https://ria.ru/20250312/dagestan-2004395155.html

От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной

От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной - РИА Новости, 12.03.2025

От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной

На Северном Кавказе весной самое востребованное экскурсионное направление — Дагестан, рассказывают в АТОР. Как спланировать путешествие, чтобы увидеть один из... РИА Новости, 12.03.2025

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. На Северном Кавказе весной самое востребованное экскурсионное направление — Дагестан, рассказывают в АТОР. Как спланировать путешествие, чтобы увидеть один из древнейших городов страны, самый глубокий в Европе каньон и сделать эффектные снимки в пустыне и на побережье — в материале РИА Новости.Близкий ДагестанБронируют уже в феврале, а пик продаж — конец марта и начало апреля, отмечают туроператоры. В основном это экскурсионные туры, для пляжного отдыха рановато."Девять процентов всех экскурсионных поездок по России и ближнему зарубежью", — уточнили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Добраться несложно: перелет из Москвы — примерно три часа. Большой плюс — много рейсов из регионов, сюда едут с Урала, из Сибири.В прошлом году Дагестан принял 1,85 миллиона гостей, подсчитали в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Это на 5,7% больше, чем в 2023-м. В 2025-м власти рассчитывают добавить еще десять процентов.Сколько стоит турЦены почти не выросли, сообщили в "Алеан".Самый востребованный вариант — на четыре дня, это от 43 тысяч рублей на двоих без перелета, указывают в "Русском экспрессе". С авиабилетами — от 70 тысяч. Туристы знакомятся с Махачкалой, Каспийском, Дербентом. Если еще и Гуниб — от 49 тысяч на двоих.Неделя — от 110 тысяч (без авиабилетов). Вы увидите красоты не только Дагестана, но и Чечни, Ингушетии, Северной Осетии.В Fun&Sun уточняют: популярны и сити-туры. Четыре дня в спа-отеле в Дербенте — от 70 тысяч на двоих (с авиаперелетом). На природе, например, в глэмпинге в Сергокалинском районе — от 63 тысяч.Хотя купаться в Каспийском море в мае еще холодно, температура воздуха и воды — примерно 18 градусов, побывать на побережье все равно приятно. Неделя на майские праздники с двумя-тремя днями у моря — от 153 тысяч рублей на двоих с авиабилетами.Что посмотреть в ДагестанеОбычно туристы прилетают в Махачкалу, но надолго там не задерживаются — отправляются в Дербент. Основанный в 438 году как персидская крепость, этот город считается самым южным и одним из древнейших в стране. Историческая часть — музей под открытым небом. Между современными постройками — старинные сооружения. Например, бани, которым более 300 лет. В центре много торговых лавок, где продают один из самых узнаваемых сувениров — безворсовый ковер, сотканный местными мастерицами. Над городом возвышается крепость Нарын-Кала. С ее смотровых площадок — панорамный вид.В 20 километрах отсюда строят парк "Патриот". Пока там главный экспонат — огромный корабль-ракетоносец, экраноплан "Лунь". Стоит прямо у воды. Селфи на его фоне — обязательный элемент программы туристов.Сулакский 1920-метровый каньон — самый глубокий в Европе. А еще он на 63 метра глубже Большого каньона в США. Главная смотровая площадка — в поселке Дубки. Там же стоит посетить сувенирные лавки. Туристы обычно привозят специи, урбеч — пасту из семян льна, орехов. Рыба — тоже популярный подарок близким, кутум (из семейства карповых) или залом (сельдевые). Ореховая трава — отличная приправа для мяса, популярны местный коньяк, а также посуда и украшения из кубачинского серебра.По дороге в каньон туристы останавливаются в мини-пустыне — это бархан Сарыкум. На вершину ведет металлическая дорожка, на крутых участках есть лестницы. Отсюда видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.Май — время цветения маков, увидеть их — приятный бонус. Бескрайние поля можно найти, например, в Кумторкалинском районе, неподалеку от Избербаша и бархана Сарыкум, по дороге из Махачкалы в Дербент.

https://ria.ru/20250310/puteshestviya-2003452584.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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