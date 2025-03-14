В Казани прошел форум по сохранению снежного барса
Узденов: форум по сохранению снежного барса в Казани отличается масштабностью
© Фото : Public DomainСнежный барс
© Фото : Public Domain
Снежный барс. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Столь масштабный форум по изучению и сохранению снежного барса проводится впервые, он собрал специалистов из всех 12 стран обитания этого хищника, заявил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов.
В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий".
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"Такого масштаба форум проводится первый раз. Нам удалось собрать здесь все 12 стран, где обитает снежный барс. Это было достаточно сложно, но организаторам конференции это удалось, несмотря на трудности с логистикой… Бутан, Непал, Индия, Китай, Пакистан, Афганистан, Монголия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан - все "барсятники" здесь. Эта кошка объединяет страны азиатского региона", - сказал Узденов журналистам перед открытием конференции.
Он напомнил, что несколько лет назад форум по снежному барсу проходил в Киргизии, но тогда работа по изучению и сохранению снежного барса координировалась страной, в которой это животное не обитает. "Конечно, мы хотели "приземлить" мероприятие там, где снежный барс живет, и спасибо всем, кто приехал", - добавил Узденов.
По его информации, сейчас снежный барс обитает только в четырех регионах России: Горном Алтае, Бурятии, Туве, Красноярском крае. Десять лет назад на территории России было описано всего от 10 до 15 особей снежного барса, по итогам проведенного в 2024 году первого всероссийского учета их насчитывается 87.
Участники международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" обменяются опытом и обсудят инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения, вклад государственно-частного партнерства в сохранение биоразнообразия, актуальные методы взаимодействия с местным населением в местах обитания диких животных, привлечение волонтеров к природоохранной работе. Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и межрегиональная ассоциация Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".
Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова в 2022 году в Майминском районе Республики Алтай началось строительство центра "Снежный барс", где в естественной среде обитания будут разводить ирбисов. На территории центра возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс. В рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.
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