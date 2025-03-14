https://ria.ru/20250314/kazan-2004938217.html

В Казани прошел форум по сохранению снежного барса

В Казани прошел форум по сохранению снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025

В Казани прошел форум по сохранению снежного барса

Столь масштабный форум по изучению и сохранению снежного барса проводится впервые, он собрал специалистов из всех 12 стран обитания этого хищника, заявил... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:12:00+03:00

2025-03-14T11:12:00+03:00

2025-03-14T11:12:00+03:00

киргизия

россия

казань

рустам минниханов

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Столь масштабный форум по изучению и сохранению снежного барса проводится впервые, он собрал специалистов из всех 12 стран обитания этого хищника, заявил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов. В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". "Такого масштаба форум проводится первый раз. Нам удалось собрать здесь все 12 стран, где обитает снежный барс. Это было достаточно сложно, но организаторам конференции это удалось, несмотря на трудности с логистикой… Бутан, Непал, Индия, Китай, Пакистан, Афганистан, Монголия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан - все "барсятники" здесь. Эта кошка объединяет страны азиатского региона", - сказал Узденов журналистам перед открытием конференции. Он напомнил, что несколько лет назад форум по снежному барсу проходил в Киргизии, но тогда работа по изучению и сохранению снежного барса координировалась страной, в которой это животное не обитает. "Конечно, мы хотели "приземлить" мероприятие там, где снежный барс живет, и спасибо всем, кто приехал", - добавил Узденов. По его информации, сейчас снежный барс обитает только в четырех регионах России: Горном Алтае, Бурятии, Туве, Красноярском крае. Десять лет назад на территории России было описано всего от 10 до 15 особей снежного барса, по итогам проведенного в 2024 году первого всероссийского учета их насчитывается 87. Участники международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" обменяются опытом и обсудят инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения, вклад государственно-частного партнерства в сохранение биоразнообразия, актуальные методы взаимодействия с местным населением в местах обитания диких животных, привлечение волонтеров к природоохранной работе. Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и межрегиональная ассоциация Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис". Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова в 2022 году в Майминском районе Республики Алтай началось строительство центра "Снежный барс", где в естественной среде обитания будут разводить ирбисов. На территории центра возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс. В рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.

https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html

https://ria.ru/20241212/bars-1988908422.html

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киргизия, россия, казань, рустам минниханов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество