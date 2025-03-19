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Достопримечательности Пятигорска 2025: что посмотреть и куда сходить за 1 день самостоятельно
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Туризм
 
18:36 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/pyatigorsk-1906238999.html
Что посмотреть в Пятигорске: достопримечательности города и окрестностей
Достопримечательности Пятигорска 2025: что посмотреть и куда сходить за 1 день самостоятельно
Что посмотреть в Пятигорске: достопримечательности города и окрестностей
Вопреки туристическим убеждениям, Пятигорск – не только здравница для лечения минеральной водой и ваннами, этот южный город отлично подходит и для... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:36:00+03:00
2025-03-19T18:36:00+03:00
пятигорск
достопримечательности
туризм
маршруты - туризм
туризм
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вопреки туристическим убеждениям, Пятигорск – не только здравница для лечения минеральной водой и ваннами, этот южный город отлично подходит и для познавательного отдыха. Какие достопримечательности обязательно стоит увидеть в городе пяти гор, что посмотреть в окрестностях, куда идти за сувенирами и какие места включить в карту маршрута, который можно пройти самостоятельно за один день, – в материале РИА Новости.Достопримечательности ПятигорскаПятигорск – крупнейший курортный город Кавказских Минеральных Вод, который находится в Ставропольском крае. В первую очередь он известен именно санаторным отдыхом, местная природа сделала все, чтобы желающие оздоровиться смогли это сделать. При этом рекреационная инфраструктура гармонично сочетается с историческим наследием и культурным отдыхом.Как добраться до ПятигорскаНапрямую до Пятигорска можно доехать из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде. Из столицы страны добираться около 23 часов, из Санкт-Петербурга дольше – почти двое суток.Если предпочтительнее перелет самолетом, то стоит учесть, что в самом Пятигорске аэропорта нет, зато он расположен в Минеральных Водах, доехать от него на такси или автобусе можно примерно за 1–1,5 часа. Это удобно для туристов из восточной части страны, к примеру, прямые рейсы до Минеральных Вод летают из Казани, Уфы, Новосибирска и многих других городов.Для уже отдыхающих на курортах Кавказских Минеральных Вод добраться до Пятигорска совсем легко – практически все города связаны между собой железной дорогой и автобусными маршрутами.Что посмотреть в Пятигорске-2025Несмотря на свои скромные размеры, Пятигорск имеет богатую интересную историю, поэтому и достопримечательностей здесь достаточно, чтобы удовлетворить любопытство разных категорий туристов.ТОП интересных местКаждый отдыхающий может составить свой собственный ТОП интересных мест, в зависимости от предпочтений, но можно выделить наиболее посещаемые:● Гора Машук. Одним из главных символов Пятигорска считается гора Машук, высота которой составляет 993 м. На ее вершину можно попасть по канатной дороге, в награду туристы получат захватывающие виды на Эльбрус и Казбек, а также предгорье Кавказа. На горе также располагается скульптура орла и змеи, что является еще одним символом курорта. У подножия Машука раскинулся парк "Цветник", до которого можно доехать на трамвае.Интересно, что именно здесь впервые в современной России появился этот вид транспорта. Произошло это даже раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. На сегодняшний день пятигорский трамвай является одним из немногих узкоколейных трамваев в мире.● Провал. Провал – это природный колодец, который знаменит среди отдыхающих здесь уже на протяжении нескольких сотен лет. О нем упоминал Лермонтов в своем романе "Княжна Мери". Сегодня это подземное озеро, к которому ведет обустроенный освещенный тоннель. Оно привлекает яркой голубой водой, что стало возможным благодаря высокому содержанию серы. Ученые полагают, что водоем образовался в угасшем кратере.У входа в Провал установлены две статуи львов, а неподалеку располагается скульптура Остапа Бендера, которая отсылает к моменту из "Двенадцати стульев", когда он продавал билеты для посещения этого места.● Место дуэли Лермонтова. Пятигорск не просто так ассоциируется именно с Лермонтовым, в городе много локаций, связанных с поэтом. Одно из самых значимых – место трагической дуэли. 27 (15 по старому стилю) июля 1841 года знаменитый поэт погиб от выстрела отставного майора Николая Мартынова. Место дуэли облагородили и установили памятный монумент с бронзовым бюстом Лермонтова.● "Дом княжны Мери". Деревянная усадьба была построена в 1823 году и носила название "Дом Реброва" по фамилии хозяина. Немного позже ее обложили кирпичом, а "Домом княжны Мери" она стала в 1881 году, когда венгерский художник Михаил Зичи решил, что здание идеально олицетворяет жилье героини "Героя нашего времени". Именно после того, как появились иллюстрации к роману, усадьба прославилась и за пределами города. До сегодняшнего дня она не сохранилась в первоначальном виде, но все еще привлекает множество туристов.● Дача Эльзы. Самое мистическое место Пятигорска, как считают местные жители. Этот замок в 1904 году кондитер Аршак Гукасов подарил своей жене. Супруги смогли превратить его в первоклассный курорт с 62 комнатами, оснащенными электричеством и водопроводом. У приезжающих оздоровиться в Пятигорск "Дача Эльзы" пользовалась огромным успехом. Современный мистицизм вокруг дома появился из-за загадочной смерти хозяйки. Существует много версий о том, как она погибла, но самая популярная гласит, что женщина стала затворницей после того, как ее бросил муж, и умерла в тоске и одиночестве. Именно привидению несчастной женщины приписывают странные звуки, плач, который слышен по ночам, и незавидную судьбу дома. Здание неоднократно затапливалось и горело, реставрацию никак не могли довести до конца, поэтому оно долгое время стояло заброшенным. Сейчас ему снова решили вернуть былой вид, территорию огородили забором и начали строительные работы, но на здание все равно можно посмотреть со стороны.● Памятник Лермонтову в Пятигорске. Эта бронзовая статуя высотой 2,3 метра стоит на постаменте из светлого гранита. Ее изготовил Александр Опекушин – архитектор, которому принадлежит авторство памятника А.С. Пушкину, установленному на Тверском бульваре в Москве. Идея посвятить скульптуру Лермонтову возникла у Петра Мартьянова – одного из первых российских лермонтоведов. Он получил одобрение императора Александра II и начал сбор пожертвований. В итоге цель осуществилась, а памятник Лермонтову в Пятигорске стал первым, посвященным этому поэту в России.● Лермонтовские ванны. Старейшие ванны Пятигорска, построенные в 1825–1831 гг., расположены у подножия горы Горячая. Изначально они назывались "Николаевскими" (в честь императора Николая I), а в XX веке получили свое современное название. Именно здесь Лермонтов проходил лечебные процедуры от мучающего его ревматизма, о посещении ванн и прогулок вокруг них он неоднократно писал в своих письмах. Долгое время здание стояло заброшенным, но в 2023 году было открыто после реставрации. Сейчас в Лермонтовских ваннах располагается отель и центр СПА.Парки и скверыВ Пятигорске достаточно обустроенных мест для прогулок.● Парк "Цветник". Важное историческое и культурное место Пятигорска. Он расположился на пересечении курортной части, спускающейся со склонов горы Машук, и начала пешеходной улицы – проспекта Кирова. Когда курортная жизнь в регионе только зарождалась, на месте парка был болотистый пустырь. Знаменитые архитекторы из Италии – братья Бернардацци – решили облагородить местность, в 1829 году "Цветник" принял первых посетителей, в числе которых был А.С. Пушкин. Этому месту также посвящена целая глава романа "Двенадцать стульев".В самом парке и рядом с ним множество интересных мест. К примеру, кофейня Гукасова, того самого кондитера, с чьей фамилией связан особняк "Дача Эльзы". Необычной архитектурой привлекает голубое здание с огромными окнами и витражами – это Лермонтовская галерея, которая сейчас служит концертно-выставочным центром. А у входа в парк установлена скульптура Кисы Воробьянинова: именно здесь герой "Двенадцати стульев" просил милостыню у отдыхающих.Из "Цветника" легко попасть к Лермонтовским ваннам выше которых располагается грот Дианы, где в XIX веке проходили камерные балы. В одном из таких участвовал сам Лермонтов всего за неделю до своей судьбоносной дуэли.● Парк Победы. Прекрасная зеленая зона в Пятигорске, которая не пользуется большим спросом у туристов, потому что находится ближе к окраине города, вдали от исторического центра. Тем не менее, этот парк может отлично разнообразить отдых на курорте. В 2018 году его масштабно реконструировали и теперь, помимо широких обустроенных аллей и живописной зелени, здесь располагается бесплатный мультимедийный музей "Россия – моя история". В нем находятся постоянные экспозиции, посвященные двум правящим династиям, – Рюрикам и Романовым. Также есть временные выставки, которые освещают более узкие исторические периоды страны.С юга к парку примыкает Новопятигорское озеро. Оно раскинулось на 1 км в длину и около 600 м в ширину. Его изумрудно-голубая вода и виды на горы Бештау и Машук привлекают для спокойных прогулок не только местных, но и посетителей курортного региона.● Эммануэлевский (Емануелевский) парк. Один из старейших парков Пятигорска, построенный в 1828 году по приказу генерал-лейтенанта Георгия Эммануэля (Емануеля). У входа посетители могут увидеть барельеф и посетить питьевой бювет. В самом парке в разных местах установлены скульптуры героев Лермонтова: княжны Мери, Беллы, Печорина и Максима Максимовича. Главной достопримечательностью парка и визитной карточкой Пятигорска считается Эолова арфа. Она была возведена в 1830–1831 гг. братьями Бернардацци, а сейчас украшает большинство открыток, картин и других сувениров. Рядом с беседкой располагается смотровая площадка с которой можно увидеть город с высоты птичьего полета.Другой знаковой парковой достопримечательностью является Академическая или Елизаветинская галерея. Здание было построено в 1851 году и до наших дней сохранилось практически в первозданном виде. Сейчас оно признано памятником архитектуры и культурным наследием.● Пятигорский парк культуры и отдыха им. С.Н. Кирова. Этот парк находится в центральной части города между улицами Первомайской и Дунаевского. Он появился на базе Казенного сада (который позднее был известен как курортный парк Карла Либкнехта), существовавшего с 1835 года, а свое современное название получил в 1952 году. Сегодня сюда приходят отдохнуть, посмотреть на лебедей на озере, посетить контактный зоопарк и покататься на аттракционах.Храмы и соборыСвятынь в городе не так много, но каждая заслуживает отдельного внимания.● Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Этот монастырь находится на горе Бештау и с его территории открываются потрясающие виды на окрестности. Согласно легенде, в IX веке в этом месте располагался византийский монастырь, а во времена Ивана Грозного была монашеская обитель. Но Успенский Второафонский монастырь появился лишь в 1904 году и сразу столкнулся с трудностями. Уже в 1927 году его закрыли, а здания переоборудовали под санаторий. Чуть позже он стал пристанищем для испанских детей, вынужденных бежать из-за гражданской войны на родине. После Великой Отечественной войны монастырь был заброшен и все постройки со временем разрушились до основания.К сегодняшнему времени Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь восстановлен и представляет собой целый комплекс построек, включая летний храм, музей, трапезную, игуменский корпус, братский корпус и многое другое. На территории монастыря также находятся важные святыни: иконы Божией Матери и апостола Иоанна Богослова, ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона Целителя и частицы мощей святых Киево-Печерской лавры.● Спасский кафедральный собор. Спасский собор является главным храмом Пятигорска. В настоящее время он ведет активную образовательную деятельность, при нем работают воскресная школа и библиотека, регулярно проводятся просветительские мероприятия. Но история храма складывалась сложно. Возвести его пожелал еще Николай I в 1845 году, но из-за особенностей местного грунта и недобросовестной работы подрядчиков собор начал рушиться еще во время строительства. Отстроили его заново только к 1867 году. Через 60 лет, в 1927 году, богослужения были запрещены, а спустя еще почти десять лет здание храма взорвали. Восстановить его решили только в 1990-х гг., а свой современный вид приобрел только в 2012 году.Главной иконой храма является Список чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую принесли сюда еще в 1874 году с Афона. Также здесь хранится частица креста, на котором был распят Иисус, и мощи Святителя Николая.● Лазаревский храм. Полное название этого храма – храм в честь Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря Четверодневного из мертвых. В нынешнем облике он существует с 1902 года, хотя впервые проект был разработан еще в 1826 году. Строительство было завершено в 1856 году, но через 28 лет здание пришлось разобрать. Как и в случае со Спасским собором, храм начал разрушаться из-за особенностей грунта.Восстановлением Лазаревского храма занялись только в 1895 году, работы продолжались в течение 7 лет. Сейчас при церкви работает воскресная школа и православное молодежное движение.Музеи и театрыЧтобы узнать побольше об истории региона и о сложившейся культуре, нельзя исключать посещение музеев, а расслабиться после длительных прогулок можно за просмотром театральных представлений.● Пятигорский краеведческий музей. Здесь представлена экспозиция, посвященная истории региона от древности до наших дней. Фонды краеведческого музея насчитывают более 134 000 экспонатов, размещены постоянные выставки, а также есть зал для временных. На первом этаже посетители могут познакомиться с природными особенностями Кавказских Минеральных Вод через изучение коллекции минералов, образцов полезных ископаемых, чучел животных. Также здесь представлена палеонтологическая экспозиция, археологические артефакты разных эпох, уникальные документы и фотографии.Второй этаж посвящен Великой Отечественной войне и роли местных жителей в ней. Представлены личные вещи, археологические находки, фотографии, оружие и документы, посвященные этому периоду в истории.● Музей каменных древностей. Это удивительный музей под открытым небом, который изначально был открыт в 1850 году. Он стал первым местом подобного рода на Северном Кавказе и в Европе, но просуществовал недолго – в 1881 году его закрыли. Решение возобновить это уникальное место возникло в 2018 году. На площадном круге, поделенном на секторы, размещены каменные артефакты, принадлежащие древней истории разных народностей региона. Здесь есть немало подлинников, датирующихся сотнями и тысячами лет до нашей эры.● Дом генерала Верзилина. Это еще одно лермонтовское место, которое будет интересно не только почитателям поэта, но и всем туристам. Именно в этом доме произошла ссора Лермонтова и Мартынова, которая и привела к трагической дуэли.Когда поэт приезжал лечиться в Пятигорск, он часто посещал дом Верзилина в качестве гостя. Тогда часто устраивались танцевальные вечера, диспуты и просто вечерние беседы. Сейчас здание отреставрировано, в нем располагается музей. В шести залах представлена экспозиция, посвященная творчеству поэта, особенно в его "кавказский" период, в седьмом зале базируется литературный клуб, созданный в 1948 году, а в восьмом находится мемориальная гостиная. Интерьер воссоздан в стиле того времени, когда здесь бывал Лермонтов.● Домик Лермонтова. Небольшой и довольно скромный дом, расположенный на склоне горы Машук. Именно в нем поселился Лермонтов вместе со своим другом капитаном Столыпиным в 1841 году. Памятным местом этот дом стал в 1884 году, когда по инициативе А.Н. Островского здесь установили мемориальную доску. В 1973 году "Домик Лермонтова" стал частью Государственного музея-заповедника, а реставраторы вернули ему первозданный облик и восстановили внутри обстановку эпохи поэта. Сейчас в этом здании базируется литературный отдел заповедника.● Театр оперетты. Пятигорск стал крупным курортом Кавказских Минеральных Вод в начале XX века, большой поток отдыхающих нуждался не только в лечении, но и в развлечениях. В 1914 году был составлен проект здания для Всесословного клуба, а строительство смогли закончить даже несмотря на Первую мировую войну. В нем расположились театральный зал, ресторан, библиотека, бильярд и многое другое, сюда приезжали выступать артисты московского кабаре и гастролирующие театральные коллективы. В 1939 году здесь начал работу Пятигорский театр музкомедии.Во время Великой Отечественной войны здание подожгли, но силами местных жителей пожар удалось остановить. Поврежденные помещения восстановили, уже в 1943 году сюда приехали с выступлением артисты МХАТа. В 1997 году театр переименовали в Ставропольский государственный краевой театр оперетты, в современный репертуар входят оперетты, пьесы, мюзиклы и детские сказки.Красивые места в окрестностях ПятигорскаИзучив все достопримечательности в Пятигорске, можно отправиться за его пределы. Вокруг города невероятная живописная природа и уникальный рельеф, создавший множество красивых мест.ГорыСамо название города красноречиво указывает на главные местные красоты – горы. Особенно выделяются:● Бештау. Эта гора является символом всего региона Кавказских Минеральных Вод. Считается, что именно она дала название Пятигорску – Бештау имеет целых пять вершин. Здесь находится одно из крупнейших месторождений урановых руд, которые стали добывать еще в 1949 году. Из-за этого гора обросла множеством легенд и слухов об "особых энергетических местах", поэтому сюда нередко приезжают поклонники различных теорий об инопланетянах и мистики. Также Бештау пользуется популярностью у альпинистов, которых привлекают местные Орлиные скалы.Благодаря скоплению урановых минералов, на Бештау много источников, содержащих радон. Этот элемент в небольших количествах полезен для здоровья, поэтому здешние санатории предлагают отдыхающим лечение радоновыми ваннами.● Железная. Немного севернее Бештау находится гора Железная высотой 851 м. Ее название и, как следствие, название города Железноводска, расположенного рядом с ней, появилось из-за курьезного случая. Доктор Ф.П. Гааз в XIX веке открыл здесь два минеральных источника с водой ржавого цвета. Именно из-за этой особенности их причислили к железистым, хотя более поздние анализы показали, что железа в них совсем немного. Сейчас гора привлекает санаториями, нарзанной галереей и железноводским терренкуром, длина которого 2200 м.● Развалка. Гора Развалка тоже находится неподалеку от Железноводска, ее высота составляет 926 м. Она привлекает туристов множеством пешеходных маршрутов, расположенных на склонах. К примеру, один из них ведет на север, к Графскому источнику. Это пресноводный родник, который в прошлом обеспечивал водой весь город. Другой маршрут проложен до Пещеры Вечной Мерзлоты. Это уникальное место, где температура даже летом не превышает +4 °С. При этом чем дальше проходить по пещере, тем холоднее будет становиться воздух.ВодопадыДо водопадов добраться непросто, но их величественный вид стоит долгой дороги:● Медовые водопады. Это группа водопадов, расположенных в селе Красный Курган, что в 30 км от Кисловодска. Их всего пять: Шумный, Скрытый, Жемчужный, Малый Медовый (Змейка) и Большой Медовый. Все они отличаются по высоте и форме, а также по "характеру". Например, самый мощный – Жемчужный. Несмотря на его не слишком впечатляющую высоту (всего 6 м), сильные потоки воды разбрызгиваются на 10–12 м вверх. Самый высокий из группы – Большой медовый (высота 18 м), а самый маленький – Змейка.● Чегемские водопады. Эти водопады располагаются в 55 км от Нальчика, но из Пятигорска сюда возят регулярные экскурсии. Их особенность заключается в том, что потоки воды как будто вырываются из самих скал, а брызги создают дымку практически по всей поверхности, отчего кажется, что скалы "плачут". Отсюда родилось второе название – Плачущие водопады. Примечательно то, что вокруг них хорошо развита туристическая инфраструктура: есть и кафе, и гостиница, и множество точек с интересными сувенирами.● Водопады Гришкиной балки. Как и Чегемские водопады, они тоже находятся на достаточном отдалении от Пятигорска, но становятся финальной точкой многих экскурсионных маршрутов. Гришкина балка находится в долине реки Эшкакон, а за местными каскадными водопадами скрывается система розовых карстовых пещер. В солнечные дни брызги от водных потоков создают живописную радугу.ЭкскурсииДарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", отмечает, что гиды Пятигорска предлагают туристам самые разнообразные экскурсии. Познакомиться с городом и его историей можно на обзорных, которые длятся от 4 (пешеходные) до 8 (автобусные) часов и включают в себя посещение самых значимых достопримечательностей и музеев, дегустацию минеральной воды, посещение сувенирных лавок и лермонтовских мест. Есть отдельные экскурсии для ценителей гор, например, под предводительством опытного гида можно взобраться на вершину Бештау и встретить там рассвет. Для любителей экстрима подойдут экскурсии на джипах по живописным окрестностям: рекам, ущельям и водопадам.Самостоятельный маршрут по Пятигорску за один деньПятигорск – не очень большой город и все основные интересные места находятся довольно близко друг к другу, поэтому посмотреть большую их часть за один день не составит труда. Конкретный маршрут будет зависеть от интересов самого туриста. Примерный путь отдыхающего, приехавшего в Пятигорск на поезде, может выглядеть следующим образом: от вокзала нужно пройти вперед и свернуть левее, на проспект Кирова (его легко узнать по протянувшимся трамвайным путям), проходя по нему вперед можно полюбоваться местными зданиями и увидеть сверкающие купола Спасского собора, именно к ним и нужно держать путь. Как только бульвар переходит в пешеходную зону, турист оказывается в историческом центре города. В небольшом парке первое, на чем останавливается взгляд, – фонтан "Гномы" или "Деды". Пройдя далее, турист выйдет к Спасскому собору, налево от него будет памятник Лермонтову, расположенный в сквере. Потом можно вернуться обратно к собору и выйти на пешеходную зону, которая приведет в парк "Цветник". Там сначала лучше всего пройти до Лермонтовской галереи, далее к кофейне Гукасова и до грота Дианы. Он него подняться на гору Горячая, где установлена скульптура "Орел, побеждающий змею", неподалеку есть обзорная площадка с Китайской беседкой. Полюбовавшись городом, турист от беседки может дойти до "Провала". От озера придется вернуться по той же дороге, но уже отправиться в сторону горы Машук и до Эоловой арфы.Далее маршрут подразумевает подъем на гору. Сделать это можно пешком по прогулочной тропе, а можно воспользоваться канатной дорогой. Если выбрать первый вариант, то по пути встретится каменная арка Ворота Солнца. От них финальной точкой станет вершина Машука. Спускаясь вниз по северо-западному склону горы, можно увидеть место дуэли Лермонтова, еще ниже – "Домик Лермонтова", рядом с которым расположено еще несколько достопримечательностей. Такой маршрут займет весь день, по пути будут встречаться точки питания, поэтому с собой перекус брать необязательно.Советы туристамПо словам Дарьи Коноплевой, в самостоятельной поездке самое главное – выяснить все туристические нюансы Пятигорска.Куда сходить с детьмиПомимо прогулок по местным паркам, музеям и пешеходным тропам на склонах гор, детей младшего возраста можно оставить развлекаться в детских центрах, которых в Пятигорске несколько, отвести на батуты и скалолазание, а в теплые дни поплавать в аквапарке и Новопятигорском озере. Детям постарше может быть интересно в зоопарке, музее насекомых и экзотариуме, а любознательные маленькие туристы точно оценят поход в ботанический сад и планетарий.Если интересен досуг под крышей – можно посетить развлекательный центр “Город детей”, который состоит из игрового зала и ресторана. Там есть:Развлекательный парк “Киликия” предлагает активный спортивный отдых для всей семьи. Маленькими посетителями особенно любимы:Что привезти из сувенировВ качестве подарков из Пятигорска можно привезти местные деликатесы: кавказские специи, мед, орехи, сухофрукты и домашние соусы – ткемали и аджику. Также туристам предлагают интересные виды меда: из сирени, розовых лепестков или шишек. Все это в обилии продается на городских рынках.Для домашнего декора подойдут фарфоровые кружки-бюветницы, разнообразные изделия из бронзы с изображением местных достопримечательностей, декоративное холодное оружие и различную интересную посуду. Пятигорск на всю страну славится своими шубами и приобрести такую непосредственно на фабрике гораздо выгоднее, чем в магазине. А если озаботиться таким вопросом заранее, то можно попробовать заказать меховое изделие в начале отпуска, его сошьют по индивидуальным меркам и отдадут перед самым отъездом.Другим полезным подарком станет тамбуканская лечебная грязь и косметика на ее основе. Можно привезти и знаменитую минеральную воду, но важно покупать только ту, что подходит для транспортировки. Воду из источников нужно пить сразу на месте, поэтому запасаться ей впрок не стоит.Особенности климатаГород находится в южной части умеренного континентального пояса. Кавказские горы не пропускают теплый воздух из Закавказья и не задерживают холодный из Арктики, поэтому климат здесь ощутимо суровее, чем в других регионах этой же широты. Летом погода преимущественно жаркая и малооблачная, а зимой – морозная и ясная.Лето в этой местности начинается уже с середины мая, среднесуточная температура поднимается до +25 °С, хотя уже в июне становится прохладнее, так как именно в этот месяц выпадает больше всего осадков, часто случаются грозы и град. Июль и август жаркие, но комфортные за счет ветров, купальный сезон, как правило, приходится на период с июня по август.Осень приходит примерно в середине сентября. Тепло сохраняется еще в течение октября, а вот в ноябре заметно холодает. Температура держится в районе +8–11 °С, но иногда падает до отрицательных значений из-за арктических воздушных масс. В конце ноября-начале декабря начинается зима.Настоящая зима в Пятигорск приходит в январе-начале февраля, тем не менее суровых морозов практически не бывает, а снежный покров неустойчивый и постоянно тает. Нередко зимы бывают и вовсе без снега. Весна наступает в регионе с середины февраля, а уже в апреле случаются первые грозы. Весенний сезон часто сопровождается туманами и изморозью.Когда лучше ехатьЛучше всего ехать в Пятигорск поздней весной – комфортное тепло подходит для длительных прогулок, в садах и парках распускаются цветы. А бархатный сезон наступает в сентябре и длится до октября. Осадков практически нет, ветра не сильные, еще тепло. Именно в этот период больше всего туристов.На чем передвигаться по городуВ Пятигорске достаточно хорошо развит общественный транспорт. На автобусах, маршрутках и трамваях можно доехать до главных достопримечательностей города. Наиболее популярным является автобус №1, который отправляется от вокзала Пятигорска и следует до Провала, проезжая мимо "Цветника" и Нижней станции канатной дороги.Еда и рестораныВ туристических районах очень много разнообразных точек питания. Есть рестораны, кафе, столовые. Причем независимо от ценовой политики заведения, везде можно найти кавказские сытные блюда. Для легких перекусов подойдут кондитерские и кофейни, которых в Пятигорске также достаточно, а чтобы попробовать местные изыски, можно посетить фуд-корт в городских рынках. Там же осенью прилавки наполняются богатым кавказским урожаем. Множество свежих овощей и фруктов предлагаются за сравнительно низкую стоимость.Где остановитьсяТак как Пятигорск уже давно является туристическим центром, здесь нет проблем с поиском жилья. Тем не менее лучше не приезжать без предварительной брони. В высокий сезон может получится так, что останутся свободными только самые дорогие номера. Альтернативой гостиницам и отелям туристы нередко выбирают хостелы, а если хочется полностью погрузиться в местную жизнь, то лучшим вариантом станет съем жилья у жителей. Частный сектор находится в самых живописных районах города и неподалеку от некоторых достопримечательностей, домики охотно сдают как целиком, так и по комнатам. Такое жилье нередко выходит дешевле номера трехзвездочной гостиницы.
https://ria.ru/20250319/kislovodsk-1899489704.html
https://ria.ru/20250319/aeroflot-2005928622.html
https://ria.ru/20250318/yoshkar-ola-1902637374.html
пятигорск
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пятигорск, достопримечательности, туризм, маршруты - туризм
Пятигорск, Достопримечательности, Туризм, Маршруты - Туризм, Туризм

Что посмотреть в Пятигорске: достопримечательности города и окрестностей

© iStock.com / saiko3pБеседка "Эолова Арфа" в Пятигорске
Беседка Эолова Арфа в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© iStock.com / saiko3p
Беседка "Эолова Арфа" в Пятигорске
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вопреки туристическим убеждениям, Пятигорск – не только здравница для лечения минеральной водой и ваннами, этот южный город отлично подходит и для познавательного отдыха. Какие достопримечательности обязательно стоит увидеть в городе пяти гор, что посмотреть в окрестностях, куда идти за сувенирами и какие места включить в карту маршрута, который можно пройти самостоятельно за один день, – в материале РИА Новости.
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Достопримечательности Пятигорска

Пятигорск – крупнейший курортный город Кавказских Минеральных Вод, который находится в Ставропольском крае. В первую очередь он известен именно санаторным отдыхом, местная природа сделала все, чтобы желающие оздоровиться смогли это сделать. При этом рекреационная инфраструктура гармонично сочетается с историческим наследием и культурным отдыхом.

Как добраться до Пятигорска

Напрямую до Пятигорска можно доехать из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде. Из столицы страны добираться около 23 часов, из Санкт-Петербурга дольше – почти двое суток.
© iStock.com / saiko3pВид на Пятигорск
Вид на Пятигорск - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / saiko3p
Вид на Пятигорск
Если предпочтительнее перелет самолетом, то стоит учесть, что в самом Пятигорске аэропорта нет, зато он расположен в Минеральных Водах, доехать от него на такси или автобусе можно примерно за 1–1,5 часа. Это удобно для туристов из восточной части страны, к примеру, прямые рейсы до Минеральных Вод летают из Казани, Уфы, Новосибирска и многих других городов.
Для уже отдыхающих на курортах Кавказских Минеральных Вод добраться до Пятигорска совсем легко – практически все города связаны между собой железной дорогой и автобусными маршрутами.

Что посмотреть в Пятигорске-2025

Несмотря на свои скромные размеры, Пятигорск имеет богатую интересную историю, поэтому и достопримечательностей здесь достаточно, чтобы удовлетворить любопытство разных категорий туристов.

ТОП интересных мест

Каждый отдыхающий может составить свой собственный ТОП интересных мест, в зависимости от предпочтений, но можно выделить наиболее посещаемые:
© iStock.com / marlenkaВид на вершину горы Машук
Вид на вершину горы Машук - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / marlenka
Вид на вершину горы Машук
Гора Машук. Одним из главных символов Пятигорска считается гора Машук, высота которой составляет 993 м. На ее вершину можно попасть по канатной дороге, в награду туристы получат захватывающие виды на Эльбрус и Казбек, а также предгорье Кавказа. На горе также располагается скульптура орла и змеи, что является еще одним символом курорта. У подножия Машука раскинулся парк "Цветник", до которого можно доехать на трамвае.
Интересно, что именно здесь впервые в современной России появился этот вид транспорта. Произошло это даже раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. На сегодняшний день пятигорский трамвай является одним из немногих узкоколейных трамваев в мире.
© iStock.com / saiko3pСероводородное озеро Провал в Пятигорске
Сероводородное озеро Провал в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / saiko3p
Сероводородное озеро Провал в Пятигорске
Провал. Провал – это природный колодец, который знаменит среди отдыхающих здесь уже на протяжении нескольких сотен лет. О нем упоминал Лермонтов в своем романе "Княжна Мери". Сегодня это подземное озеро, к которому ведет обустроенный освещенный тоннель. Оно привлекает яркой голубой водой, что стало возможным благодаря высокому содержанию серы. Ученые полагают, что водоем образовался в угасшем кратере.
У входа в Провал установлены две статуи львов, а неподалеку располагается скульптура Остапа Бендера, которая отсылает к моменту из "Двенадцати стульев", когда он продавал билеты для посещения этого места.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМесто дуэли великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске
Место дуэли великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Место дуэли великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске
Место дуэли Лермонтова. Пятигорск не просто так ассоциируется именно с Лермонтовым, в городе много локаций, связанных с поэтом. Одно из самых значимых – место трагической дуэли. 27 (15 по старому стилю) июля 1841 года знаменитый поэт погиб от выстрела отставного майора Николая Мартынова. Место дуэли облагородили и установили памятный монумент с бронзовым бюстом Лермонтова.
"Дом княжны Мери". Деревянная усадьба была построена в 1823 году и носила название "Дом Реброва" по фамилии хозяина. Немного позже ее обложили кирпичом, а "Домом княжны Мери" она стала в 1881 году, когда венгерский художник Михаил Зичи решил, что здание идеально олицетворяет жилье героини "Героя нашего времени". Именно после того, как появились иллюстрации к роману, усадьба прославилась и за пределами города. До сегодняшнего дня она не сохранилась в первоначальном виде, но все еще привлекает множество туристов.
Дача Эльзы. Самое мистическое место Пятигорска, как считают местные жители. Этот замок в 1904 году кондитер Аршак Гукасов подарил своей жене. Супруги смогли превратить его в первоклассный курорт с 62 комнатами, оснащенными электричеством и водопроводом. У приезжающих оздоровиться в Пятигорск "Дача Эльзы" пользовалась огромным успехом. Современный мистицизм вокруг дома появился из-за загадочной смерти хозяйки. Существует много версий о том, как она погибла, но самая популярная гласит, что женщина стала затворницей после того, как ее бросил муж, и умерла в тоске и одиночестве. Именно привидению несчастной женщины приписывают странные звуки, плач, который слышен по ночам, и незавидную судьбу дома. Здание неоднократно затапливалось и горело, реставрацию никак не могли довести до конца, поэтому оно долгое время стояло заброшенным. Сейчас ему снова решили вернуть былой вид, территорию огородили забором и начали строительные работы, но на здание все равно можно посмотреть со стороны.
© iStock.com / marlenkaПамятник М.Ю. Лермонтову в Пятигорске
Памятник М.Ю. Лермонтову в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / marlenka
Памятник М.Ю. Лермонтову в Пятигорске
Памятник Лермонтову в Пятигорске. Эта бронзовая статуя высотой 2,3 метра стоит на постаменте из светлого гранита. Ее изготовил Александр Опекушин – архитектор, которому принадлежит авторство памятника А.С. Пушкину, установленному на Тверском бульваре в Москве. Идея посвятить скульптуру Лермонтову возникла у Петра Мартьянова – одного из первых российских лермонтоведов. Он получил одобрение императора Александра II и начал сбор пожертвований. В итоге цель осуществилась, а памятник Лермонтову в Пятигорске стал первым, посвященным этому поэту в России.
Лермонтовские ванны. Старейшие ванны Пятигорска, построенные в 1825–1831 гг., расположены у подножия горы Горячая. Изначально они назывались "Николаевскими" (в честь императора Николая I), а в XX веке получили свое современное название. Именно здесь Лермонтов проходил лечебные процедуры от мучающего его ревматизма, о посещении ванн и прогулок вокруг них он неоднократно писал в своих письмах. Долгое время здание стояло заброшенным, но в 2023 году было открыто после реставрации. Сейчас в Лермонтовских ваннах располагается отель и центр СПА.
CC BY-SA 4.0 / Valentina Dyptan / Здание Лермонтовских (Николаевских) ванн (cropped)Здание Лермонтовских ванн в Пятигорске
Здание Лермонтовских ванн в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Valentina Dyptan / Здание Лермонтовских (Николаевских) ванн (cropped)
Здание Лермонтовских ванн в Пятигорске

Парки и скверы

В Пятигорске достаточно обустроенных мест для прогулок.
Парк "Цветник". Важное историческое и культурное место Пятигорска. Он расположился на пересечении курортной части, спускающейся со склонов горы Машук, и начала пешеходной улицы – проспекта Кирова. Когда курортная жизнь в регионе только зарождалась, на месте парка был болотистый пустырь. Знаменитые архитекторы из Италии – братья Бернардацци – решили облагородить местность, в 1829 году "Цветник" принял первых посетителей, в числе которых был А.С. Пушкин. Этому месту также посвящена целая глава романа "Двенадцать стульев".
В самом парке и рядом с ним множество интересных мест. К примеру, кофейня Гукасова, того самого кондитера, с чьей фамилией связан особняк "Дача Эльзы". Необычной архитектурой привлекает голубое здание с огромными окнами и витражами – это Лермонтовская галерея, которая сейчас служит концертно-выставочным центром. А у входа в парк установлена скульптура Кисы Воробьянинова: именно здесь герой "Двенадцати стульев" просил милостыню у отдыхающих.
Из "Цветника" легко попасть к Лермонтовским ваннам выше которых располагается грот Дианы, где в XIX веке проходили камерные балы. В одном из таких участвовал сам Лермонтов всего за неделю до своей судьбоносной дуэли.
© iStock.com / saiko3pПарк "Цветник" в Пятигорске
Парк Цветник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / saiko3p
Парк "Цветник" в Пятигорске
Парк Победы. Прекрасная зеленая зона в Пятигорске, которая не пользуется большим спросом у туристов, потому что находится ближе к окраине города, вдали от исторического центра. Тем не менее, этот парк может отлично разнообразить отдых на курорте. В 2018 году его масштабно реконструировали и теперь, помимо широких обустроенных аллей и живописной зелени, здесь располагается бесплатный мультимедийный музей "Россия – моя история". В нем находятся постоянные экспозиции, посвященные двум правящим династиям, – Рюрикам и Романовым. Также есть временные выставки, которые освещают более узкие исторические периоды страны.
С юга к парку примыкает Новопятигорское озеро. Оно раскинулось на 1 км в длину и около 600 м в ширину. Его изумрудно-голубая вода и виды на горы Бештау и Машук привлекают для спокойных прогулок не только местных, но и посетителей курортного региона.
Эммануэлевский (Емануелевский) парк. Один из старейших парков Пятигорска, построенный в 1828 году по приказу генерал-лейтенанта Георгия Эммануэля (Емануеля). У входа посетители могут увидеть барельеф и посетить питьевой бювет. В самом парке в разных местах установлены скульптуры героев Лермонтова: княжны Мери, Беллы, Печорина и Максима Максимовича. Главной достопримечательностью парка и визитной карточкой Пятигорска считается Эолова арфа. Она была возведена в 1830–1831 гг. братьями Бернардацци, а сейчас украшает большинство открыток, картин и других сувениров. Рядом с беседкой располагается смотровая площадка с которой можно увидеть город с высоты птичьего полета.
Другой знаковой парковой достопримечательностью является Академическая или Елизаветинская галерея. Здание было построено в 1851 году и до наших дней сохранилось практически в первозданном виде. Сейчас оно признано памятником архитектуры и культурным наследием.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсторический памятник “Эолова арфа" в Пятигорске
Исторический памятник “Эолова арфа в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Исторический памятник “Эолова арфа" в Пятигорске
Пятигорский парк культуры и отдыха им. С.Н. Кирова. Этот парк находится в центральной части города между улицами Первомайской и Дунаевского. Он появился на базе Казенного сада (который позднее был известен как курортный парк Карла Либкнехта), существовавшего с 1835 года, а свое современное название получил в 1952 году. Сегодня сюда приходят отдохнуть, посмотреть на лебедей на озере, посетить контактный зоопарк и покататься на аттракционах.

Храмы и соборы

Святынь в городе не так много, но каждая заслуживает отдельного внимания.
Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Этот монастырь находится на горе Бештау и с его территории открываются потрясающие виды на окрестности. Согласно легенде, в IX веке в этом месте располагался византийский монастырь, а во времена Ивана Грозного была монашеская обитель. Но Успенский Второафонский монастырь появился лишь в 1904 году и сразу столкнулся с трудностями. Уже в 1927 году его закрыли, а здания переоборудовали под санаторий. Чуть позже он стал пристанищем для испанских детей, вынужденных бежать из-за гражданской войны на родине. После Великой Отечественной войны монастырь был заброшен и все постройки со временем разрушились до основания.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время богослужения в Успенском Второафонском Бештаугорском мужском монастыре в Пятигорске
Священнослужитель во время богослужения в Успенском Второафонском Бештаугорском мужском монастыре в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Священнослужитель во время богослужения в Успенском Второафонском Бештаугорском мужском монастыре в Пятигорске
К сегодняшнему времени Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь восстановлен и представляет собой целый комплекс построек, включая летний храм, музей, трапезную, игуменский корпус, братский корпус и многое другое. На территории монастыря также находятся важные святыни: иконы Божией Матери и апостола Иоанна Богослова, ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона Целителя и частицы мощей святых Киево-Печерской лавры.
Спасский кафедральный собор. Спасский собор является главным храмом Пятигорска. В настоящее время он ведет активную образовательную деятельность, при нем работают воскресная школа и библиотека, регулярно проводятся просветительские мероприятия. Но история храма складывалась сложно. Возвести его пожелал еще Николай I в 1845 году, но из-за особенностей местного грунта и недобросовестной работы подрядчиков собор начал рушиться еще во время строительства. Отстроили его заново только к 1867 году. Через 60 лет, в 1927 году, богослужения были запрещены, а спустя еще почти десять лет здание храма взорвали. Восстановить его решили только в 1990-х гг., а свой современный вид приобрел только в 2012 году.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСпасский кафедральный собор в Пятигорске
Спасский кафедральный собор в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Спасский кафедральный собор в Пятигорске
Главной иконой храма является Список чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую принесли сюда еще в 1874 году с Афона. Также здесь хранится частица креста, на котором был распят Иисус, и мощи Святителя Николая.
Лазаревский храм. Полное название этого храма – храм в честь Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря Четверодневного из мертвых. В нынешнем облике он существует с 1902 года, хотя впервые проект был разработан еще в 1826 году. Строительство было завершено в 1856 году, но через 28 лет здание пришлось разобрать. Как и в случае со Спасским собором, храм начал разрушаться из-за особенностей грунта.
© iStock.com / scull2Лазаревский храм в Пятигорске
Лазаревский храм в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / scull2
Лазаревский храм в Пятигорске
Восстановлением Лазаревского храма занялись только в 1895 году, работы продолжались в течение 7 лет. Сейчас при церкви работает воскресная школа и православное молодежное движение.

Музеи и театры

Чтобы узнать побольше об истории региона и о сложившейся культуре, нельзя исключать посещение музеев, а расслабиться после длительных прогулок можно за просмотром театральных представлений.
Пятигорский краеведческий музей. Здесь представлена экспозиция, посвященная истории региона от древности до наших дней. Фонды краеведческого музея насчитывают более 134 000 экспонатов, размещены постоянные выставки, а также есть зал для временных. На первом этаже посетители могут познакомиться с природными особенностями Кавказских Минеральных Вод через изучение коллекции минералов, образцов полезных ископаемых, чучел животных. Также здесь представлена палеонтологическая экспозиция, археологические артефакты разных эпох, уникальные документы и фотографии.
CC BY-SA 3.0 / Stolbovsky / Пятигорский краеведческий музей (cropped)Пятигорский краеведческий музей
Пятигорский краеведческий музей - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Stolbovsky / Пятигорский краеведческий музей (cropped)
Пятигорский краеведческий музей
Второй этаж посвящен Великой Отечественной войне и роли местных жителей в ней. Представлены личные вещи, археологические находки, фотографии, оружие и документы, посвященные этому периоду в истории.
Музей каменных древностей. Это удивительный музей под открытым небом, который изначально был открыт в 1850 году. Он стал первым местом подобного рода на Северном Кавказе и в Европе, но просуществовал недолго – в 1881 году его закрыли. Решение возобновить это уникальное место возникло в 2018 году. На площадном круге, поделенном на секторы, размещены каменные артефакты, принадлежащие древней истории разных народностей региона. Здесь есть немало подлинников, датирующихся сотнями и тысячами лет до нашей эры.
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Музей каменных древностей на горе Горячей в Пятигорске (cropped)Музей каменных древностей в Пятигорске
Музей каменных древностей в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Музей каменных древностей на горе Горячей в Пятигорске (cropped)
Музей каменных древностей в Пятигорске
Дом генерала Верзилина. Это еще одно лермонтовское место, которое будет интересно не только почитателям поэта, но и всем туристам. Именно в этом доме произошла ссора Лермонтова и Мартынова, которая и привела к трагической дуэли.
Когда поэт приезжал лечиться в Пятигорск, он часто посещал дом Верзилина в качестве гостя. Тогда часто устраивались танцевальные вечера, диспуты и просто вечерние беседы. Сейчас здание отреставрировано, в нем располагается музей. В шести залах представлена экспозиция, посвященная творчеству поэта, особенно в его "кавказский" период, в седьмом зале базируется литературный клуб, созданный в 1948 году, а в восьмом находится мемориальная гостиная. Интерьер воссоздан в стиле того времени, когда здесь бывал Лермонтов.
CC BY-SA 3.0 / Сергей Свердлов / Музей М.Ю.Лермонтова. ПятигорскДом Верзилиных в Пятигорске
Дом Верзилиных в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Сергей Свердлов / Музей М.Ю.Лермонтова. Пятигорск
Дом Верзилиных в Пятигорске
Домик Лермонтова. Небольшой и довольно скромный дом, расположенный на склоне горы Машук. Именно в нем поселился Лермонтов вместе со своим другом капитаном Столыпиным в 1841 году. Памятным местом этот дом стал в 1884 году, когда по инициативе А.Н. Островского здесь установили мемориальную доску. В 1973 году "Домик Лермонтова" стал частью Государственного музея-заповедника, а реставраторы вернули ему первозданный облик и восстановили внутри обстановку эпохи поэта. Сейчас в этом здании базируется литературный отдел заповедника.
Театр оперетты. Пятигорск стал крупным курортом Кавказских Минеральных Вод в начале XX века, большой поток отдыхающих нуждался не только в лечении, но и в развлечениях. В 1914 году был составлен проект здания для Всесословного клуба, а строительство смогли закончить даже несмотря на Первую мировую войну. В нем расположились театральный зал, ресторан, библиотека, бильярд и многое другое, сюда приезжали выступать артисты московского кабаре и гастролирующие театральные коллективы. В 1939 году здесь начал работу Пятигорский театр музкомедии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнтерьер музея "Домик Лермонтова"
Интерьер музея Домик Лермонтова - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Интерьер музея "Домик Лермонтова"
Во время Великой Отечественной войны здание подожгли, но силами местных жителей пожар удалось остановить. Поврежденные помещения восстановили, уже в 1943 году сюда приехали с выступлением артисты МХАТа. В 1997 году театр переименовали в Ставропольский государственный краевой театр оперетты, в современный репертуар входят оперетты, пьесы, мюзиклы и детские сказки.

Красивые места в окрестностях Пятигорска

Изучив все достопримечательности в Пятигорске, можно отправиться за его пределы. Вокруг города невероятная живописная природа и уникальный рельеф, создавший множество красивых мест.

Горы

Само название города красноречиво указывает на главные местные красоты – горы. Особенно выделяются:
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди на смотровой площадке на вершине горы Машук с видом на гору Бештау в Пятигорске
Люди на смотровой площадке на вершине горы Машук с видом на гору Бештау в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на смотровой площадке на вершине горы Машук с видом на гору Бештау в Пятигорске
Бештау. Эта гора является символом всего региона Кавказских Минеральных Вод. Считается, что именно она дала название Пятигорску – Бештау имеет целых пять вершин. Здесь находится одно из крупнейших месторождений урановых руд, которые стали добывать еще в 1949 году. Из-за этого гора обросла множеством легенд и слухов об "особых энергетических местах", поэтому сюда нередко приезжают поклонники различных теорий об инопланетянах и мистики. Также Бештау пользуется популярностью у альпинистов, которых привлекают местные Орлиные скалы.
Благодаря скоплению урановых минералов, на Бештау много источников, содержащих радон. Этот элемент в небольших количествах полезен для здоровья, поэтому здешние санатории предлагают отдыхающим лечение радоновыми ваннами.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНабережная Курортного озера с видом на гору Железная в Железноводске
Набережная Курортного озера с видом на гору Железная в Железноводске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Набережная Курортного озера с видом на гору Железная в Железноводске
Железная. Немного севернее Бештау находится гора Железная высотой 851 м. Ее название и, как следствие, название города Железноводска, расположенного рядом с ней, появилось из-за курьезного случая. Доктор Ф.П. Гааз в XIX веке открыл здесь два минеральных источника с водой ржавого цвета. Именно из-за этой особенности их причислили к железистым, хотя более поздние анализы показали, что железа в них совсем немного. Сейчас гора привлекает санаториями, нарзанной галереей и железноводским терренкуром, длина которого 2200 м.
Развалка. Гора Развалка тоже находится неподалеку от Железноводска, ее высота составляет 926 м. Она привлекает туристов множеством пешеходных маршрутов, расположенных на склонах. К примеру, один из них ведет на север, к Графскому источнику. Это пресноводный родник, который в прошлом обеспечивал водой весь город. Другой маршрут проложен до Пещеры Вечной Мерзлоты. Это уникальное место, где температура даже летом не превышает +4 °С. При этом чем дальше проходить по пещере, тем холоднее будет становиться воздух.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТуристы возле пещеры вечной мерзлоты в горе Развалка в Железноводске
Туристы возле пещеры вечной мерзлоты в горе Развалка в Железноводске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Туристы возле пещеры вечной мерзлоты в горе Развалка в Железноводске

Водопады

До водопадов добраться непросто, но их величественный вид стоит долгой дороги:
Медовые водопады. Это группа водопадов, расположенных в селе Красный Курган, что в 30 км от Кисловодска. Их всего пять: Шумный, Скрытый, Жемчужный, Малый Медовый (Змейка) и Большой Медовый. Все они отличаются по высоте и форме, а также по "характеру". Например, самый мощный – Жемчужный. Несмотря на его не слишком впечатляющую высоту (всего 6 м), сильные потоки воды разбрызгиваются на 10–12 м вверх. Самый высокий из группы – Большой медовый (высота 18 м), а самый маленький – Змейка.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесской Республике
Отдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Отдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесской Республике
Чегемские водопады. Эти водопады располагаются в 55 км от Нальчика, но из Пятигорска сюда возят регулярные экскурсии. Их особенность заключается в том, что потоки воды как будто вырываются из самих скал, а брызги создают дымку практически по всей поверхности, отчего кажется, что скалы "плачут". Отсюда родилось второе название – Плачущие водопады. Примечательно то, что вокруг них хорошо развита туристическая инфраструктура: есть и кафе, и гостиница, и множество точек с интересными сувенирами.
Водопады Гришкиной балки. Как и Чегемские водопады, они тоже находятся на достаточном отдалении от Пятигорска, но становятся финальной точкой многих экскурсионных маршрутов. Гришкина балка находится в долине реки Эшкакон, а за местными каскадными водопадами скрывается система розовых карстовых пещер. В солнечные дни брызги от водных потоков создают живописную радугу.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВерблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарской республики
Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарской республики - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарской республики

Экскурсии

Дарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", отмечает, что гиды Пятигорска предлагают туристам самые разнообразные экскурсии. Познакомиться с городом и его историей можно на обзорных, которые длятся от 4 (пешеходные) до 8 (автобусные) часов и включают в себя посещение самых значимых достопримечательностей и музеев, дегустацию минеральной воды, посещение сувенирных лавок и лермонтовских мест. Есть отдельные экскурсии для ценителей гор, например, под предводительством опытного гида можно взобраться на вершину Бештау и встретить там рассвет. Для любителей экстрима подойдут экскурсии на джипах по живописным окрестностям: рекам, ущельям и водопадам.

Самостоятельный маршрут по Пятигорску за один день

Пятигорск – не очень большой город и все основные интересные места находятся довольно близко друг к другу, поэтому посмотреть большую их часть за один день не составит труда. Конкретный маршрут будет зависеть от интересов самого туриста. Примерный путь отдыхающего, приехавшего в Пятигорск на поезде, может выглядеть следующим образом: от вокзала нужно пройти вперед и свернуть левее, на проспект Кирова (его легко узнать по протянувшимся трамвайным путям), проходя по нему вперед можно полюбоваться местными зданиями и увидеть сверкающие купола Спасского собора, именно к ним и нужно держать путь. Как только бульвар переходит в пешеходную зону, турист оказывается в историческом центре города. В небольшом парке первое, на чем останавливается взгляд, – фонтан "Гномы" или "Деды". Пройдя далее, турист выйдет к Спасскому собору, налево от него будет памятник Лермонтову, расположенный в сквере. Потом можно вернуться обратно к собору и выйти на пешеходную зону, которая приведет в парк "Цветник". Там сначала лучше всего пройти до Лермонтовской галереи, далее к кофейне Гукасова и до грота Дианы. Он него подняться на гору Горячая, где установлена скульптура "Орел, побеждающий змею", неподалеку есть обзорная площадка с Китайской беседкой. Полюбовавшись городом, турист от беседки может дойти до "Провала". От озера придется вернуться по той же дороге, но уже отправиться в сторону горы Машук и до Эоловой арфы.
Далее маршрут подразумевает подъем на гору. Сделать это можно пешком по прогулочной тропе, а можно воспользоваться канатной дорогой. Если выбрать первый вариант, то по пути встретится каменная арка Ворота Солнца. От них финальной точкой станет вершина Машука. Спускаясь вниз по северо-западному склону горы, можно увидеть место дуэли Лермонтова, еще ниже – "Домик Лермонтова", рядом с которым расположено еще несколько достопримечательностей. Такой маршрут займет весь день, по пути будут встречаться точки питания, поэтому с собой перекус брать необязательно.
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Советы туристам

По словам Дарьи Коноплевой, в самостоятельной поездке самое главное – выяснить все туристические нюансы Пятигорска.

Куда сходить с детьми

Помимо прогулок по местным паркам, музеям и пешеходным тропам на склонах гор, детей младшего возраста можно оставить развлекаться в детских центрах, которых в Пятигорске несколько, отвести на батуты и скалолазание, а в теплые дни поплавать в аквапарке и Новопятигорском озере. Детям постарше может быть интересно в зоопарке, музее насекомых и экзотариуме, а любознательные маленькие туристы точно оценят поход в ботанический сад и планетарий.
Если интересен досуг под крышей – можно посетить развлекательный центр “Город детей”, который состоит из игрового зала и ресторана. Там есть:
  • детский мини-спортзал;
  • батутная арена;
  • шариковые бассейны и горки;
  • тематические зоны, где можно поиграть в дочки-матери, в доктора и представителей других профессий;
  • детская тарзанка;
  • настольные игры, пинг-понг, киккер, аэрохоккей и прочее.
Развлекательный парк “Киликия” предлагает активный спортивный отдых для всей семьи. Маленькими посетителями особенно любимы:
  • батутная арена;
  • веревочная трасса;
  • скалодром;
  • сухой бассейн с горками;
  • игровой лабиринт;
  • горка для катания на тюбингах.

Что привезти из сувениров

В качестве подарков из Пятигорска можно привезти местные деликатесы: кавказские специи, мед, орехи, сухофрукты и домашние соусы – ткемали и аджику. Также туристам предлагают интересные виды меда: из сирени, розовых лепестков или шишек. Все это в обилии продается на городских рынках.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИзделие из пятигорской бронзы в сувенирной лавке
Изделие из пятигорской бронзы в сувенирной лавке - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Изделие из пятигорской бронзы в сувенирной лавке
Для домашнего декора подойдут фарфоровые кружки-бюветницы, разнообразные изделия из бронзы с изображением местных достопримечательностей, декоративное холодное оружие и различную интересную посуду. Пятигорск на всю страну славится своими шубами и приобрести такую непосредственно на фабрике гораздо выгоднее, чем в магазине. А если озаботиться таким вопросом заранее, то можно попробовать заказать меховое изделие в начале отпуска, его сошьют по индивидуальным меркам и отдадут перед самым отъездом.
Другим полезным подарком станет тамбуканская лечебная грязь и косметика на ее основе. Можно привезти и знаменитую минеральную воду, но важно покупать только ту, что подходит для транспортировки. Воду из источников нужно пить сразу на месте, поэтому запасаться ей впрок не стоит.

Особенности климата

Город находится в южной части умеренного континентального пояса. Кавказские горы не пропускают теплый воздух из Закавказья и не задерживают холодный из Арктики, поэтому климат здесь ощутимо суровее, чем в других регионах этой же широты. Летом погода преимущественно жаркая и малооблачная, а зимой – морозная и ясная.
Лето в этой местности начинается уже с середины мая, среднесуточная температура поднимается до +25 °С, хотя уже в июне становится прохладнее, так как именно в этот месяц выпадает больше всего осадков, часто случаются грозы и град. Июль и август жаркие, но комфортные за счет ветров, купальный сезон, как правило, приходится на период с июня по август.
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Осень приходит примерно в середине сентября. Тепло сохраняется еще в течение октября, а вот в ноябре заметно холодает. Температура держится в районе +8–11 °С, но иногда падает до отрицательных значений из-за арктических воздушных масс. В конце ноября-начале декабря начинается зима.
Настоящая зима в Пятигорск приходит в январе-начале февраля, тем не менее суровых морозов практически не бывает, а снежный покров неустойчивый и постоянно тает. Нередко зимы бывают и вовсе без снега. Весна наступает в регионе с середины февраля, а уже в апреле случаются первые грозы. Весенний сезон часто сопровождается туманами и изморозью.

Когда лучше ехать

Лучше всего ехать в Пятигорск поздней весной – комфортное тепло подходит для длительных прогулок, в садах и парках распускаются цветы. А бархатный сезон наступает в сентябре и длится до октября. Осадков практически нет, ветра не сильные, еще тепло. Именно в этот период больше всего туристов.

На чем передвигаться по городу

В Пятигорске достаточно хорошо развит общественный транспорт. На автобусах, маршрутках и трамваях можно доехать до главных достопримечательностей города. Наиболее популярным является автобус №1, который отправляется от вокзала Пятигорска и следует до Провала, проезжая мимо "Цветника" и Нижней станции канатной дороги.
© iStock.com / saiko3pВид на Пятигорск
Вид на Пятигорск - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / saiko3p
Вид на Пятигорск

Еда и рестораны

В туристических районах очень много разнообразных точек питания. Есть рестораны, кафе, столовые. Причем независимо от ценовой политики заведения, везде можно найти кавказские сытные блюда. Для легких перекусов подойдут кондитерские и кофейни, которых в Пятигорске также достаточно, а чтобы попробовать местные изыски, можно посетить фуд-корт в городских рынках. Там же осенью прилавки наполняются богатым кавказским урожаем. Множество свежих овощей и фруктов предлагаются за сравнительно низкую стоимость.

Где остановиться

Так как Пятигорск уже давно является туристическим центром, здесь нет проблем с поиском жилья. Тем не менее лучше не приезжать без предварительной брони. В высокий сезон может получится так, что останутся свободными только самые дорогие номера. Альтернативой гостиницам и отелям туристы нередко выбирают хостелы, а если хочется полностью погрузиться в местную жизнь, то лучшим вариантом станет съем жилья у жителей. Частный сектор находится в самых живописных районах города и неподалеку от некоторых достопримечательностей, домики охотно сдают как целиком, так и по комнатам. Такое жилье нередко выходит дешевле номера трехзвездочной гостиницы.
 
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