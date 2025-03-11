https://ria.ru/20250311/ipoteka-1756941308.html

Ипотека без первого взноса: как купить квартиру, не имея накоплений

Как взять ипотеку без первоначального взноса 2025 оформление и условия

Ипотека без первого взноса: как купить квартиру, не имея накоплений

Ипотека без первоначального взноса — банковская услуга по предоставлению средств под залог недвижимости. Как взять квартиру или дом в ипотеку и оформить кредит... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:37:00+03:00

2025-03-11T16:37:00+03:00

2025-03-11T16:37:00+03:00

общество

росвоенипотека

жилье для российской семьи

жилье

ипотека

вторичное жилье

льготная ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564102380_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_dabc2df5daca8b057fd1dc9a795298be.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ипотека без первоначального взноса — банковская услуга по предоставлению средств под залог недвижимости. Как взять квартиру или дом в ипотеку и оформить кредит без собственных накоплений — в материале РИА Новости.Первоначальный взнос по ипотекеПервоначальный взнос — это часть стоимости жилья, которую заемщик оплачивает из своих личных средств. Оставшуюся сумму клиент получает от банка под залог приобретаемой недвижимости."Для первого взноса пригодятся любые накопления: собственные сбережения, материнский капитал, жилищные сертификаты, субсидии и прочее", — отмечает Давид Тарановский, доктор юридических наук, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Тарановский и партнеры". Зачем взнос нужен банкамДля финансовой организации участие заемщика в финансировании покупки — это показатель его благонадежности и определенная страховка на случай невыполнения им обязательств."Для банка первоначальный взнос выполняет две важные функции. Во-первых, это подтверждение платежеспособности заемщика, — комментирует Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru. — Оплата части приобретаемой за счет целевого кредита недвижимости говорит о материальной состоятельности клиента. Чем больше эта доля, тем надежнее человек. Соответственно, при внесении более значимого первоначального взноса, например, в размере 50% и более от цены жилья, предлагаются существенно лучшие условия: минимальная ставка, лояльные требования к страховке и так далее. Во-вторых, это покрытие возможных издержек. При оформлении ипотеки обычно заемщик оплачивает за счет собственных накоплений 20-30% от цены приобретаемого жилья. Долг составляет 70-80% от стоимости недвижимости. Если клиент не внесет ни единого платежа, то банку придется в судебном порядке изъять и реализовать эту квартиру. Как показывает практика, именно эти 70-80% кредитная организация и может вернуть в чистом виде после уплаты судебных издержек, снижения стоимости жилья для продажи на торгах и т. д. Отсутствие первоначального взноса провоцирует высокую вероятность невозврата просроченного займа после принудительного его истребования"."Для любого банка первоначальный взнос по ипотеке является неким показателем способности заемщика накапливать капитал. Андеррайтеры (оценщики рисков), оценивая финансовое положение клиента, присваивают ему более высокий кредитный рейтинг", — добавляет Григорий Пахомов, консультант по стратегическому развитию КПК "Капитал регионов".Как взять ипотеку без первоначального взносаИпотека возникает в силу закона или в силу договора. Их отличия, по словам Юрия Аванесова, юриста Европейской юридической службы в том, что в первом случае ипотека возникает на основании заключенного сторонами договора, а во втором — в случаях, предусмотренных законом, и не зависит от воли сторон (например,Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке").“С точки зрения законодательства никаких обязательных общих требований для ипотеки в части наличия первоначального взноса и его размера нет, кроме случаев, когда условия участия в конкретной программе могут предусматривать требование обязательного первоначального взноса в определенном размере”, — уточняет Юрий Аванесов."Ипотека без первоначального взноса рассматривалась как реальная возможность еще лет 10-15 назад, более того, в то время существовали государственные программы, в которых постулировались цели по снижению первоначального взноса и формированию в отдельных случаях программ без него. Но ипотечный кризис 2008 года в США четко обозначил проблему: заемщики, взявшие кредит без первоначального взноса и не успевшие выплатить ощутимых сумм по нему, легко бросают недвижимость. Согласно статистике, чем меньше первый взнос, тем вероятнее дефолт заемщика в первые годы обслуживания кредита. Поэтому коммерческим банкам и их регулятору, Банку России, требуется уверенность в том, что кредитные риски минимизированы. А это означает андеррайтинг заемщика, оценку квартиры и первый взнос, который гарантирует интерес клиента и показывает его способность накопить сумму, достаточную для заключения ипотечного договора", — рассказывает Юлия Грызенкова, доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости в Финансовом университете при правительстве России."Общедоступных программ ипотеки без первоначального взноса на текущий момент не существует. Банки отказались от подобных предложений. Есть только узкопрофильные варианты", — отмечает Дмитрий Сысоев."Спрос на ипотеку без первоначального взноса всегда существовал и, наверное, будет существовать. Однако его необходимость по ипотечным кредитам вполне оправдана мировой практикой и призвана обеспечить стабильную работоспособность финансовой системы любой страны", — добавляет Игорь Талалов, аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital.ОсобенностиВ качестве примера можно привести три направления ипотеки без первоначального взноса:1. Индивидуальные программы, разработанные застройщиками в партнерстве с банками."Выбор здесь невелик. Предлагается очень редко. В основном издержки, связанные с отсутствием первоначального взноса, возлагаются на застройщика", — уточняет Дмитрий Сысоев."В последнее время все чаще встречается "ипотека без первоначального взноса от застройщика", это, как правило, результат партнерства банков и строительных компаний. С недавних пор ипотека стала доступна и для загородного сегмента недвижимости — по моим сведениям, загородные девелоперы тоже готовят своим покупателям возможность приобрести загородный дом без первоначального взноса", — говорит Яков Литвинов, руководитель инвестиционно-строительной компании KRAYS Development.2. Военная ипотека, когда фактически государство оплачивает займ, полностью или частично.3. Замещение первоначального взноса другими средствами (материнским капиталом, деньгами, полученными от продажи старой квартиры или автомобиля, и т. д.).Например, акцию "квартира в зачет" один из застройщиков реализует совместно с партнерским агентством недвижимости. Риелторы помогают покупателю с продажей имеющейся жилплощади, средства от которой тот хочет вложить в покупку нового жилья. На время, пока старая недвижимость клиента продается, выбранная им квартира в новостройке бронируется, а ее стоимость фиксируется. Таким образом, покупатель защищен от риска повышения цены."Также на рынке есть кейсы, когда покупателю предоставляют съемное жилье за счет застройщика на период, пока его недвижимость продается, — рассказывает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК "Ленстройтрест". — Существуют и более экзотические варианты: например, когда застройщик предлагает потенциальному покупателю выкупить его автомобиль, а полученные средства клиент может использовать в качестве первого взноса по ипотеке".УсловияИпотека без первоначального взноса, как правило, обусловлена предоставлением значительного объема дополнительных документов. Прежде всего такой вид кредитования потребует наличия поручителей, причем их финансовое положение тоже подробно проверяется, ведь именно на их имущество и финансы будут обращены требования банка в случае нарушения заемщиком условий договора, отмечает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова."Существует также покупка по специальным условиям, когда застройщик имитирует наличие первоначального взноса в виде дарственной. То есть по договору дарения "мнимый" первоначальный взнос производится от застройщика к покупателю, что перед банком освобождает его от реального наличия этих денег. Схема законная, но минусом такого взноса является то, что в следующем году возникает обязанность уплатить налог в 13% от размера "подарка". Вместо договора дарения иногда застройщики используют ваучеры и тому подобное, но сути это не меняет", — отмечает Андрей Мозоль, руководитель агентства недвижимости, квалифицированный инвестор, юрист.Плюсы и минусы"При разговоре о преимуществах и недостатках такого способа покупки жилья стоит иметь в виду, что выгода банка всегда будет и останется почти неизменной. Финансовые модели рассчитаны рисковыми отделами на десятки лет вперед", — предупреждает Григорий Пахомов.Возможные плюсы для покупателя состоят в следующем:Минусы:Аналоги ипотеки без первоначального взноса"Банки находятся в погоне за интересными заемщиками, поэтому граждане, желающие купить квартиру, могут найти варианты ипотеки без первого взноса, часть из которых вполне законна, а часть может привести к неприятным последствиям", — говорит Юлия Грызенкова.Все государственные ипотечные программы обязательно требуют первоначального взноса. Поэтому выход — его замещение. Например, материнским капиталом. Правда, не все кредитные организации позволяют полностью оплатить первоначальный взнос этими средствами, отмечает Дмитрий Сысоев."Жилье можно приобрести за счет разных видов субсидирования и льготных программ. Например, государственная поддержка доступна в виде программ "Молодая семья", "Военная ипотека". Материнский капитал также может быть использован для первоначального взноса", — добавляет Яков Литвинов.Потребительский кредитНередко будущие новоселы берут другой заем для оплаты первоначального взноса за ипотеку. Например, потребительский кредит или под залог уже имеющегося жилья. Но если заемщик не может себе позволить выплачивать оба займа без лишних усилий, то прибегать к такому варианту не имеет смысла, считает Дмитрий Сысоев."Если брать в целом, то, по моему мнению, оформлять отдельный кредит для внесения первоначального взноса по ипотеке нецелесообразно, — отмечает эксперт. — Проще выделить год на накопление первоначального взноса. Так человек самостоятельно сможет подготовить себя к финансовой ответственности в процессе накопления. Плюс оценит личные материальные возможности"."Использование потребительского кредита для покупки жилья может быть интересно в случае приобретения дешевого объекта недвижимости, например комнаты в коммунальной квартире. В иных случаях использовать данный инструмент экономически невыгодно", — комментирует Григорий Пахомов."Вариант с потребительским кредитом, который оформляют в том же или ином банке, наиболее проблематичен. Это означает, что заемщику придется оплачивать оба кредита, а может быть, и третий — на ремонт. Нагрузка становится чрезмерно высокой, а доходов может уже и не хватить. Если есть возможность использовать помощь родных или имеются дополнительные доходы (например, от сдачи в аренду жилья в родном городе, а ипотека в другом), то такая ситуация управляема. Но если кредиты взяты в расчете на рост зарплаты, то риск чрезмерен и дефолт становится практически предопределенным", — говорит Юлия Грызенкова.Материнский капиталВ качестве первоначального взноса может быть использован материнский капитал, что актуально для семей с одним, двумя и более детьми."Некоторые застройщики не работают с маткапиталом, потому как затрачиваются дополнительные ресурсы на реализацию этой схемы, ведь государство тщательно следит за этими средствами. Минусом для продавца-физлица будет увеличение длительности сделки вплоть до одного-трех месяцев, пока средства поступят на его счет. Для покупателя минус в том, что продажа такой квартиры — дело очень непростое, трудоемкое и наверняка затяжное", — отмечает Андрей Мозоль."Материнский капитал может быть учтен в качестве первоначального взноса по ипотеке или как часть досрочного погашения. Использование его в качестве первоначального взноса снижает кредитный рейтинг заемщика для андеррайтеров банка, так как это воспринимается как не накопленная часть капитала. При возможности материнский капитал лучше пустить на частичное погашение ипотеки", — предупреждает Григорий Пахомов.Социальная ипотекаПомощь в приобретении жилья для социально незащищенного населения включает:За предоставление социальной ипотеки отвечает госкомпания ДОМ.РФ, при этом условия у разных банков могут несколько отличаться. Помощь в решении квартирного вопроса некоторым категориям населения в субъектах Федерации регулирует постановление правительства России от 11.01.2000 № 28, на основе которого разработаны региональные целевые программы.Эксперт назвал, кто может получить социальную ипотеку, на примере жителей Московской области:"Программа "Социальная ипотека" в Подмосковье реализуется в соответствии с постановлением регионального правительства от 25.10.2016 № 790/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы", — говорит Эрдни Манджиев, юрист Европейской юридической службы. "Суть социальной ипотеки заключается в том, что участник программы не платит тело кредита, а выплачивает только проценты по нему. Таким образом, всю стоимость квартиры оплачивает правительство Московской области: 50% выдаются в виде жилищной субсидии, еще столько же выплачивается в течение срока погашения ипотечного кредита", — уточняет эксперт.Программа "Молодая семья""Молодая семья может рассчитывать на господдержку в виде социальной выплаты на уплату первоначального взноса на приобретение жилья по договорам ипотеки, купли-продажи, участия в долевом строительстве или уступки прав требований в долевом строительстве (пп. "г", "з" п. 2 правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 17.12.2010 № 1050)", — отмечает Эрдни Манджиев.Требования для тех, кто желает участвовать в программе:Если у молодой семьи нет детей, размер субсидии будет составлять 30% от стоимости жилья, при наличии ребенка — 35%.Участниками программы также могут стать неполные семьи, в которых ребенка (или детей) воспитывает всего один родительВоенная ипотекаОб особенностях специальной программы для поддержки и обеспечения жильем военнослужащих рассказал Григорий Пахомов:"Во-первых, максимальная сумма ипотечного кредита на квартиру для военной ипотеки у банков различается и у большинства не превышает 2,9 миллиона рублей. Во-вторых, срок займа может быть разным, но при этом к моменту полного возврата долга заемщику не должно быть более 45 лет. Процедура заключается в открытии счета и участии в накопительно-ипотечной системе, за которую отвечает "Росвоенипотека". На этот счет ежемесячно поступает сумма, которую военнослужащий может использовать для первоначального взноса или для погашения ипотеки".В 2025 году правительство РФ проиндексировало ежегодный взнос в накопительно-ипотечную систему (НИС), теперь его размер составляет 383 979,3 рублей.Также увеличился максимальный ежемесячный платеж по военной ипотеке. Так как он не должен быть выше 1/12 части от ежегодного взноса государства, его предельная сумма в 2025 году равна 31 998 рублей.Залог имущества"В настоящее время кредиты под залог приобретаемой недвижимости есть в линейках ограниченного количества банков. В основном это партнерские предложения банков на определенные ЖК или неликвидные объекты. Если же у заемщика есть в собственности другая недвижимость, то ипотеку без первоначального взноса он может получить по целевому ипотечному кредиту под залог имеющегося жилья, — рассказывает Инна Солдатенкова, кандидат экономических наук, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру.Акции банков"Часто бывают ситуации, когда застройщики или агрегаторы самостоятельно выходят на банки с необходимостью проведения стимулирующих мероприятий для реализации объектов недвижимости. В большинстве случаев данные программы идут как акции от банков или застройщиков. Действуют такие программы только на определенные объекты недвижимости и при соблюдении определенных условий", — говорит Григорий Пахомов."Существуют спецпрограммы от банков и застройщиков, когда кредиты выдаются фактически без первоначального взноса и (или) с небольшими кредитными ставками — вплоть до беспроцентной рассрочки на полгода-год. Чаще всего это маркетинговые акции, субсидируемые застройщиками: формально и первоначальный взнос, и процентная ставка есть, но их компенсирует застройщик", — уточняет Юлия Грызенкова.Программа "Переезд"В данном случае имеющееся жилье может быть заложено в счет приобретаемого."Заем предоставляется в размере не более 80% от стоимости жилья, на срок не более трех лет. Важным преимуществом является то, что ежемесячные платежи за использование этого займа не предусмотрены, а вся сумма гасится в установленный срок с процентами. Это дает возможность спокойно реализовать свою квартиру без спешки и по хорошей цене. При этом на основной заем по ипотеке на новую квартиру это никак не влияет. Хлопотность заключается в том, что заемщику необходимо собирать два полноценных комплекта документов — для ипотеки на новую квартиру и для займа для первоначального взноса, а также делать оценку своей текущей квартиры", — отмечает Григорий Пахомов.Изменения в 2025 годуТеперь можно воспользоваться только одной ипотечной программой. Исключением являются случаи, когда после оформления льготного кредита в семье родился ребенок, а ипотека полностью погашена. Тогда гражданин может получить Семейную ипотеку на новое жилье, большей площади. Кредиты, оформленные до 23 декабря 2023 года, не учитываются.В 2025 году по-прежнему действуют льготные ипотечные программы: Семейная и ИТ-ипотеки под 6% годовых, Сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, Дальневосточная, арктическая и ипотека для новых регионов под 2% годовых.

https://ria.ru/20250307/ipoteka-2003519305.html

https://ria.ru/20250306/ipoteka-1766283100.html

https://ria.ru/20250305/ipoteka-2003252481.html

https://ria.ru/20250227/subsidiya-1805446514.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, росвоенипотека, жилье для российской семьи, жилье, ипотека, вторичное жилье, льготная ипотека