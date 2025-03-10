https://ria.ru/20250310/puteshestviya-2003452584.html

Увидеть весной! Достопримечательности, которые надо посетить в апреле и мае

Увидеть весной! Достопримечательности, которые надо посетить в апреле и мае - РИА Новости, 10.03.2025

Увидеть весной! Достопримечательности, которые надо посетить в апреле и мае

Цветущие сады, необычные поляны, дикие животные вблизи — есть места, где стоит побывать именно весной. Когда и куда отправиться за селфи в полях тюльпанов, как... РИА Новости, 10.03.2025

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Цветущие сады, необычные поляны, дикие животные вблизи — есть места, где стоит побывать именно весной. Когда и куда отправиться за селфи в полях тюльпанов, как найти фиолетовые подснежники и сфотографироваться с нерпой — в материале РИА Новости.КалмыкияВ апреле степи Калмыкии превращаются в ковер из желтых, белых, красных бутонов.Весь апрель в республике — фестиваль тюльпанов. Этот эколого-этнический праздник призван привлечь внимание к необходимости сохранения уникальных краснокнижных тюльпанов Геснера (Шренка) и знакомит гостей с калмыцкой культурой. Вас ждут национальные игры, танцы, концерты домбристов. Туристам предлагают покататься на лошадях, верблюдах, посетить храмы, отведать блюда местной кухни.Увидеть похожие цветущие поля весной можно также в Астраханской области и под Оренбургом. Там даже есть Долина тюльпанов, где туристы и селфи делают, и с особенностями жизни местных казаков знакомятся.ТурцияФестиваль тюльпанов с 1 по 30 апреля проводят и в Стамбуле. Там миллионы цветов — в парках, на улицах и проспектах.Луковицы раздают бесплатно. Гулять по аллеям лучше в будни — не так многолюдно. Важно: рвать цветы нельзя, за это полагается штраф.Чтобы сделать красивые фотографии на фоне ковра из цветов, местные рекомендуют поехать в парки Эмирган, Гюльхане или Йылдыз.ТаиландВ этом году Новый год в Таиланде — Сонгкран — отмечают с 13 по 15 апреля. Семейного застолья с мандаринами и шампанским не предусмотрено, зато местные после утреннего похода в храм и парада в национальной одежде приготовят ведра, бутылки с водой, шланги и водяные пистолеты. Считается, что вода приносит благодать и помогает очиститься от грехов, поэтому все обычно щедро поливают друг друга. Делать это нужно аккуратно, но правило никто не соблюдает, и на улицах разгораются водяные битвы. "Сават-ди-пи-май!" — так звучит поздравление с Новым годом. ДагестанВ первые две недели мая в республике цветут бескрайние поля маков. Земли не видно, кажется, будто кто-то разлил красную краску под синим небом.В Кумторкалинском районе — особенно. Еще дикие ярко-красные бутоны украшают поля в районе Избербаша, по дороге из Махачкалы в Дербент, за Буйнакским перевалом и недалеко от бархана Сарыкум. Кстати, рядом на склонах цветут и фиолетовые крокусы.Горный АлтайВ конце апреля цветет алтайская сакура — так в народе называют маральник. По-научному — рододендрон Ледебура.Серые склоны превращаются в розово-сиреневые. Полюбоваться буйством красок на скалах туристы приезжают в основном в майские праздники.Фестиваль "Цветение маральника", который ежегодно проходит в комплексе "Бирюзовая Катунь", запланирован на 1 мая. Так по традиции открывают туристический сезон в регионе. Гостям обещают уникальные пейзажные фотографии и дегустацию блюд из местных продуктов.КарелияВ апреле на Ладоге — ледоход, а у местных кольчатых нерп — брачный период. Обычно осторожные, в это время они выходят на песок, играют у берега. Их можно рассмотреть вблизи, сделать фотографии. В мае животные снова спрячутся. Отличное место для наблюдения — нацпарк "Ладожские шхеры".Калининградская областьРапс — одна из визитных карточек самого западного региона страны. В начале мая поля покрываются желтыми цветами до линии горизонта, а туристы отправляются в сельскую местность за красивыми фотографиями.Рапсовые поля есть по дороге из областного центра в Светлогорск, Черняховск, Гвардейск и Гусев, у поселка Ушаково, между Южным и Солнечным в Багратионовском районе, объясняют местные. И предупреждают: пыльца рапса сильно пачкает руки и одежду.Тульская областьВ мае в музее-усадьбе "Ясная Поляна" цветут знаменитые яблоневые сады. Более 800 деревьев 34 сортов посадил Николай Волконский, дед Льва Толстого по материнской линии. Сам писатель расширил посадки до 40 гектаров и увеличил число плодовых деревьев почти на восемь тысяч. Именно эти места он упоминал в "Войне и мире", трилогии "Детство. Отрочество. Юность". Визит в усадьбу логично совместить с поездкой в Тулу, там тоже красиво.ЗабайкальеЧарские пески — настоящая пустыня посреди тайги, самая маленькая и северная в мире. Площадь — примерно 30 квадратных километров. По краям барханов — заснеженные пики хребта Кодар. В мае тут цветут подснежники, но не привычные белые, а фиолетовые, растут прямо из песка.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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