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Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов - РИА Новости, 12.03.2025
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14:13 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/matvienko-2004527634.html
Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов
Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов - РИА Новости, 12.03.2025
Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы -... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:13:00+03:00
2025-03-12T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы - полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни. "Сегодня в Москве учится миллион студентов, в Петербурге почти 500 (тысяч - ред.), в Казани. Со всей страны эти крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем миллион? А кто это проанализировал? А какие профессии? Есть прогноз экономического развития, есть прогноз Минтруда по трудовым ресурсам. И, соответственно, прогноз, не прогноз, а планирование набора студентов на те или иные специальности должно соответствовать этому прогнозу", - сказала политик в ходе совещания по организации Совета при президенте РФ по демографии. Матвиенко обратилась к главе комитета СФ по образованию и науке Лилии Гумеровой. "Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Лилия Салаватовна, прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома", - отметила спикер. "У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах", - подчеркнула спикер. Что произошло в 90-е годы, когда было безденежье, ввели частично платное образование, начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение - без наличия соответствующей базы материальной, без соответствующего уровня профессорско-преподавательского состава, "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны", подчеркнула спикер. "И вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые пойдут работать после получения образования менеджерами в торговой сети, я условно называю. Ничего плохого в этом нет. Но они уже к себе домой не вернутся... А вот где родился, там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, на региональные высшие учебные заведения", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20250129/matvienko-1996106603.html
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общество, москва, санкт-петербург, казань, валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов

Матвиенко предложила сократить прием в московские вузы абитуриентов из регионов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы - полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.
"Сегодня в Москве учится миллион студентов, в Петербурге почти 500 (тысяч - ред.), в Казани. Со всей страны эти крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем миллион? А кто это проанализировал? А какие профессии? Есть прогноз экономического развития, есть прогноз Минтруда по трудовым ресурсам. И, соответственно, прогноз, не прогноз, а планирование набора студентов на те или иные специальности должно соответствовать этому прогнозу", - сказала политик в ходе совещания по организации Совета при президенте РФ по демографии.
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Матвиенко обратилась к главе комитета СФ по образованию и науке Лилии Гумеровой. "Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Лилия Салаватовна, прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома", - отметила спикер.
"У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах", - подчеркнула спикер.
Что произошло в 90-е годы, когда было безденежье, ввели частично платное образование, начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение - без наличия соответствующей базы материальной, без соответствующего уровня профессорско-преподавательского состава, "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны", подчеркнула спикер.
"И вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые пойдут работать после получения образования менеджерами в торговой сети, я условно называю. Ничего плохого в этом нет. Но они уже к себе домой не вернутся... А вот где родился, там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, на региональные высшие учебные заведения", - сказала Матвиенко.
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