https://ria.ru/20250313/vinograd-1781171327.html

Как сажать виноград: подготовка саженцев и способы посадки

Когда сажать виноград 2025 посадка саженцами или черенками в открытый грунт

Как сажать виноград: подготовка саженцев и способы посадки

Посадка винограда в открытый грунт требует определенной подготовки. Когда лучше сажать молодые кусты: весной или осенью, как правильно выбирать саженцы и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:09:00+03:00

2025-03-13T19:09:00+03:00

2025-03-13T19:10:00+03:00

общество

россия

краснодарский край

растениеводство

ягоды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781155095_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_2d036760c0a61c030c683f1ea22843d8.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посадка винограда в открытый грунт требует определенной подготовки. Когда лучше сажать молодые кусты: весной или осенью, как правильно выбирать саженцы и готовить почву, как повысить выживаемость черенков, подготовить, сохранить и посадить чубук винограда, советы садоводов, - в материале РИА Новости. Посадка виноградаВиноград - одна из самых популярных ягод в мире, из сочных ароматных плодов делают вина, соки, джемы, используют в качестве ингредиентов в салатах, выпечке, замораживают или употребляют в пищу свежими. Помимо отличных вкусовых качеств, ягоды винограда приносят пользу здоровью, так как обладают впечатляющим набором витаминов, минералов, фитонутриентов и антиоксидантов. Многие дачники задаются целью вырастить у себя на участке это растение. На сегодняшний день существует более 8000 сортов винограда, адаптированных к культивированию в самых различных климатических зонах.По ботанической классификации виноград относится к лианоподобным растениям с одревесневшими стеблями, но многие привыкли называть его кустарником с гибкими ветвями.СаженцамиИдеальная высота саженца - 40-50 см, а толщина 8-10 мм. Для осенней посадки хорошо подходят однолетние растения. Подготовка саженца к высадке в грунт выглядит следующим образом:ЧеренкамиДля посадки винограда черенками (чубуками) выбирают части зеленой лозы длиной не менее 45 см, которые нарезают примерно за две недели до цветения или в самом его начале. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину, а снизу делают косой надрез. После этого чубук ставят в емкость с водой на двое суток. По прошествии времени черенки вынимают, окунают ровно обрезанной стороной в расплавленный парафин и помещают на 24 часа в раствор любого стимулятора роста.При посадке черенками приживаемость винограда значительно хуже, чем у саженцев, поэтому опытные садоводы советуют высаживать в одну яму по два чубука, один из которых либо не приживается либо, при благоприятном развитии событий, выкапывается и переносится в другое место."Я для себя выбрала посадку новых кустов черенками, которые готовлю с осени, когда обрезаю виноград к зиме. Черенки режу из двухлетних центральных побегов длиной около 30 см. Получается на черенки три-пять почек. Режу чистым хорошо заточенным ножом после того, как опали листья. Посадочный материал храню в холодильнике в отсеке для овощей во влажном хлопковом полотенце из натуральной ткани до февраля, периодически увлажняя и проветривая черенки. В конце февраля ставлю их в банку с водой, добавляя в нее стимулятор роста, например, "Корневин". Можно оставить на сутки, потом посадить в подготовленный в контейнер с землей, накрыв пакетом или пластмассовой бутылкой, создав так называемую тепличку", - рассказывает садовод-любитель Оксана Васильева.Когда сажать виноградГлавное требование к посадке саженцев винограда - температура воздуха не должна опускаться ночью ниже +5°С, днем ниже +15°С. Уже не должно быть заморозков, но земля еще не высушена жарким солнцем.По сезонуВиноград можно сажать осенью, весной и летом. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.ВеснойПодготовленные чубуки можно высаживать в грунт и ранней весной, а вегетирующие саженцы с конца апреля (в южных регионах) до начала июня (в северной части страны). При этом земля должна прогреться до +10­°С. Положительные стороны весенней высадки винограда:Но есть и минусы:ОсеньюОсенью саженцы начинают высаживать с начала октября и до первых заморозков. К преимуществам осенней посадки винограда можно отнести:Недостатки:По регионуВ зависимости от климата, в разных регионах нашей страны виноград высаживают в грунт в разное время.ПодмосковьеВ Московской области виноград можно сажать весной, начиная с конца апреля и в течение всего мая, осенью одно- и двухлетние кусты готовы к открытому грунту с последних чисел сентября до середины октября.Ленинградская область и УралЛучшее время для посадки винограда в этих регионах - конец весны, начало лета. За летний сезон саженец успеет хорошо укорениться, а лоза вызреть и подготовиться к морозной зиме. Осенью можно сажать в конце августа-начале сентября.Краснодарский крайНа Кубани виноград выращивают в промышленных масштабах, климат Краснодарского края идеально подходит этой культуре. Южные виноградари предпочитают высаживать растение с октября по ноябрь включительно, так как осенью можно в полной мере оценить качество саженцев. Весной это можно делать уже в конце марта.СибирьНаиболее благоприятное время для посадки в этом регионе - весна (май) и начало лета (июнь). Но в некоторых регионах и в июне бывают снегопады. Осенью заморозки начинаются рано, уже в сентябре может выпасть первый снег, поэтому в это время года посадка не рекомендуется.Выбор саженцев виноградаПокупать растение нужно незадолго до посадки. В первую очередь необходимо обратить внимание на корневую систему саженца: она должна быть развитой, с большим количеством отростков, срез любого из них - белый и влажный. Если корешки бурого или черного цвета, сухие - растение погибло. Ствол под корой также должен быть белым, а почки не шелушиться и не отрываться при легком надавливании.ТипыМолодые растения могут быть корнесобственными и привитыми с одревесневшими и вегетирующими саженцами. Большинство садоводов предпочитают приобретать привитый "окультуренный" виноград, так как он дает более богатый урожай, но однозначного мнения, какие из них лучше, не существует.Вегетирующий, ОдревесневшийСуществует два вида саженцев: одревесневшие и вегетативные (вегетирующие).Одревесневший уже не менее года рос в земле, имеет достаточно развитую корневую систему и "спящие" почки (еще не вошедшие в период вегетации). Перед посадкой такой саженец лучше поставить в воду на двое суток, чтобы растение восполнило потерянный за зиму запас влаги, предварительно укоротив корни на 1 см.Вегетативный саженец выращивают с весны, он имеет возраст менее года и выглядит как зеленый побег с листьями. Продаются такие растения с земляным комом (в горшках).Главное отличие между этими двумя видами заключается во времени посадки. Вегетативный саженец допускается высаживать в грунт с конца мая, когда уже невелика вероятность возвратных заморозков и земля полностью прогрета, иначе существует вероятность гибели молодого растения.СортСорта культурного винограда подразделяются на столовые и винные (технические). Первые предназначены для употребления в свежем виде и в кулинарии, у них мясистые крупные ягоды. Винные сорта имеют более мелкие водянистые плоды, их хорошо использовать для получения сока и вина. На сегодняшний день рынок предоставляет огромный выбор самых различных сортов черного, розового и белого винограда с косточками, без косточек. Начинающий виноградарь может выбрать саженец исходя из погодных условий региона проживания и целей использования.Способы посадкиЕсть несколько способов посадки винограда, которые различаются между собой подготовкой посадочного места.КлассическийОсенью готовится яма (шириной и длиной 80 см, глубиной 60 см) или траншея, длина которой зависит от количества саженцев (расстояние между ними должно быть не менее 2 м). Посадочное место заполняется дренажом на 10 см (в качестве дренажа может выступать щебень, битый кирпич), далее яма (траншея) заполняется смесью из щебня, песка и чернозема в соотношении 1:0,5:3, сюда же добавляют золу и минеральные удобрения. Весной сюда высаживают виноград.На грядкахХорошо подходит для северных районов, помогает защитить саженцы от холода и излишней влаги. При этом способе выкапывают траншею глубиной 30 см, шириной 1 м в направлении с севера на юг. Траншея засыпается почвой на 35 см выше уровня земли и присыпается мульчей (корой, соломой, скошенной травой или опилками). Саженцы заглубляются на 40 см, вдоль грядки закапывается труба диаметром 30 см с просверленными отверстиями, через нее нужно поливать и подкармливать растения.В теплицеТехнику посадки в теплице можно выбрать любую, при таком способе ягоды быстрее и раньше созревают.На шпалереТак как виноград - лиана, опорой для лоз служит шпалера: столбы с натянутой между ними проволокой. Материал для столбов - металлические трубы диаметром не менее 10 см, проволока в пластиковой оплетке натягивается в несколько рядов между столбами, высота нижнего ряда от земли - 50 см. Для того чтобы удержать лозы, расстояние между опорами должно составлять не более 2 м. После того как шпалера готова, виноград высаживают вдоль нее любым способом.В контейнерахЕще один способ, подходящий для северных областей. Смесь из перегноя и листвы с землей (1:3) засыпают в черные полиэтиленовые мешки размером 35 на 40 см, черенки высаживают в мешки и ставят на поддон. До появления почек саженцы хранят в помещении, потом выносят вместе с поддоном на улицу в тень. Через несколько дней их выставляют на солнце, после того как погода становится стабильно теплой, виноград пересаживают в грунт.Молдавский способЛозу скручивают в кольцо, перевязывают веревкой и закапывают в землю так, чтобы на поверхности осталось две-три почки. К осени на этом месте вырастет молодой куст, а через год с него можно будет собрать первый урожай. Лоза дает новому растению питание, поэтому побеги развиваются быстрее.Способ загущенияЧаще всего используется в южных регионах. Виноград высаживается часто, на 1м приходится не менее семи кустов. Лозы при этом способе укорачивают, не давая расти в высоту, шпалера не требуется. Но такая посадка может способствовать быстрому распространению грибка из-за густых кустов.Как правильно сажать виноградПравильная посадка и надлежащий уход способствуют обильному урожаю.Выбор и подготовка почвыВиноград любит солнечные лучи, при выборе места для посадки нужно отдать предпочтение солнечному участку, защищенному от ветра и закрытому с северной стороны постройками, ограждением или растениями. Если рядом будет находиться постройка, расстояние от нее должно быть не менее метра. Низины не подходят для винограда, в них сильнее ощущаются заморозки. Идеальная почва - суглинок, чернозем, супесчаная. Перед посадкой саженца землю стоит подготовить: удобрить и подсыпать золу, пролить водой посадочные места.Подготовка саженцевЗа сутки до высаживания в грунт молодое растение ставят в воду с растворенным в ней стимулятором роста на 12 часов. Верхушку саженца немного подрезают и слегка укорачивают корни, сбрызнув их слабым раствором перманганата калия, все почки срезают, кроме пяти-семи штук.Глубина посадкиОдревесневшие саженцы высаживают так, чтобы нижняя часть штамба была заглублена на 40 см. Если яма свежая, необходимо учитывать, что земля осядет, и закапывать куст на 5 см выше. Вегетативные растения с закрытой корневой системой садятся вровень с уровнем земли.Схема посадкиМежду рядами винограда должно быть расстояние около двух- трёх метров, сами кусты лучше располагать через полтора метра друг от друга.Правила посадкиДля того чтобы растение радовало урожаем, необходимо тщательно подобрать место для его посадки, обратить внимание на грунтовые воды, которые должны быть не ближе полутора метров от поверхности земли, удобрить грунт и следовать схеме, не загущая кусты.Процесс посадкиСам процесс высадки саженцев состоит из нескольких шагов:Если посадка происходит осенью, куст необходимо укрыть, защитив от заморозков. Примерно через неделю виноград укоренится.Как правильно ухаживать после посадкиПервый полив следует проводить через две недели после посадки, норма на куст - два ведра отстоянной теплой воды. Не стоит поливать растение днем, когда светит яркое солнце, оптимальное время - вечер. Далее кусты поливают по мере высыхания грунта, обычно одного раза в неделю достаточно.На первом году жизни винограду особенно необходимо рыхление приствольного круга, благодаря этому корни получают больше кислорода. Чаще всего это делается после полива, когда земля уплотняется. Можно замульчировать куст, тогда рыхление не потребуется.Обрезку лоз производят в начале и конце лета, удаляется подвойная (растущие рядом с землей побеги) поросль и поверхностные корешки. Как только саженец достигает шпалеры, его лозы привязывают к ней, чтобы облегчить уход за виноградом и обеспечить ему хорошую вентиляцию.Кусты обязательно опрыскивают несколько раз в год, чтобы предотвратить заболевания и уничтожить вредителей.Борьба с болезнями и вредителямиНаиболее распространенными болезнями винограда являются милдью, оидиум, серая и белая гниль. Помимо болезней эта культура может быть подвержена вредителям, чаще всего это филлоксера, гроздевая листовертка, паутинный и виноградный клещи.Для того чтобы обезопасить виноградник, садовод должен придерживаться правил:Ошибки в посадкеОдни из самых частых ошибок начинающих виноградарей - посадка саженца на неправильную глубину и неверно выбранное место для растения, что приводит к гибели куста или к слабому развитию и мелким кислым ягодам. Часто по незнанию садоводы выбирают сорта, не пригодные к произрастанию в данной местности, либо приобретают слабые, больные саженцы. Нельзя также располагать рядом сильнорослые и слаборослые кусты, которые будут мешать росту друг друга.Сбор и хранение урожаяКак только грозди поспеют, можно приступать к сбору урожая. Спелость определяют цветом ягод, характерным для сорта, и их вкусом. Ранние сорта обычно собирают несколько недозревшими, так как перезревшие ягоды ниже качеством, долго их не хранят, употребляют в пищу сразу после сбора.Лучшее время - сухая солнечная погода, тогда урожай будет храниться дольше. Грозди нужно аккуратно срезать секатором, не касаясь руками ягод, сухие и гнилые плоды удалить.Для хранения пригодны не все сорта, кисти должны лежать в один слой в деревянных поддонах при температуре от 1 до 4°С и умеренной влажности. Подобные условия легко обеспечить в промышленных масштабах, опытные садоводы хранят виноград в домашних условиях следующим образом:Советы опытных огородниковОпытные виноградари советуют при выборе места в первую очередь обращать внимание на защиту от ветра и уровень грунтовых вод, а не на питательность и состав грунта. Мульчирование избавит от рыхления, частых поливов и обязательной прополки сорняков, а заранее проложенная в земле труба с просверленными отверстиями позволит поливать и удобрять виноград непосредственно через корни растения.

https://ria.ru/20250312/kalendar-1778149275.html

https://ria.ru/20250228/vino-2002078688.html

https://ria.ru/20250313/astry-1781422229.html

https://ria.ru/20250310/lobeliya-2004173905.html

https://ria.ru/20250110/kalendar-1784694256.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, краснодарский край, растениеводство, ягоды