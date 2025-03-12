Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов
Матвиенко предложила сократить прием в московские вузы абитуриентов из регионов
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы - полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.
"Сегодня в Москве учится миллион студентов, в Петербурге почти 500 (тысяч - ред.), в Казани. Со всей страны эти крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем миллион? А кто это проанализировал? А какие профессии? Есть прогноз экономического развития, есть прогноз Минтруда по трудовым ресурсам. И, соответственно, прогноз, не прогноз, а планирование набора студентов на те или иные специальности должно соответствовать этому прогнозу", - сказала политик в ходе совещания по организации Совета при президенте РФ по демографии.
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Матвиенко обратилась к главе комитета СФ по образованию и науке Лилии Гумеровой. "Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Лилия Салаватовна, прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома", - отметила спикер.
"У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах", - подчеркнула спикер.
Что произошло в 90-е годы, когда было безденежье, ввели частично платное образование, начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение - без наличия соответствующей базы материальной, без соответствующего уровня профессорско-преподавательского состава, "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны", подчеркнула спикер.
"И вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые пойдут работать после получения образования менеджерами в торговой сети, я условно называю. Ничего плохого в этом нет. Но они уже к себе домой не вернутся... А вот где родился, там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, на региональные высшие учебные заведения", - сказала Матвиенко.