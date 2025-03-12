Рейтинг@Mail.ru
От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 12.03.2025 (обновлено: 13:40 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/dagestan-2004395155.html
От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной
От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной - РИА Новости, 12.03.2025
От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной
На Северном Кавказе весной самое востребованное экскурсионное направление — Дагестан, рассказывают в АТОР. Как спланировать путешествие, чтобы увидеть один из... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:00:00+03:00
2025-03-12T13:40:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
маршруты - туризм
дербент
махачкала
северный кавказ
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825483215_80:146:2725:1634_1920x0_80_0_0_588c9b877a5e7776e62c712a379ac347.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. На Северном Кавказе весной самое востребованное экскурсионное направление — Дагестан, рассказывают в АТОР. Как спланировать путешествие, чтобы увидеть один из древнейших городов страны, самый глубокий в Европе каньон и сделать эффектные снимки в пустыне и на побережье — в материале РИА Новости.Близкий ДагестанБронируют уже в феврале, а пик продаж — конец марта и начало апреля, отмечают туроператоры. В основном это экскурсионные туры, для пляжного отдыха рановато."Девять процентов всех экскурсионных поездок по России и ближнему зарубежью", — уточнили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Добраться несложно: перелет из Москвы — примерно три часа. Большой плюс — много рейсов из регионов, сюда едут с Урала, из Сибири.В прошлом году Дагестан принял 1,85 миллиона гостей, подсчитали в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Это на 5,7% больше, чем в 2023-м. В 2025-м власти рассчитывают добавить еще десять процентов.Сколько стоит турЦены почти не выросли, сообщили в "Алеан".Самый востребованный вариант — на четыре дня, это от 43 тысяч рублей на двоих без перелета, указывают в "Русском экспрессе". С авиабилетами — от 70 тысяч. Туристы знакомятся с Махачкалой, Каспийском, Дербентом. Если еще и Гуниб — от 49 тысяч на двоих.Неделя — от 110 тысяч (без авиабилетов). Вы увидите красоты не только Дагестана, но и Чечни, Ингушетии, Северной Осетии.В Fun&amp;Sun уточняют: популярны и сити-туры. Четыре дня в спа-отеле в Дербенте — от 70 тысяч на двоих (с авиаперелетом). На природе, например, в глэмпинге в Сергокалинском районе — от 63 тысяч.Хотя купаться в Каспийском море в мае еще холодно, температура воздуха и воды — примерно 18 градусов, побывать на побережье все равно приятно. Неделя на майские праздники с двумя-тремя днями у моря — от 153 тысяч рублей на двоих с авиабилетами.Что посмотреть в ДагестанеОбычно туристы прилетают в Махачкалу, но надолго там не задерживаются — отправляются в Дербент. Основанный в 438 году как персидская крепость, этот город считается самым южным и одним из древнейших в стране. Историческая часть — музей под открытым небом. Между современными постройками — старинные сооружения. Например, бани, которым более 300 лет. В центре много торговых лавок, где продают один из самых узнаваемых сувениров — безворсовый ковер, сотканный местными мастерицами. Над городом возвышается крепость Нарын-Кала. С ее смотровых площадок — панорамный вид.В 20 километрах отсюда строят парк "Патриот". Пока там главный экспонат — огромный корабль-ракетоносец, экраноплан "Лунь". Стоит прямо у воды. Селфи на его фоне — обязательный элемент программы туристов.Сулакский 1920-метровый каньон — самый глубокий в Европе. А еще он на 63 метра глубже Большого каньона в США. Главная смотровая площадка — в поселке Дубки. Там же стоит посетить сувенирные лавки. Туристы обычно привозят специи, урбеч — пасту из семян льна, орехов. Рыба — тоже популярный подарок близким, кутум (из семейства карповых) или залом (сельдевые). Ореховая трава — отличная приправа для мяса, популярны местный коньяк, а также посуда и украшения из кубачинского серебра.По дороге в каньон туристы останавливаются в мини-пустыне — это бархан Сарыкум. На вершину ведет металлическая дорожка, на крутых участках есть лестницы. Отсюда видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.Май — время цветения маков, увидеть их — приятный бонус. Бескрайние поля можно найти, например, в Кумторкалинском районе, неподалеку от Избербаша и бархана Сарыкум, по дороге из Махачкалы в Дербент.
https://ria.ru/20250310/puteshestviya-2003452584.html
дербент
махачкала
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825483215_154:55:2614:1900_1920x0_80_0_0_038ab74a2d1484a14cb168e01345b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, дербент, махачкала, северный кавказ, патриот, достопримечательности, республика дагестан
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Дербент, Махачкала, Северный Кавказ, Патриот, Достопримечательности, Республика Дагестан
От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной

В "Алеан" сообщили, что цена тура в Дагестан в мае начинается от 43 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка в национальном костюме на фестивале народных промыслов в Махачкале
Девушка в национальном костюме на фестивале народных промыслов в Махачкале - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Девушка в национальном костюме на фестивале народных промыслов в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. На Северном Кавказе весной самое востребованное экскурсионное направление — Дагестан, рассказывают в АТОР. Как спланировать путешествие, чтобы увидеть один из древнейших городов страны, самый глубокий в Европе каньон и сделать эффектные снимки в пустыне и на побережье — в материале РИА Новости.

Близкий Дагестан

Бронируют уже в феврале, а пик продаж — конец марта и начало апреля, отмечают туроператоры. В основном это экскурсионные туры, для пляжного отдыха рановато.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСулакский каньон в Дагестане
Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сулакский каньон в Дагестане
"Девять процентов всех экскурсионных поездок по России и ближнему зарубежью", — уточнили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Добраться несложно: перелет из Москвы — примерно три часа. Большой плюс — много рейсов из регионов, сюда едут с Урала, из Сибири.
© РИА Новости / Мария СеливановаДербент. Старый город
Дербент. Старый город
Дербент. Старый город
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаДагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаСтаринная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры из Дагестана
Сувениры из Дагестана
Сувениры из Дагестана
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Фотозона на улице Старого Дербента

Фотозона на улице старого Дербента

Фотозона на улице Старого Дербента

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаТуристы в Дербенте
Туристы в Дербенте
Туристы в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Улочка Старого Дербента

Улочка старого Дербента

Улочка Старого Дербента

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
Дербент. Старый город
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
Сувениры из Дагестана
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7

Фотозона на улице Старого Дербента

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
Туристы в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7

Улочка Старого Дербента

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
В прошлом году Дагестан принял 1,85 миллиона гостей, подсчитали в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Это на 5,7% больше, чем в 2023-м. В 2025-м власти рассчитывают добавить еще десять процентов.

Сколько стоит тур

Цены почти не выросли, сообщили в "Алеан".
© Getty Images / Vladimir ZapletinЦентральная Джума-мечеть в Махачкале
Центральная Джума-мечеть в Махачкале - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Vladimir Zapletin
Центральная Джума-мечеть в Махачкале
Самый востребованный вариант — на четыре дня, это от 43 тысяч рублей на двоих без перелета, указывают в "Русском экспрессе". С авиабилетами — от 70 тысяч. Туристы знакомятся с Махачкалой, Каспийском, Дербентом. Если еще и Гуниб — от 49 тысяч на двоих.
Неделя — от 110 тысяч (без авиабилетов). Вы увидите красоты не только Дагестана, но и Чечни, Ингушетии, Северной Осетии.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Городской пляж в Махачкале
В Fun&Sun уточняют: популярны и сити-туры. Четыре дня в спа-отеле в Дербенте — от 70 тысяч на двоих (с авиаперелетом). На природе, например, в глэмпинге в Сергокалинском районе — от 63 тысяч.
Хотя купаться в Каспийском море в мае еще холодно, температура воздуха и воды — примерно 18 градусов, побывать на побережье все равно приятно. Неделя на майские праздники с двумя-тремя днями у моря — от 153 тысяч рублей на двоих с авиабилетами.

Что посмотреть в Дагестане

Обычно туристы прилетают в Махачкалу, но надолго там не задерживаются — отправляются в Дербент. Основанный в 438 году как персидская крепость, этот город считается самым южным и одним из древнейших в стране.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтены крепости Нарын-Кала в Дербенте
Стены крепости Нарын-Кала в Дербенте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стены крепости Нарын-Кала в Дербенте
Историческая часть — музей под открытым небом. Между современными постройками — старинные сооружения. Например, бани, которым более 300 лет. В центре много торговых лавок, где продают один из самых узнаваемых сувениров — безворсовый ковер, сотканный местными мастерицами. Над городом возвышается крепость Нарын-Кала. С ее смотровых площадок — панорамный вид.
В 20 километрах отсюда строят парк "Патриот". Пока там главный экспонат — огромный корабль-ракетоносец, экраноплан "Лунь". Стоит прямо у воды. Селфи на его фоне — обязательный элемент программы туристов.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкОтечественный экраноплан "Лунь" на побережье Каспийского моря
Отечественный экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Отечественный экраноплан "Лунь" на побережье Каспийского моря
Сулакский 1920-метровый каньон — самый глубокий в Европе. А еще он на 63 метра глубже Большого каньона в США. Главная смотровая площадка — в поселке Дубки. Там же стоит посетить сувенирные лавки. Туристы обычно привозят специи, урбеч — пасту из семян льна, орехов. Рыба — тоже популярный подарок близким, кутум (из семейства карповых) или залом (сельдевые). Ореховая трава — отличная приправа для мяса, популярны местный коньяк, а также посуда и украшения из кубачинского серебра.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПесчаный бархан Сарыкум в Дагестане
Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане
По дороге в каньон туристы останавливаются в мини-пустыне — это бархан Сарыкум. На вершину ведет металлическая дорожка, на крутых участках есть лестницы. Отсюда видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.
Май — время цветения маков, увидеть их — приятный бонус. Бескрайние поля можно найти, например, в Кумторкалинском районе, неподалеку от Избербаша и бархана Сарыкум, по дороге из Махачкалы в Дербент.
Девушка среди маков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Увидеть весной! Достопримечательности, которые надо посетить в апреле и мае
10 марта, 08:00
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеМаршруты - ТуризмДербентМахачкалаСеверный КавказПатриотДостопримечательностиРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала