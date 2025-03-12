https://ria.ru/20250312/matvienko-2004562824.html

В СФ объяснили слова Матвиенко об ограничении приема абитуриентов в вузы

В СФ объяснили слова Матвиенко об ограничении приема абитуриентов в вузы - РИА Новости, 12.03.2025

В СФ объяснили слова Матвиенко об ограничении приема абитуриентов в вузы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:18:00+03:00

2025-03-12T16:18:00+03:00

2025-03-12T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, сказал РИА Новости начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко. Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы - полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни. "Председатель Совета Федерации в своем выступлении обратила внимание на те негативные моменты, которые создает для государства продолжающаяся бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов", - отметил Пономаренко. Он добавил, что речь идет о специалистах, не востребованных экономикой страны. А зачастую речь идет еще и о снижении уровня образования, отсутствии должной базы для такого числа учащихся, пояснил он. "Поэтому и прозвучали слова о необходимости подумать о целесообразности взять под контроль эту сферу. О том, что, возможно, стоит сократить в столичных вузах количество студентов-платников", - подчеркнул глава Управления. В качестве примера спикер СФ ранее привела ситуацию с региональными абитуриентами, которые приезжают в Москву или в Петербург, получают на коммерческих факультетах дипломы столичных вузов, а затем оказываются не востребованы в мегаполисах по специальности и при этом не возвращаются в регионы. И для малой родины они в этом случае оказываются тоже потеряны, сказал Пономаренко. "Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как ее сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов", - заключил он.

https://ria.ru/20250312/matvienko-2004527634.html

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общество, москва, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование