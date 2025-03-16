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В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2025
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15:27 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/moshenniki-2005333764.html
В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей
В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2025
В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей
Девяностолетняя жительница Ленинградской области после беседы с неизвестными, представившимися сотрудниками телефонной компании, передала курьерам свои... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:27:00+03:00
2025-03-16T15:27:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
лужский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Девяностолетняя жительница Ленинградской области после беседы с неизвестными, представившимися сотрудниками телефонной компании, передала курьерам свои сбережения на сумму более 6 миллионов рублей, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Лужского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница одного из домов на проспекте Урицкого в городе Луга, которая рассказала, что отдала деньги мошенникам. "Как рассказала потерпевшая, ей с 1 по 13 марта неоднократно звонили неизвестные, якобы сотрудники телефонной компании, и убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передачи личных данных, а далее под предлогом обеспечения сохранности денежных сбережений женщину убедили дважды передать разным курьерам свои деньги в иностранной валюте и в российских рублях", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, в общей сложности пожилая женщина передала мошенникам 6 172 750 рублей. Она сообщила полиции приметы курьеров, сейчас их разыскивает полиция. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, лужский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Лужский район
В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Жительница Ленинградской области передала мошенникам сбережения на 6 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосетитель снимает наличные в банкомате
Посетитель снимает наличные в банкомате - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Посетитель снимает наличные в банкомате. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Девяностолетняя жительница Ленинградской области после беседы с неизвестными, представившимися сотрудниками телефонной компании, передала курьерам свои сбережения на сумму более 6 миллионов рублей, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Лужского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница одного из домов на проспекте Урицкого в городе Луга, которая рассказала, что отдала деньги мошенникам.
"Как рассказала потерпевшая, ей с 1 по 13 марта неоднократно звонили неизвестные, якобы сотрудники телефонной компании, и убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передачи личных данных, а далее под предлогом обеспечения сохранности денежных сбережений женщину убедили дважды передать разным курьерам свои деньги в иностранной валюте и в российских рублях", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, в общей сложности пожилая женщина передала мошенникам 6 172 750 рублей. Она сообщила полиции приметы курьеров, сейчас их разыскивает полиция.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияЛужский район
 
 
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