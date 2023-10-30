https://ria.ru/20231030/pyatigorsk-1906238999.html

Что посмотреть в Пятигорске: достопримечательности города и окрестностей

Достопримечательности Пятигорска 2023: что посмотреть и куда сходить за 1 день самостоятельно

Что посмотреть в Пятигорске: достопримечательности города и окрестностей

Вопреки туристическим убеждениям, Пятигорск – не только здравница для лечения минеральной водой и ваннами, этот южный город отлично подходит и для... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:17

2023-10-30T17:17

2023-10-30T17:17

пятигорск

достопримечательности

туризм

маршруты - туризм

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопреки туристическим убеждениям, Пятигорск – не только здравница для лечения минеральной водой и ваннами, этот южный город отлично подходит и для познавательного отдыха. Какие достопримечательности обязательно стоит увидеть в городе пяти гор, что посмотреть в окрестностях, куда идти за сувенирами и какие места включить в карту маршрута, который можно пройти самостоятельно за один день, – в материале РИА Новости.Достопримечательности ПятигорскаПятигорск – крупнейший курортный город Кавказских Минеральных Вод, который находится в Ставропольском крае. В первую очередь он известен именно санаторным отдыхом, местная природа сделала все, чтобы желающие оздоровиться смогли это сделать. При этом рекреационная инфраструктура гармонично сочетается с историческим наследием и культурным отдыхом.Как добраться до ПятигорскаНапрямую до Пятигорска можно доехать из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде. Из столицы страны добираться около 23 часов, из Санкт-Петербурга дольше – почти двое суток.Если предпочтительнее перелет самолетом, то стоит учесть, что в самом Пятигорске аэропорта нет, зато он расположен в Минеральных Водах, доехать от него на такси или автобусе можно примерно за 1–1,5 часа. Это удобно для туристов из восточной части страны, к примеру, прямые рейсы до Минеральных Вод летают из Казани, Уфы, Новосибирска и многих других городов.Для уже отдыхающих на курортах Кавказских Минеральных Вод добраться до Пятигорска совсем легко – практически все города связаны между собой железной дорогой и автобусными маршрутами.Что посмотреть в Пятигорске-2023Несмотря на свои скромные размеры, Пятигорск имеет богатую интересную историю, поэтому и достопримечательностей здесь достаточно, чтобы удовлетворить любопытство разных категорий туристов.ТОП интересных местКаждый отдыхающий может составить свой собственный ТОП интересных мест, в зависимости от предпочтений, но можно выделить наиболее посещаемые:● Гора Машук. Одним из главных символов Пятигорска считается гора Машук, высота которой составляет 993 м. На ее вершину можно попасть по канатной дороге, в награду туристы получат захватывающие виды на Эльбрус и Казбек, а также предгорье Кавказа. На горе также располагается скульптура орла и змеи, что является еще одним символом курорта. У подножия Машука раскинулся парк "Цветник", до которого можно доехать на трамвае.Интересно, что именно здесь впервые в современной России появился этот вид транспорта. Произошло это даже раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. На сегодняшний день пятигорский трамвай является одним из немногих узкоколейных трамваев в мире.● Провал. Провал – это природный колодец, который знаменит среди отдыхающих здесь уже на протяжении нескольких сотен лет. О нем упоминал Лермонтов в своем романе "Княжна Мери". Сегодня это подземное озеро, к которому ведет обустроенный освещенный тоннель. Оно привлекает яркой голубой водой, что стало возможным благодаря высокому содержанию серы. Ученые полагают, что водоем образовался в угасшем кратере.У входа в Провал установлены две статуи львов, а неподалеку располагается скульптура Остапа Бендера, которая отсылает к моменту из "Двенадцати стульев", когда он продавал билеты для посещения этого места.● Место дуэли Лермонтова. Пятигорск не просто так ассоциируется именно с Лермонтовым, в городе много локаций, связанных с поэтом. Одно из самых значимых – место трагической дуэли. 27 (15 по старому стилю) июля 1841 года знаменитый поэт погиб от выстрела отставного майора Николая Мартынова. Место дуэли облагородили и установили памятный монумент с бронзовым бюстом Лермонтова.● "Дом княжны Мери". Деревянная усадьба была построена в 1823 году и носила название "Дом Реброва" по фамилии хозяина. Немного позже ее обложили кирпичом, а "Домом княжны Мери" она стала в 1881 году, когда венгерский художник Михаил Зичи решил, что здание идеально олицетворяет жилье героини "Героя нашего времени". Именно после того, как появились иллюстрации к роману, усадьба прославилась и за пределами города. До сегодняшнего дня она не сохранилась в первоначальном виде, но все еще привлекает множество туристов.● Дача Эльзы. Самое мистическое место Пятигорска, как считают местные жители. Этот замок в 1904 году кондитер Аршак Гукасов подарил своей жене. Супруги смогли превратить его в первоклассный курорт с 62 комнатами, оснащенными электричеством и водопроводом. У приезжающих оздоровиться в Пятигорск "Дача Эльзы" пользовалась огромным успехом. Современный мистицизм вокруг дома появился из-за загадочной смерти хозяйки. Существует много версий о том, как она погибла, но самая популярная гласит, что женщина стала затворницей после того, как ее бросил муж, и умерла в тоске и одиночестве. Именно привидению несчастной женщины приписывают странные звуки, плач, который слышен по ночам, и незавидную судьбу дома. Здание неоднократно затапливалось и горело, реставрацию никак не могли довести до конца, поэтому оно долгое время стояло заброшенным. Сейчас ему снова решили вернуть былой вид, территорию огородили забором и начали строительные работы, но на здание все равно можно посмотреть со стороны и сейчас.● Памятник Лермонтову в Пятигорске. Эта бронзовая статуя высотой 2,3 метра стоит на постаменте из светлого гранита. Ее изготовил Александр Опекушин – архитектор, которому принадлежит авторство памятника А.С. Пушкину, установленному на Тверском бульваре в Москве. Идея посвятить скульптуру Лермонтову возникла у Петра Мартьянова – одного из первых российских лермонтоведов. Он получил одобрение императора Александра II и начал сбор пожертвований. В итоге цель осуществилась, а памятник Лермонтову в Пятигорске стал первым, посвященным этому поэту в России.● Лермонтовские ванны. Старейшие ванны Пятигорска, построенные в 1825–1831 гг., расположены у подножия горы Горячая. Изначально они назывались "Николаевскими" (в честь императора Николая I), а в XX веке получили свое современное название. Именно здесь Лермонтов проходил лечебные процедуры от мучающего его ревматизма, о посещении ванн и прогулок вокруг них он неоднократно писал в своих письмах. Долгое время здание стояло заброшенным, но в 2023 году было открыто после реставрации. Сейчас в Лермонтовских ваннах располагается отель и центр СПА.Парки и скверыВ Пятигорске достаточно обустроенных мест для прогулок.● Парк "Цветник". Важное историческое и культурное место Пятигорска. Он расположился на пересечении курортной части, спускающейся со склонов горы Машук, и начала пешеходной улицы – проспекта Кирова. Когда курортная жизнь в регионе только зарождалась, на месте парка был болотистый пустырь. Знаменитые архитекторы из Италии – братья Бернардацци – решили облагородить местность, в 1829 году "Цветник" принял первых посетителей, в числе которых был А.С. Пушкин. Этому месту также посвящена целая глава романа "Двенадцать стульев".В самом парке и рядом с ним множество интересных мест. К примеру, кофейня Гукасова, того самого кондитера, с чьей фамилией связан особняк "Дача Эльзы". Необычной архитектурой привлекает голубое здание с огромными окнами и витражами – это Лермонтовская галерея, которая сейчас служит концертно-выставочным центром. А у входа в парк установлена скульптура Кисы Воробьянинова: именно здесь герой "Двенадцати стульев" просил милостыню у отдыхающих.Из "Цветника" легко попасть к Лермонтовским ваннам выше которых располагается грот Дианы, где в XIX веке проходили камерные балы. В одном из таких участвовал сам Лермонтов всего за неделю до своей судьбоносной дуэли.● Парк Победы. Прекрасная зеленая зона в Пятигорске, которая не пользуется большим спросом у туристов, потому что находится ближе к окраине города, вдали от исторического центра. Тем не менее, этот парк может отлично разнообразить отдых на курорте. В 2018 году его масштабно реконструировали и теперь, помимо широких обустроенных аллей и живописной зелени, здесь располагается бесплатный мультимедийный музей "Россия – моя история". В нем находятся постоянные экспозиции, посвященные двум правящим династиям, – Рюрикам и Романовым. Также есть временные выставки, которые освещают более узкие исторические периоды страны.С юга к парку примыкает Новопятигорское озеро. Оно раскинулось на 1 км в длину и около 600 м в ширину. Его изумрудно-голубая вода и виды на горы Бештау и Машук привлекают для спокойных прогулок не только местных, но и посетителей курортного региона.● Эммануэлевский (Емануелевский) парк. Один из старейших парков Пятигорска, построенный в 1828 году по приказу генерал-лейтенанта Георгия Эммануэля (Емануеля). У входа посетители могут увидеть барельеф и посетить питьевой бювет. В самом парке в разных местах установлены скульптуры героев Лермонтова: княжны Мери, Беллы, Печорина и Максима Максимовича. Главной достопримечательностью парка и визитной карточкой Пятигорска считается Эолова арфа. Она была возведена в 1830–1831 гг. братьями Бернардацци, а сейчас украшает большинство открыток, картин и других сувениров. Рядом с беседкой располагается смотровая площадка с которой можно увидеть город с высоты птичьего полета.Другой знаковой парковой достопримечательностью является Академическая или Елизаветинская галерея. Здание было построено в 1851 году и до наших дней сохранилось практически в первозданном виде. Сейчас оно признано памятником архитектуры и культурным наследием.● Пятигорский парк культуры и отдыха им. С.Н. Кирова. Этот парк находится в центральной части города между улицами Первомайской и Дунаевского. Он появился на базе Казенного сада (который позднее был известен как курортный парк Карла Либкнехта), существовавшего с 1835 года, а свое современное название получил в 1952 году. Сегодня сюда приходят отдохнуть, посмотреть на лебедей на озере, посетить контактный зоопарк и покататься на аттракционах.Храмы и соборыСвятынь в городе не так много, но каждая заслуживает отдельного внимания.● Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Этот монастырь находится на горе Бештау и с его территории открываются потрясающие виды на окрестности. Согласно легенде, в IX веке в этом месте располагался византийский монастырь, а во времена Ивана Грозного была монашеская обитель. Но Успенский Второафонский монастырь появился лишь в 1904 году и сразу столкнулся с трудностями. Уже в 1927 году его закрыли, а здания переоборудовали под санаторий. Чуть позже он стал пристанищем для испанских детей, вынужденных бежать из-за гражданской войны на родине. После Великой Отечественной войны монастырь был заброшен и все постройки со временем разрушились до основания.К сегодняшнему времени Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь восстановлен и представляет собой целый комплекс построек, включая летний храм, музей, трапезную, игуменский корпус, братский корпус и многое другое. На территории монастыря также находятся важные святыни: иконы Божией Матери и апостола Иоанна Богослова, ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона Целителя и частицы мощей святых Киево-Печерской лавры.● Спасский кафедральный собор. Спасский собор является главным храмом Пятигорска. В настоящее время он ведет активную образовательную деятельность, при нем работают воскресная школа и библиотека, регулярно проводятся просветительские мероприятия. Но история храма складывалась сложно. Возвести его пожелал еще Николай I в 1845 году, но из-за особенностей местного грунта и недобросовестной работы подрядчиков собор начал рушиться еще во время строительства. Отстроили его заново только к 1867 году. Через 60 лет, в 1927 году, богослужения были запрещены, а спустя еще почти десять лет здание храма взорвали. Восстановить его решили только в 1990-х гг., а свой современный вид приобрел только в 2012 году.Главной иконой храма является Список чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую принесли сюда еще в 1874 году с Афона. Также здесь хранится частица креста, на котором был распят Иисус, и мощи Святителя Николая.● Лазаревский храм. Полное название этого храма – храм в честь Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря Четверодневного из мертвых. В нынешнем облике он существует с 1902 года, хотя впервые проект был разработан еще в 1826 году. Строительство было завершено в 1856 году, но через 28 лет здание пришлось разобрать. Как и в случае со Спасским собором, храм начал разрушаться из-за особенностей грунта.Восстановлением Лазаревского храма занялись только в 1895 году, работы продолжались в течение 7 лет. Сейчас при церкви работает воскресная школа и православное молодежное движение.Музеи и театрыЧтобы узнать побольше об истории региона и о сложившейся культуре, нельзя исключать посещение музеев, а расслабиться после длительных прогулок можно за просмотром театральных представлений.● Пятигорский краеведческий музей. Здесь представлена экспозиция, посвященная истории региона от древности до наших дней. Фонды краеведческого музея насчитывают более 134 000 экспонатов, размещены постоянные выставки, а также есть зал для временных. На первом этаже посетители могут познакомиться с природными особенностями Кавказских Минеральных Вод через изучение коллекции минералов, образцов полезных ископаемых, чучел животных. Также здесь представлена палеонтологическая экспозиция, археологические артефакты разных эпох, уникальные документы и фотографии.Второй этаж посвящен Великой Отечественной войне и роли местных жителей в ней. Представлены личные вещи, археологические находки, фотографии, оружие и документы, посвященные этому периоду в истории.● Музей каменных древностей. Это удивительный музей под открытым небом, который изначально был открыт в 1850 году. Он стал первым местом подобного рода на Северном Кавказе и в Европе, но просуществовал недолго – в 1881 году его закрыли. Решение возобновить это уникальное место возникло в 2018 году. На площадном круге, поделенном на секторы, размещены каменные артефакты, принадлежащие древней истории разных народностей региона. Здесь есть немало подлинников, датирующихся сотнями и тысячами лет до нашей эры.● Дом генерала Верзилина. Это еще одно лермонтовское место, которое будет интересно не только почитателям поэта, но и всем туристам. Именно в этом доме произошла ссора Лермонтова и Мартынова, которая и привела к трагической дуэли.Когда поэт приезжал лечиться в Пятигорск, он часто посещал дом Верзилина в качестве гостя. Тогда часто устраивались танцевальные вечера, диспуты и просто вечерние беседы. Сейчас здание отреставрировано, в нем располагается музей. В шести залах представлена экспозиция, посвященная творчеству поэта, особенно в его "кавказский" период, в седьмом зале базируется литературный клуб, созданный в 1948 году, а в восьмом находится мемориальная гостиная. Интерьер воссоздан в стиле того времени, когда здесь бывал Лермонтов.● Домик Лермонтова. Небольшой и довольно скромный дом, расположенный на склоне горы Машук. Именно в нем поселился Лермонтов вместе со своим другом капитаном Столыпиным в 1841 году. Памятным местом этот дом стал в 1884 году, когда по инициативе А.Н. Островского здесь установили мемориальную доску. В 1973 году "Домик Лермонтова" стал частью Государственного музея-заповедника, а реставраторы вернули ему первозданный облик и восстановили внутри обстановку эпохи поэта. Сейчас в этом здании базируется литературный отдел заповедника.● Театр оперетты. Пятигорск стал крупным курортом Кавказских Минеральных Вод в начале XX века, большой поток отдыхающих нуждался не только в лечении, но и в развлечениях. В 1914 году был составлен проект здания для Всесословного клуба, а строительство смогли закончить даже несмотря на Первую мировую войну. В нем расположились театральный зал, ресторан, библиотека, бильярд и многое другое, сюда приезжали выступать артисты московского кабаре и гастролирующие театральные коллективы. В 1939 году здесь начал работу Пятигорский театр музкомедии.Во время Великой Отечественной войны здание подожгли, но силами местных жителей пожар удалось остановить. Поврежденные помещения восстановили, уже в 1943 году сюда приехали с выступлением артисты МХАТа. В 1997 году театр переименовали в Ставропольский государственный краевой театр оперетты, в современный репертуар входят оперетты, пьесы, мюзиклы и детские сказки.Красивые места в окрестностях ПятигорскаИзучив все достопримечательности в Пятигорске, можно отправиться за его пределы. Вокруг города невероятная живописная природа и уникальный рельеф, создавший множество красивых мест.ГорыСамо название города красноречиво указывает на главные местные красоты – горы. Особенно выделяются:● Бештау. Эта гора является символом всего региона Кавказских Минеральных Вод. Считается, что именно она дала название Пятигорску – Бештау имеет целых пять вершин. Здесь находится одно из крупнейших месторождений урановых руд, которые стали добывать еще в 1949 году. Из-за этого гора обросла множеством легенд и слухов об "особых энергетических местах", поэтому сюда нередко приезжают поклонники различных теорий об инопланетянах и мистики. Также Бештау пользуется популярностью у альпинистов, которых привлекают местные Орлиные скалы.Благодаря скоплению урановых минералов, на Бештау много источников, содержащих радон. Этот элемент в небольших количествах полезен для здоровья, поэтому здешние санатории предлагают отдыхающим лечение радоновыми ваннами.● Железная. Немного севернее Бештау находится гора Железная высотой 851 м. Ее название и, как следствие, название города Железноводска, расположенного рядом с ней, появилось из-за курьезного случая. Доктор Ф.П. Гааз в XIX веке открыл здесь два минеральных источника с водой ржавого цвета. Именно из-за этой особенности их причислили к железистым, хотя более поздние анализы показали, что железа в них совсем немного. Сейчас гора привлекает санаториями, нарзанной галереей и железноводским терренкуром, длина которого 2200 м.● Развалка. Гора Развалка тоже находится неподалеку от Железноводска, ее высота составляет 926 м. Она привлекает туристов множеством пешеходных маршрутов, расположенных на склонах. К примеру, один из них ведет на север, к Графскому источнику. Это пресноводный родник, который в прошлом обеспечивал водой весь город. Другой маршрут проложен до Пещеры Вечной Мерзлоты. Это уникальное место, где температура даже летом не превышает +4 °С. При этом чем дальше проходить по пещере, тем холоднее будет становиться воздух.ВодопадыДо водопадов добраться непросто, но их величественный вид стоит долгой дороги:● Медовые водопады. Это группа водопадов, расположенных в селе Красный Курган, что в 30 км от Кисловодска. Их всего пять: Шумный, Скрытый, Жемчужный, Малый Медовый (Змейка) и Большой Медовый. Все они отличаются по высоте и форме, а также по "характеру". Например, самый мощный – Жемчужный. Несмотря на его не слишком впечатляющую высоту (всего 6 м), сильные потоки воды разбрызгиваются на 10–12 м вверх. Самый высокий из группы – Большой медовый (высота 18 м), а самый маленький – Змейка.● Чегемские водопады. Эти водопады располагаются в 55 км от Нальчика, но из Пятигорска сюда возят регулярные экскурсии. Их особенность заключается в том, что потоки воды как будто вырываются из самих скал, а брызги создают дымку практически по всей поверхности, отчего кажется, что скалы "плачут". Отсюда родилось второе название – Плачущие водопады. Примечательно то, что вокруг них хорошо развита туристическая инфраструктура: есть и кафе, и гостиница, и множество точек с интересными сувенирами.● Водопады Гришкиной балки. Как и Чегемские водопады, они тоже находятся на достаточном отдалении от Пятигорска, но становятся финальной точкой многих экскурсионных маршрутов. Гришкина балка находится в долине реки Эшкакон, а за местными каскадными водопадами скрывается система розовых карстовых пещер. В солнечные дни брызги от водных потоков создают живописную радугу.ЭкскурсииДарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", отмечает, что гиды Пятигорска предлагают туристам самые разнообразные экскурсии. Познакомиться с городом и его историей можно на обзорных, которые длятся от 4 (пешеходные) до 8 (автобусные) часов и включают в себя посещение самых значимых достопримечательностей и музеев, дегустацию минеральной воды, посещение сувенирных лавок и лермонтовских мест. Есть отдельные экскурсии для ценителей гор, например, под предводительством опытного гида можно взобраться на вершину Бештау и встретить там рассвет. Для любителей экстрима подойдут экскурсии на джипах по живописным окрестностям: рекам, ущельям и водопадам.Самостоятельный маршрут по Пятигорску за один деньПятигорск – не очень большой город и все основные интересные места находятся довольно близко друг к другу, поэтому посмотреть большую их часть за один день не составит труда. Конкретный маршрут будет зависеть от интересов самого туриста. Примерный путь отдыхающего, приехавшего в Пятигорск на поезде, может выглядеть следующим образом: от вокзала нужно пройти вперед и свернуть левее, на проспект Кирова (его легко узнать по протянувшимся трамвайным путям), проходя по нему вперед можно полюбоваться местными зданиями и увидеть сверкающие купола Спасского собора, именно к ним и нужно держать путь. Как только бульвар переходит в пешеходную зону, турист оказывается в историческом центре города. В небольшом парке первое, на чем останавливается взгляд, – фонтан "Гномы" или "Деды". Пройдя далее, турист выйдет к Спасскому собору, налево от него будет памятник Лермонтову, расположенный в сквере. Потом можно вернуться обратно к собору и выйти на пешеходную зону, которая приведет в парк "Цветник". Там сначала лучше всего пройти до Лермонтовской галереи, далее к кофейне Гукасова и до грота Дианы. Он него подняться на гору Горячая, где установлена скульптура "Орел, побеждающий змею", неподалеку есть обзорная площадка с Китайской беседкой. Полюбовавшись городом, турист от беседки может дойти до "Провала". От озера придется вернуться по той же дороге, но уже отправиться в сторону горы Машук и до Эоловой арфы.Далее маршрут подразумевает подъем на гору. Сделать это можно пешком по прогулочной тропе, а можно воспользоваться канатной дорогой. Если выбрать первый вариант, то по пути встретится каменная арка Ворота Солнца. От них финальной точкой станет вершина Машука. Спускаясь вниз по северо-западному склону горы, можно увидеть место дуэли Лермонтова, еще ниже – "Домик Лермонтова", рядом с которым расположено еще несколько достопримечательностей. Такой маршрут займет весь день, по пути будут встречаться точки питания, поэтому с собой перекус брать необязательно.Советы туристамПо словам Дарьи Коноплевой, в самостоятельной поездке самое главное – выяснить все туристические нюансы Пятигорска.Куда сходить с детьмиПомимо прогулок по местным паркам, музеям и пешеходным тропам на склонах гор, детей младшего возраста можно оставить развлекаться в детских центрах, которых в Пятигорске несколько, отвести на батуты и скалолазание, а в теплые дни поплавать в аквапарке и Новопятигорском озере. Детям постарше может быть интересно в зоопарке, музее насекомых и экзотариуме, а любознательные маленькие туристы точно оценят поход в ботанический сад и планетарий.Что привезти из сувенировВ качестве подарков из Пятигорска можно привезти местные деликатесы: кавказские специи, мед, орехи, сухофрукты и домашние соусы – ткемали и аджику. Также туристам предлагают интересные виды меда: из сирени, розовых лепестков или шишек. Все это в обилии продается на городских рынках.Для домашнего декора подойдут фарфоровые кружки-бюветницы, разнообразные изделия из бронзы с изображением местных достопримечательностей, декоративное холодное оружие и различную интересную посуду. Пятигорск на всю страну славится своими шубами и приобрести такую непосредственно на фабрике гораздо выгоднее, чем в магазине. А если озаботиться таким вопросом заранее, то можно попробовать заказать меховое изделие в начале отпуска, его сошьют по индивидуальным меркам и отдадут перед самым отъездом.Другим полезным подарком станет тамбуканская лечебная грязь и косметика на ее основе. Можно привезти и знаменитую минеральную воду, но важно покупать только ту, что подходит для транспортировки. Воду из источников нужно пить сразу на месте, поэтому запасаться ей впрок не стоит.Особенности климатаГород находится в южной части умеренного континентального пояса. Кавказские горы не пропускают теплый воздух из Закавказья и не задерживают холодный из Арктики, поэтому климат здесь ощутимо суровее, чем в других регионах этой же широты. Летом погода преимущественно жаркая и малооблачная, а зимой – морозная и ясная.Лето в этой местности начинается уже с середины мая, среднесуточная температура поднимается до +25 °С, хотя уже в июне становится прохладнее, так как именно в этот месяц выпадает больше всего осадков, часто случаются грозы и град. Июль и август жаркие, но комфортные за счет ветров, купальный сезон, как правило, приходится на период с июня по август.Осень приходит примерно в середине сентября. Тепло сохраняется еще в течение октября, а вот в ноябре заметно холодает. Температура держится в районе +8–11 °С, но иногда падает до отрицательных значений из-за арктических воздушных масс. В конце ноября-начале декабря начинается зима.Настоящая зима в Пятигорск приходит в январе-начале февраля, тем не менее суровых морозов практически не бывает, а снежный покров неустойчивый и постоянно тает. Нередко зимы бывают и вовсе без снега. Весна наступает в регионе с середины февраля, а уже в апреле случаются первые грозы. Весенний сезон часто сопровождается туманами и изморозью.Когда лучше ехатьЛучше всего ехать в Пятигорск поздней весной – комфортное тепло подходит для длительных прогулок, в садах и парках распускаются цветы. А бархатный сезон наступает в сентябре и длится до октября. Осадков практически нет, ветра не сильные, еще тепло. Именно в этот период больше всего туристов.На чем передвигаться по городуВ Пятигорске достаточно хорошо развит общественный транспорт. На автобусах, маршрутках и трамваях можно доехать до главных достопримечательностей города. Наиболее популярным является автобус №1, который отправляется от вокзала Пятигорска и следует до Провала, проезжая мимо "Цветника" и Нижней станции канатной дороги.Еда и рестораныВ туристических районах очень много разнообразных точек питания. Есть рестораны, кафе, столовые. Причем независимо от ценовой политики заведения, везде можно найти кавказские сытные блюда. Для легких перекусов подойдут кондитерские и кофейни, которых в Пятигорске также достаточно, а чтобы попробовать местные изыски, можно посетить фуд-корт в городских рынках. Там же осенью прилавки наполняются богатым кавказским урожаем. Множество свежих овощей и фруктов предлагаются за сравнительно низкую стоимость.Где остановитьсяТак как Пятигорск уже давно является туристическим центром, здесь нет проблем с поиском жилья. Тем не менее лучше не приезжать без предварительной брони. В высокий сезон может получится так, что останутся свободными только самые дорогие номера. Альтернативой гостиницам и отелям туристы нередко выбирают хостелы, а если хочется полностью погрузиться в местную жизнь, то лучшим вариантом станет съем жилья у жителей. Частный сектор находится в самых живописных районах города и неподалеку от некоторых достопримечательностей, домики охотно сдают как целиком, так и по комнатам. Такое жилье нередко выходит дешевле номера трехзвездочной гостиницы.

https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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