https://ria.ru/20250313/gorokh-1780120396.html

Когда сажать и как выращивать горох: советы опытных огородников

Когда сажать горох 2025 посадка семян в открытый грунт весной и уход за растением

Когда сажать и как выращивать горох: советы опытных огородников

Горох - популярная культура, выращивать которую в открытом грунте можно в большинстве регионов России. В южных к ее посеву можно приступать уже ранней весной,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:53:00+03:00

2025-03-13T19:53:00+03:00

2025-03-13T19:54:00+03:00

россия

растения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780119294_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_f478edd297da4193ee2b7ea4fe5632a6.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Горох - популярная культура, выращивать которую в открытом грунте можно в большинстве регионов России. В южных к ее посеву можно приступать уже ранней весной, после подготовки семян. О том, когда рекомендуется сажать горох, какие дни для посадки лучше выбрать и как правильно ухаживать за культурой - в материале РИА Новости.Посадка горохаГорох - относительно неприхотливая культура, которая в основном высевается в открытый грунт. Лучшее место для этого - солнечный, но при этом защищенный от ветра участок. Горох устойчив к холодам, может перенести заморозки до -6 градусов и будет хорошо себя чувствовать в суглинистой почве. Не стоит выбирать для гороха место, где грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.При желании горох можно выращивать и в теплице. При этом его необходимо регулярно поливать и проветривать, сильную жару культура не любит. Если обеспечить гороху правильный уход в теплице, можно рассчитывать на ранний урожай (при правильном уходе получить его можно будет уже в начале июня).Когда сажать горохПриступать к посеву этой холодостойкой культуры можно достаточно рано, когда сойдет снег и почва достаточно прогреется. Точные сроки могут варьироваться в зависимости от конкретных погодных условий, а также от климата в регионе.В средней полосе (например, в Подмосковье) горох можно высевать с конца апреля по начало июня. В более суровых условиях на территории Ленинградской области, а также дачникам Урала и Сибири зачастую удается приступить к посеву только с середины мая. А в южных регионах страны, таких как Краснодарский край, погода нередко позволяет сажать горох уже в марте.Выбирая наиболее благоприятный период, многие дачники привыкли ориентироваться по лунному календарю.Примерный перечень благоприятных дней весной 2025 года:Примерный перечень неблагоприятных дней весной 2024 года:“При этом следует учитывать тот факт, что научных доказательств, подтверждающих эффективность посадки по лунному календарю в сельском и декоративном хозяйстве, нет”, - отмечает кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, землеустройства и экологии ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА Сергей Глушаков.Выбор сорта горохаНа даче можно выращивать горох посевной, его плоды - бобы (в просторечии они называются стручками), внутри которых и находятся горошины. Растение имеет две основные формы:Выбирая сорта гороха, нужно ориентироваться на желаемый срок получения урожая (ранний, суперранний, среднеспелый, поздний). Стоит обратить внимание на разновидности, которые устойчивы к типичным для культуры заболеваниям и вредителям. Высокорослый горох с обыкновенным стеблем нуждается в подвязке и установке дополнительных опор.Погода для посадкиВысевать семена гороха в открытый грунт следует тогда, когда воздух и почва уже достаточно прогрелись, последняя - как минимум до +5°C. Особых требований к погодным условиям во время посева горох не предъявляет, хотя считается, что жару он не любит.Правила севооборотаГорох можно сажать после картофеля, огурца, капусты, тыквы, кабачков, баклажанов, перцев, томатов, практически всех корнеплодов.К плохим предшественникам гороха относятся культуры семейства бобовых: бобы, фасоль и сам горох. Считается, что после них почва должна отдохнуть минимум три-четыре года.А вот на место, где рос горох, на следующий год можно сажать практически любые овощи. Он насыщает почву азотом, выполняя роль полезного сидерата.Внимательно стоит отнестись и к выбору соседей для гороха. Так, подсолнечники считаются не лучшей компанией, а вот горчица, наоборот, может помочь защитить культуру от вредителей. Некоторые дачники советуют высаживать ее рядом с молодыми яблонями, подобное соседство пойдет на пользу и деревьям.Горох в открытом грунтеВыбор и подготовка почвыГорох предпочитает плодородную, легкую, при этом некислую почву. Подготовку к его выращиванию целесообразно начинать заранее, еще осенью. Участок, отведенный под эту культуру, рекомендуется перекопать и внести необходимые удобрения (например, суперфосфат и любое калийное). Если почва все же недостаточно подготовлена, можно добавить в нее перед посевом немного компоста.Перед тем, как приступить непосредственно к севу, почву нужно разрыхлить, сделать неглубокие бороздки и хорошо их полить.Подготовка семян к посевуНеобходимо внимательно осмотреть семена перед тем, как приступить к посеву. Все подозрительные горошины, которые пусть даже только начинают гнить, покрылись подозрительным налетом или испорчены вредителями, необходимо отбраковывать. Если семена гороха хранятся очень долго, есть риск, что взойдут далеко не все.Существует еще один способ проверить качество посевного материала. Семена нужно залить соленой водой (из расчета примерно 25-30 граммов соли на один литр). Считается, что хорошие горошины опустятся на дно, а плохие будут плавать на поверхности.Высевать горох в открытый грунт можно как сухими семенами, так и подготовленными, уже слегка пророщенными. Последние рекомендуется использовать в том случае, если есть уверенность, что будущим всходам не грозят сильные заморозки. При использовании сухих семян горох будет прорастать чуть дольше.Проращивать семена гороха можно различными способами. Один из самых простых - завернуть их во влажную ткань и оставить в теплом месте. За горошинами при этом нужно следить, чтобы, с одной стороны, поддерживать нужный уровень увлажненности, а с другой - не допустить их порчи.Другой способ - замочить семена гороха в теплой воде на несколько часов.Глубина посадкиОптимальная глубина посева для гороха - до пяти сантиметров. Если семена будут расположены ближе к поверхности, есть риск, что горошины съедят птицы.Схема посадкиВ открытый грунт горох высаживается рядами, расстояние между ними должно составлять в среднем от 30 до 50 см (если свободное пространство ограничено, можно чуть плотнее). Расстояние между горошинами - минимум 5 см.Способы посадкиВыделяют два основных способа посева гороха на даче:Процесс посадкиВыбранное для посадки гороха место перед началом работ рекомендуется разрыхлить и избавить от сорняков, так как пропалывать уже выросшие растения достаточно непросто. Поливать грядки также стоит заранее, чтобы высевать семена в уже влажную почву. После того, как гороха занял свое место в бороздках, его нужно присыпать почвой и слегка утрамбовать поверхность.Засеянный горохом участок можно укрыть пленкой, чтобы защитить посевы от птиц. Убрать защиту стоит после появления всходов.Как правильно ухаживать за горохом после посадкиГорох относится к неприхотливым растениям, правильный уход за которым требует соблюдения простых правил.Температурный режимГорох способен выдержать весенние заморозки, а вот к жаркой погоде он куда более чувствителен. В жаркий период особенно важно соблюдать режим полива, не давая почве пересыхать, причем надо делать это чаще и больше, чем обычно.Негативное влияние жары на горох можно попробовать смягчить при помощи мульчирования почвы. Считается, что это помогает не только защитить растения от перепадов температур, но и сохранить влагу в почве.ПоливКультура очень любит влагу, ее недостаток может негативно отразиться на урожае. Однако заливать горох тоже не рекомендуется, достаточно будет умеренного полива один-два раза в неделю.После появления цветков поливу нужно уделять особое внимание, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Опытные дачники советуют в этот период обеспечить гороху более частый полив, чем обычно.ПодкормкиПравильная подкормка важна для получения хорошего урожая. Однако злоупотреблять ею не стоит: удобрения следует вносить по необходимости, не перебарщивая и соблюдая указанные пропорции и дозировки.Основную часть удобрений рекомендуется внести с осени, под основную подготовку почвы. Подкормку стоит сделать в тот период, когда горох цветет. Для этого можно использовать жидкие органические удобрения (например, раствор коровяка), минеральные (например, азофоска), которые необходимо развести в воде (столовая ложка, то есть примерно 15 граммов на 10 литров) и полить растения. Лучше сделать это утром или вечером, когда солнце еще не так сильно припекает. Подкормку можно повторить, когда на стеблях появились первые бобы.Успешно используются для подкормки и фосфорно-калийные удобрения: считается, что они не только повышают урожай, но и улучшают качество гороха. Как правило, их рекомендуется внести заранее, во время осенней подготовки грунта, но при необходимости процедуру можно повторить и после появления ростков.А вот с азотистыми удобрениями следует быть осторожнее. Дело в том, что горох способен самостоятельно усваивать азот из атмосферы и обогащать им почву.РыхлениеРыхление необходимо проводить регулярно, одновременно окучивая подрастающие растения. После каждого полива, как только вода впитается, землю между рядами гороха также стоит разрыхлить. Это полезно для корней.ПрополкаПропалывать горох порой непросто, однако регулярно бороться с сорняками необходимо. Перед посадкой можно еще раз перекопать выбранный участок и максимально избавить его от корней нежелательных соседей. Некоторые эксперты советуют не вырывать, а обрезать сорняки максимально близко к поверхности земли, чтобы не травмировать корни гороха.Сбор и хранение урожаяПервыми созревают нижние бобы, это происходит примерно через месяц-полтора после того, как горох зацвел. Созревшие плоды нужно собирать регулярно, каждые несколько дней, чтобы горошины не стали слишком твердыми, а старые бобы не мешали появлению новых.Свежий горох не предназначен для долгого хранения, поэтому в домашних условиях существует три основных способа заготовки урожая. Созревший горох можно законсервировать, высушить или заморозить.Можно попробовать самостоятельно заготовить семена гороха на следующий год. Для этого нужно дождаться, когда плоды на растении начнут постепенно подсыхать, после чего кусты гороха необходимо срезать, собрать в пучки и вывесить в сухом, затемненном и хорошо проветриваемом помещении на пару недель. Полученные таким образом семена можно использовать для посева в течение двух лет.Борьба с болезнями и вредителямиУ гороха немало врагов. Среди вредителей это: гороховая плодожорка, личинки которой подтачивают горошины и портят урожай, гороховая тля, которая нередко атакует растения во время цветения, гороховая совка и другие.Бороться с ними можно как при помощи специализированных препаратов, так и народными средствами. Например, от плодожорки следует опрыскивать растения настоем чеснока (20 грамм чеснока нужно измельчить или раздавить, залить 10 литрами воды и оставить на сутки, перед использованием процедить). А бороться с тлей можно попробовать при помощи настоя из луковой шелухи (на 5 литров воды - 200 грамм продукта, настаивать пару-тройку дней, потом процедить и опрыскивать).Растение подвержено различным заболеваниям: корневая гниль, ржавчина, мучнистая роса и другие. Ржавчина проявляется коричневыми пятнами на листьях, которые затем становятся черными, а сами листья погибают. При мучнистой росе на горохе появляются пятна белого или сероватого оттенка.Для профилактики мучнистой росы нередко можно встретить совет высевать рядом с горохом белую горчицу. Раствор горчицы (пара ложек на ведро теплой воды) может помочь и в том случае, если признаки болезни уже появились на растении. Им можно как опрыскивать, так и поливать горох.Чтобы предотвратить распространение болезни, все пораженные растения необходимо ликвидировать. Существуют сорта гороха, более устойчивые к тем или иным болезням или вредителям. На них также стоит обратить внимание.Ошибки при посадкеСуществует несколько наиболее распространенных ошибок, которые могут совершить дачники при посеве гороха:Советы опытных огородников“Горох быстро растет и вскоре становится настолько высоким, что без дополнительной поддержки просто ложится на землю. Чтобы этого не случилось, для гороха нужно установить опору, например, вбить несколько колышков и натянуть между ними сетку или веревки. Еще один вариант - разместить посевы вдоль забора”, - говорит Сергей Глушаков.

https://ria.ru/20250313/baklazhany-1778033688.html

https://ria.ru/20250313/astry-1781422229.html

https://ria.ru/20250312/kalendar-1778149275.html

https://ria.ru/20250310/lobeliya-2004173905.html

https://ria.ru/20240319/ukrop-1781384815.html

https://ria.ru/20240319/fasol-1783533500.html

https://ria.ru/20250313/kabachki-1782148963.html

https://ria.ru/20240306/tyulpany-1780924505.html

https://ria.ru/20250313/kapusta-1780889259.html

https://ria.ru/20250313/vinograd-1781171327.html

https://ria.ru/20250313/ogurtsy-1778474868.html

https://ria.ru/20250313/kartofel-1778552089.html

https://ria.ru/20240304/rassada-1780489958.html

https://ria.ru/20240304/pomidory-1778834975.html

https://ria.ru/20240304/perets-1778027299.html

https://ria.ru/20250311/jurist-2004208296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения