянется железная дорога — от вокзала до центра курортной жизни всего пара минут ходьбы.Любителям искусства Анна Ваганова рекомендует обязательно заглянуть в Нарзанную галерею. Этот памятник архитектуры в неоготическом стиле был возведен в середине XIX века под руководством архитектора Самуила Уптона. Сейчас под его крышей объединены источник, галерея с картинами и купальни. Те, кто хочет попробовать минеральную воду, могут приобрести бумажный стаканчик или литровую бутылку воды. Из бюветов можно пить нарзан – как сульфатный, так и доломитовый.Насладиться атмосферой умиротворения и покоя, полюбоваться богатым внутренним убранством православные могут в Свято-Никольском соборе Кисловодска. Он является одной из наиболее значимых религиозных достопримечательностей города и привлекает внимание, как верующих, так и туристов. Храм является не только местом религиозного поклонения, но и символом исторического и культурного наследия города. Это соборный комплекс, где помимо храма расположены воскресная школа, гимназия, молодежный центр, лечебница и музей.МузеиМузеи занимают значимое место в культурном наследии города. В них можно узнать интересные факты о создании и развитии курорта, его природе и известных личностях. Уникальные экспонаты и произведения искусства представлены в:Для тех, кто интересуется историей Кисловодска, обязательным местом на отдыхе, по словам команды сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру", будет посещение краеведческого музея "Крепость". Здесь можно узнать о богатом прошлом этого уникального курорта."Сама крепость у источника была заложена в 1803 году, при Александре Первом. Солдаты, которые возвели крепость, отслужив свое, оставались жить в Кисловодске, строили домики на склонах. Это место теперь называют Солдатской улицей. В крепости сейчас краеведческий музей. Один из его экспонатов – ванна из доломита, где по легенде купался в нарзане сам Александр Сергеевич Пушкин, гостивший в Кисловодске в 1829 году", – говорит Алексей Черепахин.А романтики с удовольствием отправятся на экскурсию к "Замку коварства и любви" – живописному мысу, окутанному мифами и легендами, где каждый уголок пронизан атмосферой загадочности.В маршрут Анна Ваганова рекомендует добавить и "Дачу Шаляпина" — особняк в стиле модерн, который оперный певец снимал для своей семьи. Сейчас это литературно-музыкальный музей, в который приезжают туристы со всей России. Здесь сохранился первоначальный интерьер дома, который можно посмотреть, купив входной билет за 100 рублей. По средам и пятницам в 15:00 на "Даче" проводят концерты и литературные вечера.Парки и садыКисловодск —это город-парк. Самый обширный парк в Европе, известный как национальный парк “Кисловодский”, впечатляет своим масштабом и красотой. Его площадь составляет более 900 га. Этот уникальный оазис природы представляет собой настоящее произведение искусства, где живописные аллеи и терренкуры обрамляют экзотические растения, за которыми следуют причудливые скульптуры и каскадные фонтаны с красочными цветочными клумбами. У самых живописных уголков здесь есть собственные имена – Красные камни, Долина Роз, Храм воздух. Подъем по Каскадной лестнице кажется особенно волшебным по вечерам, когда фонтаны и ступени подсвечиваются. Курортный парк в долине Ольховки придумали так, что по какой бы дороге посетители не шли – все равно поднимаются вверх.Для активного отдыха здесь разбиты маршруты для лечебной ходьбы с разными уровнями сложности. Преодолевая их, туристы всегда окружены живописной природой, а некоторые тропы ведут на смотровые площадки в горах. Перепад высот может быть от 800 до 1400 метров над уровнем моря. Поэтому прогулки здесь – это всегда спуски и подъемы. Зато, поднявшись, можно добраться до какой-нибудь обзорной площадки с потрясающим видом. В Нижнем парке можно посидеть в кафе или в беседке, зайти в музей. До Среднего парка добираются по терренкуру № 2 – это дорога, требующая усилий. А для самых упрямых и сильных – Верхний парк. Также можно прогуляться в Долине Роз. Это место притягивает туристов своей красотой и ароматом разнообразных сортов роз, цветки которых разных окрасок и размеров создают невероятно красивые пейзажи. Или почитать книгу в уютном Храме воздуха, откуда открывается панорама Кавказских гор."Путешествие начните с посещения Нарзанной галереи, величественной архитектурной доминанты этого парка. Здесь можно насладиться вкусом минеральной воды и запечатлеть момент, сделав фотографию внутреннего великолепия постройки. Затем отправиться на прогулку по саду, где установлен фонтан, придающий этому месту особую атмосферу", — говорят эксперты.Прогулка по национальному курортному парку Кисловодска займет весь день, но если хочется охватить его красоту всего за 6-7 минут, то лучший способ – сесть в кабинку канатной дороги, которая поднимается на высоту 1167 метров. На верхней станции канатки уютное кафе, удобные беседки для отдыха и смотровая площадка, откуда открываются потрясающие панорамы Кавказских гор. Цена билета — 400 руб.Красивые места в окрестностях КисловодскаЧтобы прикоснуться к дикой природе Кавказа стоит отправиться за пределы здравницы. Среди природных достопримечательностей популярны Гора Кольцо и Медовые водопады.ВодопадыМедовые водопады расположены в 16 км от Кисловодска. Сюда можно приехать и с организованным туром, и самостоятельно на машине — большое количество указателей не даст заблудиться. Раньше в ущельях скал жили пчёлы. Летом реки Аликоновка и Эчки-Баш размывали соты, мёд стекал в воду, делая её сладкой. Сейчас пчел там уже нет, но название осталось.Кроме осмотра величественных водопадов, здесь можно покататься на лошадях или сплавиться по горным рекам.Живописный водопад Теплица, расположенный недалеко от Кисловодска, величественно смотрится среди зеленых лесов, рядом с ним хорошо провести время на природе и насладиться шумом воды.Горы и скалыВ южной части Кисловодска, между улицами Верхнедонская и Прудная находится Лермонтовская скала. На ее вершине расположены несколько смотровых площадок, с которых открываются восхитительные виды на реку Ольховку и окружающие пейзажи."Согласно легенде, Лермонтовская скала послужила прототипом места, где произошла дуэль между Печориным и Грушницким, персонажами из произведения М. Ю. Лермонтова. Гости, которые приезжают, чтобы увидеть Лермонтовскую скалу, часто включают в свой маршрут также Лермонтовский водопад, чтобы полностью насладиться этой частью природы и литературной истории", — говорят эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".Гора Кольцо является частью Боргустанского хребта, который сложен песчаником, из-за чего имеет светлую окраску.- Горные породы выветрились, в результате в скале образовалось восьмиметровое отверстие, — рассказывает Анна Ваганова. — Стоит заглянуть в него, чтобы увидеть восхитительную панораму на дорогу Учкекен — Кисловодск.ЭкскурсииМногие достопримечательности Кисловодска лучше исследовать в компании опытных гидов, которые придают путешествию увлекательное настроение, рассказывая городские легенды и байки. Вместе с ними команда сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру" советует отправиться в необычные путешествия, которые сделают отдых запоминающимся: забавные экскурсии-спектакли с использованием наушников, квесты, велосипедные и конные прогулки, а также путешествия к скрытым и загадочным уголкам Кисловодска. Средняя цена экскурсии составляет 800 рублей.Туристические фирмы также предлагают групповые туры по Ставропольскому краю и соседним регионам, включая Приэльбрусье, Северную Осетию, Чеченскую республику и Домбай. Такой вид отдыха наверняка останется в памяти на долгое время, оставив незабываемые впечатления. Например, автомобильный тур на один день в Северную Осетию включает посещение города мертвых (некрополя Даргавс), самого высокогорного в России монастыря и древнего оборонительного села. Можно полюбоваться старинными башнями и яркими пейзажами, узнать, почему осетины пекут к столу именно три пирога.Автобусные экскурсии в Республику Чечня позволяют увидеть грандиозные современные мечети, небоскребы, парки и цветущие улицы. Посетить не только Грозный, но и Аргун, Шали, услышать интересные факты о местных традициях, истории и природе.Самостоятельный маршрут по Кисловодску за один деньКоманда сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру" советует провести утро за завтраком в местном кафе и посещением парка Нарзанов. Затем совершить незабываемый подъем на гору Бештау и обед в ресторане. Уже после посетить музей Воды и прогуляться по Долине Роз. И, если останутся силы, то идеальным завершением дня будет прогулка по Курортному парку и ужин в ресторане. Этот маршрут позволит увидеть главные достопримечательности Кисловодска за один день.Советы туристамКисловодск предлагает множество удивительных достопримечательностей. Обязательно стоит посетить национальный парк “Кисловодский”, Долину Роз, краеведческий музей "Крепость" и другие известные места. Это поможет погрузиться в атмосферу города и узнать больше о его истории и культуре. А еще следует позаботиться о подборе обуви, для прогулок по гористой местности города она должна быть прочной и удобной, чтобы с комфортом гулять по горам и водопадам.Куда сходить с детьмиВ рекомендациях от туристов часто звучит идея начать свое знакомство с Кисловодском с приятной прогулки по Курортному парку. Здесь маленьким путешественникам обязательно придется по вкусу возможность поплескаться в фонтане у Нарзанной галереи и покормить белок, которых можно встретить в Верхнем парке."Непременно стоит попробовать аттракционы аквапарка и посетить веселые представления в цирке и дельфинарии. Если есть дети постарше, то для разнообразия отдыха можно совершить короткую поездку к Медовым водопадам или соседним городам, таким как Ессентуки, Пятигорск и Железноводск", — отмечают эксперты "Едем-в-Гости.ру" .В Кисловодске также имеется множество семейных кафе с блюдами по умеренным ценам, которые предлагают детям вкусное пятигорское мороженое, чурчхелу, пастилу, ароматные пончики. Конечно же, не стоит упускать шанс попробовать кисловодский нарзан. В случае, если этот напиток не придется по вкусу ребенку, всегда можно угостить его стаканчиком минеральной воды с добавлением сиропа, который продается в местных магазинах.Что привезти из сувенировАнна Ваганова советует привезти из Кисловодска:"Что касается сувениров, то следует учесть, что в припарковой зоне цены на магниты, украшения и прочее гораздо выше. А сборы лечебных трав лучше приобретать на Центральном рынке Кисловодска", — говорит Алексей Черепахин.Особенности климатаКисловодск — круглогодичный курорт. Зима здесь мягкая и малоснежная, весна – солнечная, лето – в меру жаркое, а осень – теплая.Когда лучше ехатьКоманда сервиса "Едем-в-Гости.ру" отмечает, что выбор времени года для посещения Кисловодска зависит от личных интересов и предпочтений, а также целей поездки.Лето (июнь-август). Летние месяцы предоставляют возможность насладиться теплой и солнечной погодой. Это отличное время для прогулок по Курортному парку, посещения водопадов и аквапарков. Также летом проводятся различные фестивали и культурные мероприятия.Весна (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь). Эти сезоны более прохладные и мягкие, идеально подходят для пеших прогулок и экскурсий. Весной природа оживает, а осенью можно наслаждаться красочной листвой. Это также хорошее время для посещения санаториев и лечебных процедур.Зима (ноябрь-февраль). Для любителей зимних видов спорта Кисловодск предлагает возможность катания на лыжах и сноуборде в горах. В это время года важно учитывать, что ночи могут быть холодными.Еда и рестораныВ Кисловодске можно насладиться разнообразной кухней, от местных деликатесов до интернациональных блюд. Рестораны и кафе города приглашают в кулинарное путешествие, где можно попробовать вкуснейшие блюда и насладиться гостеприимством этого уникального места. Независимо от гастрономических предпочтений, в Кисловодске найдется что-то для каждого гурмана.Где остановитьсяЗаблаговременное планирование аренды жилья в Кисловодске - наилучший способ выбрать предпочтительный вариант по доступной цене. По словам экспертов сервиса "Едем-в-Гости.ру", санатории являются наиболее популярным видом проживания туристов, но также имеется и разнообразие других вариантов, таких как гостевые дома, крупные отели, приемлемые по цене гостиницы, базы отдыха и частный сектор, предоставляющий комфортабельное размещение по более низким ценам."В Кисловодске имеется более 40 санаторно-курортных комплексов, специализирующихся на использовании нарзана - природной минерализованной питьевой воды - в лечебных процедурах. Если вы путешествуете с детьми, будьте внимательны, т.к. не все санатории принимают детей младше 14 лет", - предупреждают специалисты.Множество санаториев, гостевых домов, баз отдыха и гостиниц предоставляют возможность организации экскурсий в Кисловодске и в его ближайших окрестностях. Выбор выгодного варианта размещения можно сделать на сервисах бронирования, где представлены наилучшие предложения от собственников, с подробными описаниями, фотографиями, ценами и реальными отзывами.Если хочется сэкономить деньги и больше потратить на развлечения, то можно выбрать один из множества комфортных хостелов.

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кисловодск

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Артем Смирнов

туризм, кисловодск, музеи, достопримечательности, рестораны, еда, парки, маршруты - туризм