https://ria.ru/20250316/moshenniki-2005333764.html

В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2025

В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Девяностолетняя жительница Ленинградской области после беседы с неизвестными, представившимися сотрудниками телефонной компании, передала курьерам свои... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:27:00+03:00

2025-03-16T15:27:00+03:00

2025-03-16T15:27:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

лужский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Девяностолетняя жительница Ленинградской области после беседы с неизвестными, представившимися сотрудниками телефонной компании, передала курьерам свои сбережения на сумму более 6 миллионов рублей, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Лужского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница одного из домов на проспекте Урицкого в городе Луга, которая рассказала, что отдала деньги мошенникам. "Как рассказала потерпевшая, ей с 1 по 13 марта неоднократно звонили неизвестные, якобы сотрудники телефонной компании, и убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передачи личных данных, а далее под предлогом обеспечения сохранности денежных сбережений женщину убедили дважды передать разным курьерам свои деньги в иностранной валюте и в российских рублях", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, в общей сложности пожилая женщина передала мошенникам 6 172 750 рублей. Она сообщила полиции приметы курьеров, сейчас их разыскивает полиция. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

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происшествия, ленинградская область, россия, лужский район